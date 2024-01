La famille d’un adolescent palestino-américain assassiné dénonce la réponse américaine – ou son absence

La famille de Tawfic Hafeth Abdeljabbar, l’adolescent palestinien américain tué par balle en Cisjordanie la semaine dernière, se sent abandonnée par son gouvernement.

Abdeljabbar, 17 ans, se trouvait vendredi avec des amis près du village d’al-Mazra’a Al Sharqiya à Ramallah lorsque des colons israéliens et les forces militaires ont ouvert le feu sur sa voiture, selon Defense for Children International-Palestine, une organisation indépendante de défense des droits humains spécifiquement axée sur droits de l’enfant. On ne sait toujours pas qui a tiré les balles qui l’ont tué.

En Louisiane, Maher Salem, le cousin d’Abdeljabbar, s’est réveillé vendredi matin avec ses condoléances lors d’une discussion familiale sur WhatsApp. Il continuait à faire défiler vers le haut pour voir qui était mort. Lorsqu’il a lu le nom de son cousin, il a été sous le choc.

Image ouverte modale Des proches pleurent l’Américain Tawfic Hafeth Abdeljabbar, 17 ans, lors de ses funérailles dans le village palestinien d’al-Mazra’a Al Sharqiya, en Cisjordanie, le 20 janvier. Abdeljabbar a été tué vendredi par des tirs israéliens, et la police affirme avoir a lancé une enquête. Nasser Nasser/Presse associée

«Je viens de perdre la tête», a déclaré Salem. “Je ne souhaite pas cela à mon pire ennemi.”

L’année dernière a été l’année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les Palestiniens en Cisjordanie. Avant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, les forces israéliennes tué 234 Palestiniens, dont 124 enfants, en Cisjordanie, selon les Nations Unies – les colons étant responsables de neuf de ces meurtres. Jusqu’à présent cette année, les forces israéliennes ont tué 12 enfants palestiniensdont Abdeljabbar, en Cisjordanie occupée, selon les documents recueillis par la DCIP.

Abdeljabbar est né et a grandi à Gretna, en Louisiane, une banlieue de la Nouvelle-Orléans. Lui et sa famille ont déménagé en Cisjordanie pour renouer avec leurs racines palestiniennes à l’été 2023.

Image ouverte modale La mère d’Abdeljabbar tient une photo de l’adolescent après son assassinat en Cisjordanie.

“C’est un enfant très brillant et humble”, a déclaré Salem, ajoutant que son cousin était un fervent fan de football et qu’il encourageait ses équipes locales de la Nouvelle-Orléans.

“Tout le monde l’aime et il aime tout le monde”, a déclaré Salem. « Il n’a de rancune contre personne. Personne du tout.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré aux journalistes Lundi, le gouvernement américain était « dévasté par ce meurtre ».

“Nous avons demandé une enquête urgente pour déterminer les circonstances de sa mort et que les responsabilités soient également respectées”, a déclaré Vedant Patel.

Contacté par le HuffPost, le Département d’État a déclaré : « Le chef du Bureau des affaires palestiniennes, George Noll, a eu l’occasion de rendre visite à la famille et de lui présenter ses condoléances, et il prévoit de continuer à rester en contact avec eux au cours de cette période. processus autour de cette perte tragique. Notre ambassade à Jérusalem est également en contact avec la famille et fournit tous les services consulaires appropriés.

Mais Salem a déclaré qu’aucun membre du Congrès, ni aucun membre de la Maison Blanche, n’avait contacté la famille basée aux États-Unis depuis la mort d’Abdeljabbar, et qu’il pensait que le gouvernement devrait faire davantage pour défendre les Palestiniens-Américains et leurs familles en Cisjordanie et en Cisjordanie. Gaza.

« Nous attendons de notre gouvernement américain qu’il fasse davantage, mais il ne fait rien », a déclaré Salem. “J’attends de mon gouvernement américain et de mon président qu’ils prennent la parole à la télévision et disent à Israël d’arrêter ce qu’il fait et de reprendre les pourparlers de paix.”

Lors des funérailles d’Abdeljabbar en Cisjordanie samedi, le père de l’adolescent a vivement critiqué le soutien de longue date des États-Unis à Israël.

« Aux États-Unis, ils utilisent l’argent de nos impôts pour acheter des armes permettant de tuer nos propres enfants. » il a dit à l’Associated Press.

Salem a fait écho à cette préoccupation.

« Ce n’est pas bon de savoir qu’en tant que citoyen américain, vous savez où va l’argent de vos impôts et qu’il est utilisé pour tuer vos frères et sœurs, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie », a-t-il déclaré.