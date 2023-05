La famille d’un adolescent noir suicidaire tué par la police au Nevada accepte un règlement de 2 millions de dollars et plus de formation

SPARKS, Nevada (AP) – Les parents d’un adolescent noir suicidaire qui a été mortellement abattu par la police en 2020 au Nevada ont convenu d’un règlement de 2 millions de dollars avec la ville de Sparks qui comprend également davantage d’interventions de crise et de formation en santé mentale pour les policiers .

La ville d’environ 110 000 habitants à la périphérie de Reno a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle espérait que l’accord contribuerait à «fermer» toutes les parties.

Miciah Lee, 18 ans, Sparks, n’avait aucun antécédent criminel et n’était recherché pour aucun crime lorsqu’un officier blanc lui a tiré dessus cinq fois alors qu’il était assis dans sa voiture avec une arme de poing entre les jambes et les mains bien en vue le 5 janvier. 2020, a déclaré l’avocat de sa famille, Terri Keyser-Cooper.

Mais elle a dit que Lee avait une longue histoire de maladie mentale et de toxicomanie, et que la précipitation des officiers à la violence a défié toute formation limitée qu’ils avaient reçue pour diffuser de telles confrontations.

La mère de Lee, Susan Clopp, a appelé le 911 peu de temps avant la fusillade et a dit trois fois au répartiteur que son fils était « mentalement instable », avait une arme à feu et avait l’intention de « mourir par un flic ou de mourir tout seul ».

L’un des officiers qui ont répondu à la scène après que Lee a fui une première tentative de le confronter et s’est écrasé dans un quartier de banlieue a déclaré dans un affidavit déposé devant le tribunal de district américain l’année dernière avant les pourparlers de règlement qu’ils « ont fait tout ce qu’ils ont été formés pour ne pas faire avec des malades mentaux ».

Un juge fédéral a ordonné une médiation et les parties ont déclaré le mois dernier qu’elles étaient parvenues à un règlement. La compagnie d’assurance de la ville a effectué le dernier versement des 2 millions de dollars de paiements le 18 mai, a déclaré l’avocat Keyser-Cooper.

« La taille de cette colonie en dit long », a déclaré Keyser-Cooper, qui a affirmé que Lee serait toujours en vie s’il était blanc.

« Je suis très encouragée que Sparks ait promis de fournir à ses officiers plus de formation, avec une surveillance pour s’assurer que les officiers agissent conformément à leur formation, et une tragédie comme celle-ci ne se reproduira plus », a-t-elle déclaré dans un communiqué vendredi soir.

Dans le cadre du règlement, Keyser-Cooper a déclaré que Sparks avait convenu que tous les agents recevraient 40 heures de formation en intervention de crise et que chaque année, tous les agents de police de Sparks recevraient une formation de recyclage.

En outre, chaque agent recevra une formation annuelle sur certaines nouvelles politiques supplémentaires, notamment : le recours à la force, la réponse aux sujets suicidaires et l’interaction avec des personnes souffrant de problèmes de santé comportementale, a-t-elle déclaré.

La ville de Sparks a confirmé dans un communiqué envoyé par e-mail à l’Associated Press lundi que la compagnie d’assurance de la ville avait engagé un avocat extérieur pour gérer l’affaire et que les parties avaient convenu de le régler pour 2 millions de dollars lors d’une conférence de règlement à Las Vegas.

« La ville de Sparks espère que toutes les parties impliquées obtiendront la clôture après ce règlement », indique le communiqué.

Environ six mois après la fusillade, le procureur du comté de Washoe, Chris Hicks, a innocenté la police de Sparks de tout acte répréhensible. Son bureau ne faisait pas partie de l’affaire civile et a refusé de commenter le règlement lundi.

Le procès intenté en 2022 a déclaré que la mort de Lee était un homicide injustifiable résultant d’une «culture policière à Sparks» – un «service de police si mal formé qu’il avait l’habitude de ne pas enquêter, analyser ou même parler à des agents impliqués dans aucune fusillade policière au cours des 15 dernières années.

Le procès alléguait également que le département de police de Sparks n’avait pas suffisamment formé les agents sur la façon d’interagir avec les malades mentaux et systématiquement, n’avait pas réussi à désamorcer comme requis lors de l’interaction avec les malades mentaux.

L’ancien chef de la police de Sparks, Peter Krall, a témoigné que les agents qui ont répondu savaient ce qu’ils étaient tenus de faire et que leur conduite en omettant d’utiliser leur formation était une «aberration».

« Cependant, c’était tout sauf une aberration: c’était une conséquence hautement prévisible des défaillances à l’échelle du système », a écrit Keyser-Cooper dans le procès initial.

« Il est cohérent avec un schéma endémique au SPD – mais aussi dans tout le pays – que, lorsqu’ils rencontrent des malades mentaux, les agents choisissent trop souvent la violence comme premier recours », a-t-elle déclaré.

Scott Sonner, l’Associated Press