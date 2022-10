La famille d’un adolescent de la Colombie-Britannique tué par un conducteur ne voit presque rien grâce à l’assurance sans faute d’ICBC – Kelowna Capital News

Tara Hartshorne se tenait au coin des routes Ford et Nevin à Rosedale, la main touchant une photo de sa fille Chloe Des Rochers à un mémorial près de l’endroit où Chloe a été tuée par le conducteur d’une camionnette le 1er août.

Les larmes aux yeux, Hartshorne parlait avec du chagrin dégoulinant de chaque mot.

Elle s’est rapidement tournée vers l’indignation que la mairie n’ait rien fait pour améliorer le carrefour. Les chauffeurs passaient à toute allure même pendant qu’elle parlait à Le progrès sur le site le 19 septembre, et alors même que la veillée pour Chloé était en cours début août.

Elle a dit à quel point il était difficile d’exprimer le sentiment dans sa poitrine à propos de la mort de sa fille de 19 ans qui était sur une planche à roulettes, essayant de “se vider la tête” la nuit de sa mort.

“Je ne peux même pas dire à quel point il est difficile d’avoir la volonté de respirer quand on perd un enfant”, a déclaré Tara.

“Je ne savais pas qu’un cœur pouvait faire si mal.”

Chaque matin, Hartshorne dit qu’elle se réveille et pendant un instant, une fraction de seconde, elle pense que la mort de Chloé n’était qu’un mauvais rêve.

Elle réalise alors ce qui s’est passé.

Insulte bureaucratique ajoutée à l’injure

Hartshorne fait partie du nombre relativement restreint de personnes qui ont perdu un être cher dans un accident de la route en Colombie-Britannique, qu’il s’agisse d’un accident, d’une négligence ou d’un comportement criminel.

Ce qu’elle a appris, comme d’autres membres de ce groupe l’ont également appris, c’est que le programme d’assurance «sans égard à la responsabilité» de l’ICBC, mis en place le 1er mai 2021, est si impitoyable et axé sur les résultats que même le personnel de la société d’État est plein d’émotion en parlant de ce.

“J’ai eu une conversation très intéressante avec deux managers d’ICBC qui étaient tous les deux en larmes expliquant que personne (même les employés d’ICBC) n’est d’accord avec ces changements mais qu’ils ne peuvent plus rien faire au niveau des managers”, a déclaré Hartshorne.

“L’un des responsables de l’ICBC était tellement contrarié qu’il a proposé de venir de Kamloops pour aider à expliquer la paperasse en personne.”

Fondamentalement, un décès, selon l’ICBC et le système sans faute, signifie que les parents en deuil d’un enfant décédé n’obtiennent presque rien.

Le système de « soins améliorés » permet aux proches de recevoir jusqu’à 9 386 $ par personne décédée, et chaque membre de la famille a droit jusqu’à 3 925 $ pour des conseils en cas de deuil. C’est à peu près ça. De petits paiements sont offerts aux personnes à charge si la personne décédée travaillait.

« Comment la vie de ma fille ne vaut-elle que les frais funéraires et les conseils ? » elle demande. « Les dommages causés à une famille après une perte ne sont pas quantifiables. Tant que vous n’en avez pas fait l’expérience personnellement, il est difficile de le décrire avec des mots à qui que ce soit. L’ICBC mise sur le fait que cela affecte si peu de personnes que personne ne ripostera.

L’avocat de Vancouver, Erik Magraken, n’hésite pas à décrire son point de vue.

“Le système sans faute est si injuste que le gouvernement a eu peur de dire au public ce que c’est”, a-t-il déclaré. Le progrès. «Ils ont dû tromper le public avec une campagne de marketing de plusieurs millions de dollars l’appelant« soins améliorés ». Comme les victimes d’accidents graves le découvrent les unes après les autres, cela n’a rien d’amélioré. Le soi-disant incendie de benne à ordures d’ICBC (qui n’a jamais existé car ils reposaient sur des milliards d’actifs) est maintenant enfermé dans de l’or et des émeraudes payés par les droits des victimes de l’accident qui sont dépouillées.

Magraken, qui est un avocat plaidant en matière de blessures et associé directeur de MacIsaac & Company, affirme que dans le cadre du programme «sans faute ni droits» de l’ICBC, les parents d’un enfant mort comme Hartshorne ne peuvent presque jamais intenter de poursuites pour douleur et souffrance.

“Ils n’ont pratiquement aucun droit. Et les conducteurs fautifs ne peuvent presque jamais être poursuivis en Colombie-Britannique. Aucune faute ne signifie aucune responsabilité. Cela signifie que les mauvais conducteurs peuvent payer moins et faire plus de mal.

La seule façon dont une poursuite pourrait être intentée contre le conducteur de 20 ans qui a tué Chloé, c’est s’il est reconnu coupable d’une infraction au code criminel, comme la conduite avec facultés affaiblies ou la conduite dangereuse causant la mort. Une infraction à la loi sur les véhicules à moteur ne suffit pas.

Deux mois après sa mort, le jeune homme n’a pas été inculpé, selon Court Services Online.

A-t-il tendu la main pour s’excuser, étant donné que Rosedale est une petite communauté et que tout le monde sait qui il est? Non.

“Nous n’avons eu aucune excuse et n’avons vu aucun changement à l’intersection”, a déclaré Hartshorne. “Maintenant, nous ne recevrons aucune compensation et je dois encore me réveiller chaque jour pendant les 45 prochaines années (ou ce qu’il me reste) de ma vie avec le cœur brisé d’une mère qui ne reverra plus jamais son bébé. Il n’y a pas de justice pour Chloé ici.

Invité à commenter en réponse à certains des propos de Hartshorne sur la politique de l’ICBC, une déclaration attribuée à l’ICBC a offert “ses plus sincères condoléances”.

“La mort d’un enfant est une tragédie qu’aucune famille ne devrait avoir à endurer et nous sommes de tout cœur avec eux. Dans le cadre des soins améliorés, des conseils en cas de deuil et des prestations plus substantielles sont disponibles pour les parents, les conjoints ou les personnes à charge en cas de perte d’un membre de la famille par rapport à ce qui était auparavant disponible. Dans le cas où des accusations criminelles (y compris pour conduite avec facultés affaiblies) sont portées et qu’un conducteur est reconnu coupable, les victimes ont le droit de poursuivre ce conducteur dans le cadre d’une poursuite civile pour obtenir une certaine indemnisation.

Aucun défaut n’équivaut à zéro incitation à conduire prudemment

“ICBC mise sur le fait que ces réclamations coûtent si cher mais représentent une si petite population de réclamations qu’il n’y a pas assez de personnes touchées pour la combattre”, a déclaré Hartshorne. “C’est très triste.”

Elle a l’impression que c’est une gifle après avoir fait face à une situation déjà atroce.

«Ce n’est pas que l’argent ramènera Chloé, mais cela nous laisserait plus de temps pour nous absenter du travail pour guérir. Au lieu de cela, les gens devront compter entièrement sur la charité d’amis via GoFundMe pour commémorer leur être cher.

Ce qui irrite encore plus Hartshorne, c’est que ce système ne semble pas inciter à conduire en toute sécurité.

« Pourquoi s’embêter à dire aux gens de ne pas conduire en état d’ébriété ? Même si vous conduisez en état d’ébriété et même si vous tuez quelqu’un, ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas à payer. C’est bien parce que c’est “sans faute”. Quel genre de message cela envoie-t-il aux gens ? »

Magraken dit qu’elle n’a pas tort, mais c’est pire.

“Voilà une prise sournoise,” dit-il. «La police a été informée (via le règlement qui accompagnait le déploiement sans faute) qu’elle n’avait même pas besoin d’assister à la grande majorité des accidents. Pas de présence policière = pas d’enquête = pas d’accusations = pas de condamnation = pas de responsabilité.

« Ces histoires sont tragiques. Et ils continueront à venir.

Magraken a déclaré que la seule façon d’apporter des changements est que les gens fassent pression sur leurs députés. Hartshorne a déclaré qu’elle avait contacté sa députée de Chilliwack-Kent, Kelli Paddon, mais qu’elle n’avait pas eu de réponse.

Paddon a dit Le progrès que son cœur va à la famille de Chloé et qu’elle a tendu la main mais n’a pas eu de réponse.

En réponse aux questions sur les «soins améliorés», Paddon a déclaré qu’ils avaient été mis en place pour «protéger» les Britanno-Colombiens après un accident.

« Avant sa mise en œuvre, de nombreuses personnes payaient leurs soins de leur poche et ne se faisaient rembourser qu’après des années de procédures judiciaires et de procès.

“Enhanced Care a considérablement amélioré les prestations de soins, de rétablissement et de remplacement du revenu pour toute personne blessée dans un accident.”

Paddon a ajouté que son bureau aidera la famille de Chloé à obtenir des prestations “disponibles dans le cadre du nouveau programme de soins améliorés”.

Pendant ce temps, un GoFundMe a été mis en place pour aider la famille à faire face aux dépenses en cette période difficile. C’est ici Commencez le voyage de guérison pour la famille de Chloé.

