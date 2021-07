La famille Duggar célèbre le 20e anniversaire de son fils James mais a déshonoré Josh NON invité après l’arrestation de pédopornographie

THE DUGGAR’S a célébré le 20e anniversaire de son fils James avec une journée amusante en bateau, mais n’a pas lancé l’invitation à Josh et à sa femme Anna en disgrâce.

le Comptant sur les stars ont été enfermées dans un contrat avec TLC malgré l’annulation de leur émission après l’arrestation de Josh.

Les Duggars ont fêté l’anniversaire de James[/caption]

Le jeune Duggar a eu 20 ans[/caption]

James a célébré son 20e anniversaire avec toute la famille mercredi, moins Josh et sa femme Anna.

Le Duggar officiel Pages instagram a partagé une photo avec l’équipage à bord d’un bateau ponton pour une journée amusante au soleil.

La famille a accroché une pancarte indiquant : « Joyeux anniversaire » et diverses décorations pour rendre l’occasion festive, et même sa sœur aînée Jana s’est jointe aux célébrations.

cependant, Josh et sa partie de la famille n’était pas représentée, car ils semblaient être exclus des invitations à la fête.

Josh et sa famille n’ont pas été invités à célébrer[/caption]

La star de Counting On a été accusée de pornographie juvénile[/caption]

Fin juin, TLC a mis fin à l’émission de Duggar après six années consécutives.

Leur décision est intervenue après la Un homme de 33 ans a été inculpé avec deux chefs de possession et de réception de pornographie juvénile.

Cependant, The Sun a révélé jeudi qu’ils seraient verrouillé dans leurs contrats pour les mois à venir.

« Maintenant, TLC a supprimé la série, la plupart des membres de la famille veulent désespérément se retirer des contrats, ils pensent que c’est injuste de ne pas pouvoir passer à autre chose et signer d’autres accords », a déclaré l’initié.

TLC a débranché le comptage sur[/caption]

Les Duggars sont «verrouillés dans leur contrat» pendant des mois[/caption]

«Ils feront tout pour s’en sortir et envisageront de futurs projets soit à la télévision, soit avec des marques.

« Les contrats signifient également que la famille ne peut pas trop parler de l’émission, de son annulation ou de la façon dont l’arrestation de Josh a affecté la famille, ils doivent être très prudents », ont-ils expliqué.

« Jim Bob est heureux de cette partie de l’accord car il aime contrôler ce qu’il dit sur la carrière télévisée de la famille, et choisit généralement de garder le silence sur les questions. »

Le Sun a précédemment révélé que la famille sera perdre environ 850 000 $ par an avec la fin de leur émission télévisée, mais n’ont toujours pas eu de réponse de TLC ou du représentant de la famille Duggar avec un commentaire.

Jim Bob et Michelle ont parlé de la décision[/caption]

Jim Bob et Michèle a cependant publié une déclaration publique qui a ensuite été confirmée par TLC.

« Depuis que nous avons commencé à filmer il y a si longtemps, nous avons eu l’incroyable honneur de partager nos vies, notre foi et notre histoire avec vous, y compris certains des moments les plus difficiles et les plus douloureux auxquels notre famille ait jamais été confrontée.

« Nous sommes pleins d’une profonde gratitude pour l’amour qui nous a été témoigné et les prières de tant de personnes qui nous ont soutenus maintenant et au fil des ans. »

Plusieurs des 19 enfants du couple ont également parlé de la fin du spectacle, notamment Jinger et Jérémy Vuolo.

« Nous sommes entièrement d’accord avec la décision de TLC de ne pas renouveler ‘Comptant sur‘ et sont excités pour le prochain chapitre de nos vies.

« Nous tenons à remercier nos fans, nos amis et l’incroyable équipe de tournage qui nous ont montré amour et soutien », a écrit le couple.





«Nous sommes reconnaissants envers TLC de nous avoir donné l’opportunité de faire partie de leur réseau au fil des ans et de leur gentillesse envers la famille Vuolo.

« Ce fut un voyage remarquable qui a ouvert des portes pour voyager et découvrir le monde d’une manière que nous n’aurions pas imaginée possible », ont-ils écrit.