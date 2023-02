La famille du tueur d’Epsom College révèle des “problèmes” de mariage et dit qu’il était “dans un état de folie” lorsqu’il a tiré sur sa femme et sa fille

LA famille dévastée de George Pattison a rompu son silence après qu’il ait abattu sa femme et sa fille.

Le comptable agréé, 39 ans, aurait tiré sur la directrice Emma et Lettie, sept ans, avant de retourner l’arme contre lui-même.

Emma, ​​George et Lettie Pattison ont été retrouvés morts aux premières heures du 5 février Crédit : PA

Les trois corps ont été retrouvés sur le terrain de l’Epsom College Crédit : PA

L’oncle de Pattison, Frederick Cameron, 83 ans, a déclaré que la tragédie avait été un “énorme choc” pour la famille du tueur né en Jamaïque.

Frederick a déclaré au Mail dimanche: “Il ne m’a pas semblé être quelqu’un qui ferait quoi que ce soit de cette nature.

“Il devait être dans un état de folie… Cela n’a aucun sens pour moi.”

Des sources ont affirmé que George n’avait aucun antécédent criminel et n’était pas sur le radar de la police de Surrey.

La seule fois où il a croisé la route de la force était lorsqu’il a accusé sa femme de l’avoir frappé en 2016.

Il l’aurait dénoncée pour l’avoir frappé lors d’un incident domestique.

Mais il a par la suite retiré ses allégations, affirmant que l’affaire était insignifiante, rapporte le Times.

Frederick, qui vit à Kingston, en Jamaïque, a déclaré qu’il avait assisté au mariage du couple sur l’île en 2011.

Mais ses souvenirs heureux ont été détruits lorsqu’il a reçu un appel de sa fille Suzette – la cousine de Pattison – l’informant des meurtres.

Il a dit: “D’après ce que Suzette a dit, il semble qu’il y ait eu des problèmes [in the marriage]… Mais cela ne veut pas dire que vous tirez sur les gens.”

Malgré une histoire relativement sans tache avant la nouvelle choquante, George était en contact avec des officiers quelques jours seulement avant les meurtres.

Mais les flics ont dit que c’était pour un changement d’adresse “de routine” sur son permis d’armes à feu.

On suppose que c’était parce qu’il avait officiellement emménagé dans la maison familiale du Collège d’Epsom.

En raison du court laps de temps entre la mise à jour du permis et le meurtre présumé, l’incident a été renvoyé au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC).

Le couple aurait organisé un dîner quelques heures avant qu’Emma n’appelle sa sœur en détresse.

Des proches se sont précipités sur les lieux mais tous les trois étaient morts à leur arrivée.

Les détectives ont “travaillé 24 heures sur 24” pour reconstituer ce qui s’est passé avant le double meurtre-suicide.

L’inspecteur-détective en chef Kimball Edey, enquêteur principal sur l’affaire, a déclaré: “Il s’agit d’un incident incroyablement traumatisant et nous travaillons 24 heures sur 24 pour enquêter et comprendre les circonstances exactes qui ont conduit à ce point.

“Nous comprenons l’inquiétude et le mécontentement du public, et nous clarifierons ce que nous pouvons, quand nous le pouvons, tout en respectant le droit à un certain niveau d’intimité pour les familles de ceux qui ont perdu la vie.

“Nous coopérons pleinement avec le FIPOL en ce qui concerne la saisine que nous avons faite, et nous attendons le résultat de son évaluation des mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires.”