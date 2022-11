La famille du “Traveller King” britannique subit une double tragédie alors que sa femme et son fils meurent à quelques jours d’intervalle

LA TRAGÉDIE a frappé la famille du “Traveller King” de Grande-Bretagne alors que sa femme et son fils sont morts à quelques jours d’intervalle.

Un immense chagrin est resté après que la mère et le fils de l’une des familles les plus connues de Stoke-on-Trent sont décédés à six jours d’intervalle.

Gladys Boswell, 91 ans, est décédée le 26 octobre 2022 Crédit : BPM

Tony ‘Tiger’ Boswell est décédé à l’âge de 67 ans d’un cancer le 1er novembre Crédit : BPM

Gladys Boswell était la vitrine de Lawrence Boswell, le «roi du voyageur» romani, et a malheureusement laissé derrière elle 18 petits-enfants le 26 octobre 2022.

La matriarche est décédée à l’âge de 91 ans, moins d’une semaine avant son fils, Tony ‘Tiger’ Boswell.

Tony, âgé de 67 ans, est décédé des suites d’un cancer le 1er novembre et ses funérailles ont lieu aujourd’hui à Stoke Minster avec un cheval et une calèche.

L’homme d’entretien bien-aimé était fiancé à Cathy et ils avaient partagé 42 années heureuses l’un avec l’autre.

Sa mémoire est entretenue par sa fille Joanne, 38 ans et ses deux petits-enfants, Bradley âgé de huit ans et Liberty âgé de quatre ans.

Rachel, la nièce de “Tiger”, a déclaré à Stoke-on-Trent Live : “Gladys était ouvreuse mais elle a pris sa retraite assez tôt avec tant d’enfants – c’était un travail à plein temps. Elle avait également travaillé dans les banques de pots.

“C’était une dame bien connue à Stoke. Elle avait l’habitude d’aller à Stoke tous les jours quand elle était plus jeune – elle vivait dans sa maison sur London Road depuis qu’elle était petite fille.”

“Elle se promenait avec sa sœur ou des amis et ils faisaient un peu de shopping. Quand elle a grandi, elle est allée à Tesco trois jours par semaine”, a poursuivi la femme de 38 ans.

“Elle n’a cessé d’y aller que lorsqu’il y a eu un confinement. Elle avait le covid, mais l’a surmonté. Avec leur mort, nous nous serrons les coudes et sommes là les uns pour les autres pour traverser cela. C’est une période difficile”, a-t-elle ajouté.

“J’espère que Tiger passera un aussi beau départ que ma grand-mère. C’était une personne très connue à Stoke.”

On pense que la famille Boswell s’est installée à North Street, Stoke, il y a environ 200 ans.

Leur mode de vie a attiré beaucoup d’attention au fil des ans, y compris leurs cérémonies funéraires.

Le rituel consistait à brûler tous les biens du membre de la famille décédé – y compris leurs caravanes – et à jeter les restes en eau profonde.

Un journal a enregistré la mort et les funérailles du patriarche Boswell Major, qui a vécu jusqu’à l’âge de 108 ans avant de décéder en 1870.

La lignée familiale a été poursuivie par 17 enfants et 59 petits-enfants.