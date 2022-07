La famille du tireur du centre commercial de l’Indiana choquée par ses actes

GREENWOOD, Ind. (AP) – La famille de l’homme qui a tué par balle trois personnes dans un centre commercial de la banlieue d’Indianapolis a déclaré vendredi qu’elle n’avait aucune idée qu’il était capable de violence.

Dans une déclaration publiée par l’intermédiaire de leur avocat, Jeffrey et Justin Sapirman, respectivement père et frère du tireur Jonathan Sapirman, ont présenté leurs “plus sincères condoléances à ceux qui ont souffert à la suite de la tragédie survenue au Greenwood Park Mall dimanche”.

“Nous n’avions aucune raison de croire que Jonathan s’engagerait un jour dans ces actions extrêmes. Nous ne pouvons donner aucune explication à ses décisions et sommes aussi choqués que le reste de la communauté.

Ils ont dit que leurs dernières communications avec Jonathan dans les jours précédant l’attaque étaient “joyeuses” et qu’il attendait avec impatience les plans futurs.

“Nous coopérons entièrement avec les forces de l’ordre dans nos efforts pour donner un aperçu non seulement des actions de Jonathan, mais aussi de la possibilité que tout ce que nous pourrions ajouter puisse aider à prévenir des événements similaires”, ont-ils déclaré.

Les Sapirman ont également déclaré qu’ils n’avaient “aucun sentiment d’hostilité” envers Elisjsha Dicken, un homme de 22 ans de Seymour qui faisait ses courses au centre commercial ce soir-là et qui a mis fin à l’attaque en tirant mortellement sur Jonathan Sapirman.

«Nous choisissons de nous souvenir de Jonathan comme du jeune homme réfléchi et intelligent que nous connaissions et aimions. Nous aussi, nous sommes en deuil et demandons gentiment que notre vie privée soit respectée en cette période difficile », conclut le communiqué.

Jonathan Sapirman a tiré et tué un couple marié d’Indianapolis – Pedro Pineda, 56 ans, et Rosa Mirian Rivera de Pineda, 37 ans – et Victor Gomez, 30 ans, également d’Indianapolis.

Deux personnes ont également été blessées dans l’attaque : une femme qui a reçu une balle dans la jambe et une fille de 12 ans qui a été touchée dans le dos par des éclats d’obus.

The Associated Press