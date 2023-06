La famille du théâtre Joliet boucle la boucle avec la prochaine comédie musicale « Godspell » – Shaw Local

Jan Novotny se souvient clairement du moment où Jean-Baptiste a descendu la colline du parc du bicentenaire Billie Limacher à Joliet.

C’était en 1985 et sa fille Lori Carmine, aujourd’hui directrice du parc, faisait partie de la performance « Godspell » dans le kiosque à musique extérieur du parc et du théâtre.

Puis en 2000, Carmine a demandé à Novotny de l’aider à diriger la comédie musicale avec elle. Carmine attendait sa fille Elana Carmine et n’était pas sûre qu’elle serait là pour terminer le spectacle.

Jan Novotny a déclaré qu’elle avait également produit une version abrégée de « Godspell » avec des élèves de l’Académie St. Joseph et de l’école maternelle Montessori à Joliet, où Jan Novotny est directeur.

« J’adore ‘Godspell' », a déclaré Jan Novotny. « Tout d’abord, j’adore la musique de ‘Godspell.’ Chacune des chansons est ma préférée. C’est une musique très cool. C’est juste très varié. Mais, bien sûr, j’aime trouver un moyen de présenter l’histoire de l’Évangile d’une manière nouvelle – enfin, pas nouvelle maintenant – mais d’une manière nouvelle, du 21e siècle.

Maintenant, Jan Novotny co-dirige la comédie musicale d’été avec son mari Tom Novotny, qui se déroule à Chicago.

« Ainsi, lorsque Jésus regarde son peuple et fait une déclaration, il pourrait être sur cette plate-forme en ‘L' », a déclaré Jan Novotny.

Les représentations auront lieu du 16 au 18 juin et du 23 au 25 juin au Billie Limacher Bicentennial Park Theatre à Joliet.

Le tissu communautaire dans les costumes

Elana Carmine, récemment diplômée de l’Illinois State University avec un baccalauréat en costumes de théâtre, a déclaré qu’elle fabriquait et personnalisait 22 costumes avec les Fabulous Four : des amis et des cousins ​​qui font partie de la distribution.

« L’idée était qu’il s’agissait d’un groupe d’individus qui se réunissaient et formaient une communauté, même s’ils conservaient tous leur propre identité », a déclaré Jan Novotny. « Mais quand ils sont unis derrière Jésus, ils deviennent une communauté. »

Elana Carmine a déclaré avoir parlé à chaque membre de la distribution de la communauté qui est importante pour leur vie. Elana Carmine a ensuite utilisé des symboles, des couleurs et des motifs de ces communautés et les a peints ou teints dans le tissu.

« Je suis aussi dans le casting », a déclaré Elana Carmine. « Mon costume est une robe patchwork. Cela intègre ma communauté pour les costumes et la façon dont je me connecte à la communauté théâtrale.

Le Billie Limacher Bicentennial Park Theatre de Joliet présentera la comédie musicale à succès des années 1970 « Godspell » du 16 au 18 juin et du 23 juin au 25 juin. Sur la photo, Elana Carmine (costumière et ensemble, à gauche) et Kathryn Epling (ensemble). (Photo gracieuseté du Billie Limacher Bicentennial Park Theatre)

Ce sens de la communauté est présent dans la distribution, dont l’âge varie de 13 ans aux personnes âgées.

« Bien sûr, les réalisateurs sont anciens », a ajouté Jan Novotny.

Carmine a déclaré que l’un des membres de la distribution est Kathryn Epling, qu’elle a rencontrée il y a des années alors qu’elle était jeune membre de Summertime on Stage: Drama & Tech Camp, que Bicentennial Park propose toujours.

« Nous avons grandi ensemble », a déclaré Elana Carmine. « Nous nous amusons tellement ensemble. »

Lori Carmine aime la façon dont « Godspell » « boucle la boucle » dans sa famille, ajoutant « c’est l’une de ces émissions que je ferai encore et encore ».

« C’est plus qu’un simple spectacle », a déclaré Lori Carmine. « Vous pouvez vraiment en savoir plus sur vous-même. »

La joie dans ‘Godspell’

Jan Novotny a également fait l’éloge du directeur d’orchestre et vocal Mark Epling, de la chorégraphe Lori Bowen et du directeur technique et scénographe Eric Moniger.

« Nous pouvons simplement nous asseoir et regarder le spectacle tous les soirs et prendre des notes », a déclaré Jan Novotny.

Jan Novotny a déclaré que si Jésus venait sur terre aujourd’hui au lieu d’il y a 2 000 ans, « Il devrait attirer notre attention d’une manière différente, et je pense simplement que la musique et un peu d’humour seraient des outils que Jésus utiliserait. Il y a un dicton qui dit que la joie est le signe le plus précis de la présence de Dieu. Je pense que la joie qui se trouve dans les trois premiers quarts de « Godspell » est symbolique des gens qui suivent leur conscience. Les personnes qui suivent Jésus ont un sens inné de la joie. Et c’est dans « Godspell ».

Le Billie Limacher Bicentennial Park Theatre de Joliet présentera la comédie musicale à succès des années 1970 « Godspell » du 16 au 18 juin et du 23 juin au 25 juin. Sur la photo, saiah Sanchez (Jean-Baptiste et Judas, à gauche) et Chris Tinoco (Jésus, à droite ). (Photo gracieuseté du Billie Limacher Bicentennial Park Theatre)

Jan Novotny a déclaré que le casting devenait très sérieux à la fin lors de la crucifixion, le final représentant la résurrection et sa joie.

« Jésus, bien sûr, revient pour son arc », a déclaré Jan Novotny. « C’est assez important. »

« Bien sûr, je prie constamment pour que l’émission se présente comme elle sonne et qu’elle atteigne les gens et les touche », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas le but normal de faire un spectacle. Mais cela entre certainement dans le cadre d’une émission comme « Godspell ».

SI VOUS ALLEZ

QUOI: « Sortilège »

QUAND: du 16 au 18 juin et du 23 au 25 juin ; 19h les vendredis et samedis et 14h les dimanches.

OÙ: Billie Limacher Bicentennial Park Theatre, 201 W. Jefferson St., Joliet

DES BILLETS: 15 $ pour les adultes et 10 $ pour les étudiants et les personnes âgées de 60 ans et plus. Les billets sont disponibles en ligne et à la porte.

INFO: Des concessions et un bar payant seront disponibles. Les portes du hall ouvrent une heure avant le spectacle.

CONTACT: Appelez le 815-724-3761 ou visitez www.BicentennialPark.org.