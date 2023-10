La famille du réserviste de l’armée accusé d’avoir tué par balle plus d’une douzaine de personnes à Lewiston, dans le Maine, a alerté la police et les responsables militaires qu’il souffrait d’un épisode de santé mentale « aigu » avant le massacre de mercredi soir, a déclaré la belle-sœur du suspect. .

Robert Card, 40 ans, instructeur d’armes à feu et membre de longue date de la Réserve militaire, a commencé à entendre des voix qui disaient des choses « horribles » à son sujet il y a quelques mois, alors qu’il était équipé d’appareils auditifs de grande puissance, selon Katie Card, qui est marié à son frère.

“Il captait des voix qu’il n’avait jamais entendues”, a-t-elle déclaré à NBC News. «Son esprit les tournait autour. Il était humilié par les choses qu’il pensait être dites.

Katie Card a déclaré que la famille avait fait de son mieux pour rassurer Robert Card sur le fait que les commentaires n’étaient pas réels, notamment en vérifiant auprès de certaines des personnes qui, selon lui, avaient fait ces remarques.

Mais, dit-elle, « cela s’est transformé en une croyance maniaque ».

“Il était tout simplement convaincu que tout le monde était contre lui tout d’un coup”, a-t-elle déclaré.

Robert Card, qui était toujours en liberté jeudi après-midi, est accusé d’avoir tué au moins 18 personnes et blessé de nombreuses autres dans un bar et un bowling, a indiqué la police.

Sa belle-sœur a déclaré que la famille avait contacté la police et la base de réserve de l’armée où il sert, car ils étaient « de plus en plus inquiets » au cours des dernières semaines.

“Nous avons simplement contacté pour nous assurer que tout le monde était sur la même longueur d’onde, car c’est quelqu’un qui s’entraîne au tir”, a-t-elle déclaré. « Nous étions préoccupés par son état mental. C’est tout.”

Son mari faisait des « allers-retours » avec l’armée, a déclaré Katie Card.

“Ils ont également suivi cette affaire, mais nous n’avions jamais pensé qu’il ferait quoi que ce soit”, a-t-elle déclaré.

L’armée, qui a confirmé le statut de Robert Card dans la Réserve, n’a pas immédiatement répondu à une demande ultérieure de commentaires de NBC News concernant l’avertissement de la famille.

Deux hauts responsables de l’application des lois ont déclaré à NBC News que les commandants de l’unité militaire de Robert Card l’avaient envoyé suivre un traitement psychiatrique cet été après s’être inquiétés des menaces qu’il avait proférées contre la base et de ses affirmations selon lesquelles il entendait des voix.

Robert Card a passé environ deux semaines en traitement psychiatrique hospitalier et a été libéré, selon les responsables. On ne sait pas exactement quelles autres mesures ont été prises.

Katie Card a refusé de dire si la famille avait tenté de restreindre son accès aux armes à feu.

Les hauts responsables de l’application des lois ont déclaré que l’arme utilisée lors de l’attaque était un fusil de sniper doté de balles de calibre .308 et qu’elle avait été achetée légalement en 2023.

Robert Card s’est enrôlé dans la Réserve militaire en décembre 2002 et n’a effectué aucun déploiement de combat, a déclaré un porte-parole de l’armée.

Sa belle-sœur a déclaré qu’il souffrait d’une grave perte auditive, probablement due à la présence de tirs constants.

Elle a déclaré que sa famille lui envoyait continuellement des messages pour lui dire qu’il était aimé et qu’« il devait faire ce qu’il fallait », mais qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de lui.

Katie Card a déclaré que son beau-frère était une « personne merveilleuse » et un père formidable pour son fils qui vient de terminer ses études secondaires. Elle a déclaré que son changement de comportement était soudain et qu’il n’avait jamais connu de problèmes de santé mentale auparavant.

« Nous ne connaissons pas cette personne. Ce n’est pas lui”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes vraiment désolés pour la douleur qu’il a causée aux autres.”