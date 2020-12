Une famille horrifiée a découvert un énorme serpent tapi au fond de sa piscine extérieure.

Bryce Lockett, de Snake Catchers Brisbane et Gold Coast, a été appelé mardi dans une maison de Daisy Hill après que les résidents ont signalé qu’un reptile se glissait dans leur jardin.

Quand il est arrivé, l’attrapeur de serpents a trouvé un python de tapis côtier de deux mètres de long prenant un répit de la chaleur sous un toboggan.

Mais dans une tentative désespérée de s’échapper, le serpent s’est glissé loin et dans les profondeurs de la piscine chlorée de la famille.

Une famille Logan a été horrifiée après qu’un python du tapis côtier se soit glissé dans leur piscine

« Ils ne peuvent retenir leur souffle que pendant un certain temps, alors j’ai attendu qu’il vienne respirer, puis je l’ai emmené », a déclaré M. Lockett au Daily Mail Australia.

«Il était assez détendu, il n’était pas du tout trop progressif.

« Mais la famille n’a jamais eu de serpent sur leur propriété auparavant, alors ils étaient plutôt impatients de voir son arrière-train. »

L’entreprise de suppression de serpents a partagé une photo de l’énorme créature écailleuse se prélassant dans l’eau sur sa page Facebook, où elle a depuis accumulé plus de 700 réactions.

Beaucoup étaient terrifiés à la vue d’un serpent pénétrant dans un endroit sans méfiance.

«Je n’ai jamais pensé voir un python dans l’eau», a commenté une personne.

«C’est mon pire cauchemar! un autre a ajouté.

«Nous obtenons une couverture de piscine», a déclaré un troisième.

Les pythons à tapis côtiers, trouvés dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et l’est du Queensland, peuvent atteindre jusqu’à quatre mètres et vivre plus de 25 ans (stock)

D’autres ont dit avoir eu des rencontres similaires.

«Nous avons eu la même chose dans la vieille maison. Snake est tombé d’un palmier dans une piscine avec des enfants en train de nager et une autre fois, l’un s’est glissé hors du chemin dans la piscine parmi les enfants qui nageaient », a déclaré une personne.

«C’est effectivement arrivé dans ma piscine! un autre a ajouté.

M. Lockett a déclaré que le python était de taille moyenne, ce qui signifie qu’il avait environ cinq à sept ans. Il a été transféré dans un corridor faunique voisin.

Les pythons à tapis côtiers, trouvés dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et dans l’est du Queensland, peuvent atteindre jusqu’à quatre mètres et vivre plus de 25 ans.