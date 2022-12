La famille du prisonnier américain Paul Whelan soutient l’accord Griner

La famille d’un Américain détenu en Russie depuis près de quatre ans a déclaré jeudi que l’administration Biden “avait pris la bonne décision” en acceptant un échange de prisonniers qui a libéré la star de la WNBA Brittney Griner, mais les proches sont “dévastés” que Paul Whelan reste derrière.

Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan, est emprisonné depuis décembre 2018 pour des accusations d’espionnage que sa famille et le gouvernement américain ont jugées sans fondement.

“En tant que membre de la famille d’un otage russe, je ne peux littéralement qu’imaginer la joie qu’elle aura d’être réunie avec ses proches et à temps pour les vacances”, a déclaré David Whelan, le frère de Paul, dans un communiqué. “Il n’y a pas de plus grand succès que pour un détenu injustifié d’être libéré et pour qu’il rentre chez lui.”

David Whelan a déclaré que la famille avait été avertie à l’avance de la libération de Griner, une décision qui, selon lui, a atténué le coup de savoir que son frère resterait emprisonné en Russie. La pression pour inclure Paul Whelan dans tout échange pour Griner a augmenté après qu’un échange en avril pour le vétéran de la Marine Trevor Reed ne l’incluait pas.

Mais, a déclaré David Whelan, l’administration Biden “a pris la bonne décision de ramener Mme Griner à la maison et de conclure l’accord qui était possible, plutôt que d’en attendre un qui n’allait pas se produire”.

Paul Whelan, 52 ans, a déclaré jeudi à CNN qu’il était “très déçu que rien de plus n’ait été fait” pour obtenir sa libération.

“Je dirais que si un message pouvait aller au président Biden, c’est qu’il s’agit d’une situation précaire qui doit être résolue rapidement”, a déclaré Paul Whelan lors d’un entretien téléphonique. « Mes valises sont prêtes. Je suis prêt à rentrer à la maison. J’ai juste besoin d’un avion pour venir me chercher.

En annonçant l’accord pour la libération de Griner, Biden a promis que Paul Whelan ne serait pas oublié.

“Malheureusement, pour des raisons totalement illégitimes, la Russie traite le cas de Paul différemment de celui de Brittney”, a déclaré Biden. « Et bien que nous n’ayons pas encore réussi à obtenir la libération de Paul, nous n’abandonnons pas. Nous n’abandonnerons jamais.

S’adressant plus tard au département d’État, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que la Russie “continue d’insister sur de fausses accusations d’espionnage” contre Whelan.

“Ce n’était pas un choix quant à l’Américain à ramener à la maison : le choix était un ou aucun”, a déclaré Blinken. “Et je souhaite de tout cœur que nous puissions ramener Paul à la maison aujourd’hui dans le même avion que Brittney.”

De nombreux législateurs républicains ont critiqué l’accord pour avoir laissé Whelan en Russie, y compris le représentant du Michigan, Tim Walberg, qui a déclaré qu’il avait le cœur brisé pour sa famille.

“Ils méritent mieux”, a déclaré Walberg dans un communiqué.

La famille Whelan, y compris les parents de Paul Whelan, qui sont octogénaires, craint pour sa santé et sa capacité à continuer, a ajouté David Whelan.

« Comment continuez-vous à survivre, jour après jour, quand vous savez que votre gouvernement a échoué deux fois à vous libérer d’une prison étrangère ? a déclaré David Whelan. « Je ne peux pas imaginer qu’il garde le moindre espoir qu’un gouvernement négociera sa liberté à ce stade. Il est clair que le gouvernement américain n’a aucune concession que le gouvernement russe fera… Et donc Paul restera prisonnier jusqu’à ce que cela change.

___

Chef de ménage rapporté de Detroit. Foody rapporté de Chicago. L’écrivain de l’Associated Press Matthew Lee à Washington a contribué à ce rapport.

Mike Householder et Kathleen Foody, Associated Press