La famille du patient décédé envoie des mangues au docteur pour perpétuer la tradition

La relation entre un patient et un médecin est assez particulière. Plus que souvent, les gens développent du respect pour les héros en blouse blanche et expriment leur gratitude de différentes manières. Récemment, un médecin a partagé un incident réconfortant au cours duquel la famille de son défunt patient lui a envoyé des mangues. Grâce à sa publication sur les réseaux sociaux, le Dr Somalaram Venkatesh a informé que son patient basé à Kolar lui avait envoyé des mangues chaque année au cours de la dernière décennie. Malheureusement, le patient est décédé l’année dernière après avoir lutté contre une maladie progressive. Mais il a quand même reçu les mangues cette saison de sa famille. Le médecin a exprimé à quel point il était touché et a décrit comment « un lien non-dit s’était développé entre lui et la famille du patient ». Le médecin a également partagé que parfois les équations avec les membres de la famille d’un patient sont bien au-delà de la transaction. Le Dr Venkatesh a partagé une photo de mangues soigneusement hachées avec son tweet bien-aimé.

On dirait que l’histoire était aussi douce que le fruit. Maintenant que vous êtes tous là, allez vous faire vacciner au cas où vous ne l’auriez pas fait. #être prudent – Somalaram Venkatesh (@serioustaurean) 21 juin 2021

La publication est devenue virale en un rien de temps et de nombreux internautes ont remercié le personnel médical pour son immense contribution dans la vie des gens. Une personne a également partagé son histoire personnelle. Il a mentionné à quel point les mangues avaient une place spéciale dans son cœur à cause de sa tante. En réponse à son commentaire, le Dr Venkatesh a fait remarquer à quel point certains liens deviennent si convaincants que l’on peut tout abandonner pour eux.

Un autre internaute a remarqué à quel point les mangues étaient bien hachées. Le Dr Venkatesh a répondu avec esprit à ce commentaire en disant qu’il était le trancheur officiel de mangue chez lui et qu’il était donc également le propriétaire légitime de la peau et de la graine de mangue.

De nombreux utilisateurs ont également expliqué à quel point cette histoire d’amour et de soins est quelque chose qui reste à jamais gravé dans le cœur d’une personne. Certains utilisateurs ont également fait la lumière sur la façon dont la gratitude est la récompense la plus enrichissante pour toute personne.

