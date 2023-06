Le passager BRIT Hamish Harding est resté dans les mémoires comme une « légende vivante » alors que les hommages affluaient des proches de l’équipage du Titan.

Cela fait suite à l’annonce dévastatrice d’OceanGate jeudi selon laquelle le groupe de cinq personnes a péri après que le navire a subi une « implosion catastrophique ».

Les cinq membres d’équipage à bord du sous-marin disparu du Titanic sont morts, a confirmé OceanGate

Stockton Rush, PDG d’OceanGate, est décédé alors qu’il dirigeait l’expédition sur l’épave du Titanic

Le milliardaire britannique Hamish Harding est resté dans les mémoires comme une « légende vivante » Crédit : Space Launch Now

La mort de Shahzada Dawood et de son fils Suleman a brisé le cœur de leur famille Crédit : Avec l’aimable autorisation de la famille Dawood

Paul-Henri Nargeolet, 73 ans, est resté dans les mémoires comme un explorateur passionné

Les passagers Stockton Rush, le milliardaire Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman, sont tous décédés lors de l’incident tragique.

Et depuis la révélation tragique, la famille de Hamish a partagé un hommage déchirant au « père dévoué » qui « a vécu sa vie pour sa famille, son entreprise et pour la prochaine aventure ».

La déclaration, publiée par la société de Harding, Action Aviation, se lit comme suit: « Aujourd’hui, nous sommes unis dans le chagrin avec les autres familles qui ont également perdu leurs proches.

« Hamish Harding était un mari aimant pour sa femme et un père dévoué pour ses deux fils, qu’il aimait profondément.

« Pour son équipe d’Action Aviation, il était un guide, une inspiration, un soutien et une légende vivante.

« Il était unique en son genre et nous l’adorions. C’était un explorateur passionné – quel que soit le terrain – qui a vécu sa vie pour sa famille, son entreprise et pour la prochaine aventure.

« Ce qu’il a accompli de son vivant était vraiment remarquable et si nous pouvons tirer une petite consolation de cette tragédie, c’est que nous l’avons perdu en faisant ce qu’il aimait.

« Il laissera un vide dans nos vies qui ne pourra jamais être comblé. Nous savons que Hamish aurait été immensément fier de voir comment les nations, les experts, les collègues de l’industrie et les amis se sont réunis pour la recherche et nous exprimons nos sincères remerciements pour tous leurs efforts. .

« Au nom de la famille Harding et d’Action Aviation, nous aimerions demander poliment la confidentialité en cette période incroyablement difficile. »

La famille de M. Dawood et Suleman, 19 ans, a également partagé son chagrin.

Ils ont déclaré: « C’est avec un profond chagrin que nous annonçons le décès de Shahzada et Suleman Dawood.

« Nos fils bien-aimés étaient à bord du submersible Titan d’OceanGate qui a péri sous l’eau.

« S’il vous plaît, continuez à garder les âmes séparées et notre famille dans vos prières pendant cette difficile période de deuil.

« Nous sommes vraiment reconnaissants à tous ceux qui ont participé aux opérations de sauvetage.

« Leurs efforts inlassables ont été une source de force pour nous pendant cette période.

« Nous sommes également redevables à nos amis, notre famille, nos collègues et nos sympathisants du monde entier qui nous ont soutenus pendant notre heure de besoin.

« L’immense amour et le soutien que nous recevons continuent de nous aider.

« Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des autres passagers du submersible Titan.

« Les détails de leurs rites finaux dans ce monde seront annoncés bientôt. »

Cela vient après que la tante de Suleman a déclaré à NBC News que l’adolescent avait exprimé son hésitation avant de se lancer dans l’aventure audacieuse.

Azmeh Dawood a déclaré que son neveu avait informé des proches qu’il « n’était pas très partant » et qu’il se sentait « terrifié » par le voyage.

Néanmoins, le jeune de 19 ans a pris part au voyage parce que le voyage tombait pendant le week-end de la fête des pères et qu’il aurait été désireux de faire plaisir à son père.

Azmeh a déclaré: « Je pense à Suleman, qui a 19 ans, là-dedans, juste peut-être à bout de souffle … Cela a été paralysant, pour être honnête.

« Je ressens de l’incrédulité.

« C’est une situation irréelle. »

La déclaration publiée par OceanGate hier après-midi a confirmé que les cinq membres d’équipage étaient morts.

Il disait: « Nous pensons maintenant que notre PDG Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet, ont malheureusement été perdus.

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde.

« Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leur famille pendant cette période tragique. Nous pleurons la perte de vies et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient. »

Richard Garriott, président du groupe d’aventure The Explorers Club, a déclaré: « Nos cœurs sont brisés. Je suis vraiment désolé de devoir partager cette tragique nouvelle.

« Nos amis et collègues membres de l’Explorers Club Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet sont perdus, ainsi que Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman, alors qu’ils tentaient d’atteindre le RMS Titanic.

« Hamish Harding est un ami cher à moi personnellement et au Club des explorateurs. Il détient plusieurs records du monde et a continué à pousser les dragons hors des cartes à la fois en personne et en soutenant des expéditions et des causes louables.

« Paul-Henri a été élu au Club en 2001 et était l’un des plus grands experts des expéditions submersibles sur le Titanic.

« Ils étaient tous les deux attirés par l’exploration, comme beaucoup d’entre nous, et l’ont fait au nom d’une science significative pour le bien de l’humanité.

« Bien que nous ne connaissions pas personnellement Shahzada Dawood et son fils Suleman, leur désir d’explorer en famille les aurait conduits à notre porte à un moment donné de leur avenir, où nous les aurions accueillis.

« Leurs souvenirs seront une bénédiction et continueront de nous inspirer au nom de la science et de l’exploration. »

Le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly a également rendu hommage aux cinq personnes qui se trouvaient à bord du Titan.

Il l’a qualifiée de « nouvelle tragique » et a déclaré que le gouvernement soutenait étroitement les familles touchées.

Le contre-amiral des garde-côtes américains John Mauger – qui dirige la recherche des restes du Titan – a déclaré que le sous-marin avait subi une « perte catastrophique de la chambre de pression ».

Interrogé sur la récupération des corps, il a admis que le fond marin était un « environnement incroyablement impitoyable et incroyablement complexe ».

Il a ajouté: « Nous continuerons à travailler et à fouiller la zone là-bas, mais je n’ai pas de réponse pour les prospects pour le moment. »

Les experts en sauvetage disent que les débris du sous-marin Titan ont été retrouvés à plus de 650 pieds de la proue de l’épave du Titanic.

La recherche a impliqué la technologie de recherche sous-marine la plus avancée au monde.

Le navire canadien Horizon Arctic serait toujours à la recherche des restes du sous-marin disparu.