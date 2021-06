BACHELORETTE Nouveau prétendant de Katie Thurston, la famille de Blake Moynes est « inquiète qu’il tombe amoureux trop vite » lors de son retour au show.

le Gestionnaire canadien de la faune a fait grand bruit Claire Crawley et Tayshia Adams‘ saison de la série l’année dernière et après avoir attrapé des sentiments pour les deux femmes, il est parti le cœur brisé.

Lisez notre Blog en direct de Bachelorette pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

abc

La famille de Blake Moynes est « inquiète qu’il tombe amoureux trop vite » avec son retour de Bachelorette[/caption]

abc

La Canadienne s’est présentée à la saison de Katie Thurston de façon inattendue quatre semaines en[/caption]

Instagram

La mère de Blake, Emily, soutient son fils mais « s’inquiète » qu’il « ait le cœur brisé »[/caption]

Cependant, dans l’épisode de ce soir, les fans verront Blake, 29 ans, revient dans l’émission pour tenter de trouver une femme avec son TROISIÈME Bachelorette.

Une source proche du candidat à la réalité a déclaré en exclusivité au Sun que bien que Blake ait de « véritables » intentions dans la série, il « tombe très vite ».

« Il a un cas d’amour de chiot quand il s’agit de jolies filles et rien que l’année dernière, il a dit qu’il aimait deux femmes différentes [Clare and Tayshia] – et maintenant potentiellement Katie.

«Sa famille et ses amis craignent qu’il ne revienne dans la série.

« Ils ont vu son cœur se briser plus d’une fois dans cette émission et n’adhèrent toujours pas complètement au processus. »

Instagram

Blake semble partager un lien étroit avec sa sœur, Taylor,[/caption]

Blakemoynes/Instagram

Travaillant généralement au Canada, Blake tourne aux États-Unis depuis l’année dernière[/caption]

L’initié a déclaré que maintenant que Blake entre dans la « fosse aux lions » en tant qu’arrivée tardive, il ressentira encore « plus de pression » – ce dont il était « nerveux » avant de partir pour le tournage.

Ils ont continué de sa mère, Emily Moynes: « Sa mère aime Katie, ils partagent un lien sur l’autonomisation des femmes et partagent des valeurs similaires.

«Et elle pense qu’ils seraient bien ensemble, mais elle pense que c’est BEAUCOUP trop trop rapide.

« Cela lui a coûté cher de repartir et de parcourir cette route imprévisible où il est si déterminé à trouver une femme. »

Dans l’épisode de ce soir de l’émission de rencontres ABC, Blake choque à la fois Katie, 30 ans, et les autres concurrents avec son arrivée inattendue.

Getty

Blake était auparavant un concurrent de la saison de Tayshia Adams[/caption]

Getty

Le gestionnaire de la faune a admis qu’il était « tombé durement » pour Tayshia avant d’être renvoyé chez lui[/caption]

Getty

Blake est également sortie avec Clare Crawley lors de sa saison de The Bachelorette[/caption]

Tayshia – qui accueille cette saison avec Kaitlyn Bristowe – est entendu dire au leader : « J’ai eu quelqu’un de mon passé qui m’a contacté. Vous feriez un match incroyable.

Katie est ensuite vue assise près d’un mur avec les hôtes en souriant Blake apparaît devant eux.

Les filles halètent sous le choc avant de saisir les jumelles pour regarder de plus près le bel amoureux des animaux.

Blake était un concurrent des saisons de Clare et Tayshia de The Bachelorette en 2020.

Il a admis être tombé amoureux de Clare, 40 ans, si fort, que lorsqu’elle a quitté la série après 12 jours de tournage pour être avec Dale Moss, il a commencé à « se sentir chauve ».

Getty Images – Getty

Tayshia et Kaitlyn sont actuellement les hôtes de la saison Bachelorette de Katie[/caption]

Getty Images – Getty

Après avoir été les protagonistes auparavant, les deux protagonistes ont trouvé l’amour avec les hommes de la franchise[/caption]

Alors que Clare quittait la série après seulement 12 jours, Blake a avoué qu’il avait commencé à avoir une calvitie due au stress.

Il a dit : « Rien n’avait de sens pour moi. Maintenant, c’est le cas. Mais à l’époque, j’étais littéralement secoué. J’étais bouleversé. J’ai commencé à souffrir de calvitie sous la douche parce que je ne savais pas que cela se passait.

Mais Blake a semblé surmonter son choc initial et a de nouveau essayé de rester pour la saison de Tayisha avec les 16 gars restants.

En fin de compte, il n’a pas non plus atteint la coupe finale lors de la compétition pour gagner le cœur de Tayshia et elle l’a renvoyé chez lui en larmes.

Les téléspectateurs ont souligné qu’il peut être un peu étrange de regarder Blake concourir pour Katie pendant que son ex anime l’émission surtout quand Blake a dit qu’il sentait qu’il n’avait jamais eu de fermeture pendant le Men Tell All.

Blakemoynes/Instagram

Ce sera la TROISIÈME tentative de Blake pour trouver une femme sur The Bachelorette[/caption]

Getty

Le Canadien va loin dans la saison de Katie Thurston de The Bachelorette[/caption]





Cependant, Blake a déclaré que même s’il n’avait jamais eu de fermeture, il avait « dépassé » ses sentiments pour elle.

DIVULGACHER!

Le candidat à la réalité semble cependant faire un long chemin, comme des sources ont confirmé au Sun que Blake fait partie du top quatre de Katie.