La famille du milliardaire britannique Hamish Harding rend hommage à la suite de l’implosion du sous-marin disparu | Nouvelles du monde

Des hommages sont rendus aux trois citoyens britanniques qui font partie des cinq hommes que l’on craint morts après que le sous-marin Titan ait subi une « implosion catastrophique ».

La famille du milliardaire britannique Hamish Harding l’a décrit comme « un guide, une inspiration, un soutien et une légende vivante » après que la compagnie à l’origine du voyage a déclaré que les personnes à bord « ont malheureusement été perdues ».

Dans un communiqué, les proches de l’homme de 58 ans ont déclaré qu’ils étaient « unis dans le chagrin avec les autres familles qui ont également perdu leurs proches » – et qu’il restera dans les mémoires comme un mari aimant et un père dévoué.

Ils ont ajouté: « Il était unique en son genre et nous l’adorions. C’était un explorateur passionné – quel que soit le terrain – qui a vécu sa vie pour sa famille, son entreprise et pour la prochaine aventure.

« Ce qu’il a accompli de son vivant était vraiment remarquable et si nous pouvons tirer une petite consolation de cette tragédie, c’est que nous l’avons perdu en faisant ce qu’il aimait. »

Quelques-unes des réalisations de M. Harding comprenaient l’obtention d’un record du monde Guinness pour le tour du monde le plus rapide via les pôles Nord et Sud par un avion.

L’aventurier détient également le record du monde de la plus longue durée à pleine profondeur océanique par un navire avec équipage, a accompagné Buzz Aldrin au pôle Sud et a participé à un vol spatial habité.

La famille de M. Harding a déclaré « qu’il laissera un vide dans nos vies qui ne pourra jamais être comblé » – mais a ajouté que les efforts considérables de recherche et de sauvetage l’auraient rendu fier.

La Fondation Dawood a également publié une déclaration disant que c’était avec une grande tristesse qu’elle annonçait la mort de Shahzada et Suleman Dawood – les deux autres citoyens britanniques à bord.