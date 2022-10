La famille du journaliste palestinien assassiné rencontre le pape François

Des responsables palestiniens, la famille d’Abu Akleh et le réseau d’information Al Jazeera accusent Israël d’avoir délibérément visé et tué le journaliste de 51 ans. Elle portait un casque et un gilet de protection marqué du mot “presse” lorsqu’elle a été abattue en mai dernier en Cisjordanie occupée. Israël a reconnu que les tirs israéliens avaient probablement tué Abu Akleh, mais nie vigoureusement les allégations selon lesquelles un soldat l’aurait intentionnellement ciblée.

La nièce d’Abu Akleh, Lina Abu Akleh, a déclaré qu’elle espérait que le pape ferait pression sur les États-Unis et d’autres États pour enquêter de manière indépendante sur le meurtre et rendre justice à sa famille.

La nièce et ses parents, Anton et Lisa, ont serré la main du pape pendant l’audience et ont ensuite prévu d’assister à une messe à Rome à la mémoire de Shireen Abu Akleh. La famille a récemment rencontré le secrétaire d’État américain Antony Blinken et a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale demandant justice pour son meurtre.