La famille du journaliste emprisonné Danny Fenster se bat pour sa libération

Le régime militaire qui a récemment pris le pouvoir au Myanmar a bloqué pratiquement tous les efforts pour joindre Danny Fenster, un journaliste américain qui y est détenu sans explication depuis plus d’une semaine.

Sa famille veut qu’il sache qu’ils font tout ce qu’ils peuvent.

Face au silence des autorités birmanes, les proches de Fenster ont communiqué avec des responsables américains, parlé aux médias et, plus récemment, lancé un pétition et site Internet sensibiliser et faire pression pour sa libération immédiate et inconditionnelle.

« Il n’a probablement aucune idée de cet effort qui est en train de se produire pour lui », a déclaré Bryan Fenster, le frère aîné de Danny, à CNBC lors d’un entretien téléphonique mardi. « C’est la pire situation imaginable, mais nous sommes incroyablement fiers de lui et c’est un héros pour beaucoup de gens. »

« Mon cœur est douloureux pour toutes les familles qui ont déjà vécu quelque chose comme ça », a déclaré la mère de Danny, Rose Fenster, qui était également à l’appel. « Mais en tant que maman, et lui étant mon fils, je ne dormirai tout simplement pas tant qu’il ne sera pas rentré à la maison en sécurité. »