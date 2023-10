La famille d’un correspondant d’Al Jazeera dans la bande de Gaza a reçu un appel téléphonique menaçant prétendant provenir de l’armée israélienne, les avertissant de quitter immédiatement leur domicile alors qu’Israël intensifie ses bombardements sur l’enclave assiégée.

Le mari de Youmna ElSayed a reçu l’appel lundi et on lui a dit de fuir la ville de Gaza et de se diriger vers le sud, même s’il n’existe aucun itinéraire sûr pour sortir de la zone.

ElSayed a déclaré que l’appel téléphonique provenait d’un numéro privé. “L’appelant s’est adressé à mon mari en lui donnant son nom complet et lui a dit : ‘C’est l’armée israélienne, nous vous disons d’évacuer vers le sud car dans les heures à venir, cela va être très dangereux dans la zone où vous vous trouvez’, ” dit-elle, avec le bruit des explosions qui retentissaient tout autour d’elle.

Selon la correspondante, sept familles, soit une centaine de personnes, vivent actuellement dans le bâtiment, mais seule la sienne a été contactée. « Aucune des six autres familles n’a reçu d’appel d’avertissement de l’armée israélienne, comme nous l’avons fait, donc c’était une menace directe uniquement pour nous, pour notre famille. »

ElSayed a déclaré qu’il était trop « risqué » de fuir au milieu des intenses bombardements israéliens qui se sont intensifiés à mesure qu’Israël approfondit son offensive terrestre à l’intérieur de la bande de Gaza. Lundi, des chars israéliens ont atteint la périphérie de la ville de Gaza et ont brièvement coupé la route principale reliant le nord de la bande de Gaza au sud.

« Je ne sais pas à quel point il serait sécuritaire de prendre notre voiture et de partir et de conduire sous ces bombardements intenses. C’est très risqué, cela ne semble pas sûr du tout », a déclaré ElSayed, ajoutant que la poursuite des bombardements dans le sud n’offre aucune garantie que les personnes qui s’y déplacent seront en sécurité.





L’armée israélienne a averti ces dernières semaines les 1,1 million d’habitants du nord de Gaza, y compris la ville de Gaza, d’évacuer le sud alors qu’elle intensifie ses attaques suite à une attaque surprise du Hamas, le groupe qui contrôle la bande, en Israël il y a plus de trois semaines. . Cependant, les habitants affirment que nulle part n’est sûr et qu’il n’existe aucun itinéraire sûr pour évacuer alors que les bombardements les plus intenses de mémoire récente se poursuivent.

Dans un communiqué, Al Jazeera a déclaré qu’elle « condamne la menace israélienne » envers ElSayed et sa famille.

“Cette menace ignoble survient quelques jours seulement après l’assassinat aveugle de la famille du journaliste d’Al Jazeera arabe, Wael al-Dahdouh, qui avait été invité à se déplacer vers le sud avant d’être bombardé”, a-t-il ajouté.

Mardi, une attaque israélienne a tué l’épouse de Dahdouh, Amna, 44 ans ; son fils de 16 ans, Mahmoud ; sa fille de sept ans, Sham ; et son petit-fils, Adam.

Pendant ce temps, au moins 29 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre : 24 Palestiniens, quatre Israéliens et un Libanais, selon un décompte du Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

« Les actions d’Israël se poursuivent en toute impunité alors qu’ils tentent de faire taire le messager », indique le communiqué d’Al Jazeera. « Al Jazeera condamne fermement ces actes de violence et appelle les institutions internationales à intervenir et à protéger les journalistes et tous les civils innocents. »





Commentant l’appel téléphonique reçu par la famille d’ElSayed, Sherif Mansour, coordinateur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord au CPJ, a déclaré que son organisation était « extrêmement alarmée ».

« De nombreux journalistes palestiniens ont pris beaucoup de risques pour couvrir leurs reportages depuis Gaza », a déclaré Mansour à Al Jazeera.

« Ils sont confrontés à des risques exponentiels et ont déjà payé un lourd tribut. Beaucoup d’entre eux ont perdu des collègues, des installations médiatiques, des familles et ont dû fuir en quête de sécurité alors qu’il n’y a ni refuge ni issue.

Khadija Patel, présidente de l’Institut international de la presse, a également qualifié cette menace de développement « très inquiétant ».

“C’est une indication d’un ciblage délibéré des journalistes, ce qui nous préoccupe dans le cadre d’une tendance que nous observons dans ce conflit”, a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

« Nous voulons… exhorter les forces israéliennes à protéger la vie et le travail des journalistes dans cette guerre. »

Les bombardements israéliens ont tué au moins 8 306 Palestiniens à Gaza depuis le 7 octobre. En Israël, plus de 1 400 personnes ont été tuées dans l’attaque du Hamas.