La famille du journaliste assassiné met en lumière l’impunité israélienne

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Plus tôt cette année, le président Biden a fait une adresse passionnée à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes vivent des “temps périlleux”, a-t-il prévenu le 3 mai, pointant au moins 11 morts en Ukraine dans les semaines qui ont suivi l’invasion russe. Le devoir de la presse est de « demander des comptes aux puissants », a poursuivi Biden. « Et pour cela, trop souvent, ils sont tués, emprisonnés, violés, menacés et harcelés. Les femmes journalistes, longtemps minoritaires dans la salle de rédaction, sont ciblées de manière disproportionnée, en ligne et hors ligne, dans ces attaques.

Huit jours après que Biden a fait ces remarques, une célèbre journaliste a rejoint la liste sinistre et croissante des victimes de cette année : Shireen Abu Akleh, une correspondante américano-palestinienne chevronnée d’Al Jazeera, a été abattue alors qu’elle couvrait des affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et des Palestiniens près du camp de réfugiés de Jénine. en Cisjordanie.

Les autorités israéliennes ont d’abord tenté de blâmer les militants palestiniens pour sa mort, alors même qu’Al Jazeera et de nombreux témoins oculaires ont déclaré qu’elle avait été abattue par des soldats israéliens.

Des enquêtes détaillées ultérieures menées par un certain nombre de grands médias, dont le Washington Post, ont révélé que ces affirmations israéliennes étaient presque certainement fausses et qu’Abou Akleh avait probablement été tué par des tirs de snipers israéliens. Dans des réponses écrites à mes collègues de l’époque, les Forces de défense israéliennes ont déclaré qu'”aucun soldat de Tsahal n’a délibérément tiré sur un journaliste”, bien qu’elles n’aient fourni aucune preuve pour justifier cette conclusion. Il n’a pas non plus répondu aux questions sur ce que les images israéliennes de l’incident – ​​par des drones ou des caméras corporelles portées par la plupart des soldats – pourraient montrer.

Ces conclusions sont sorties en juin. Pourtant, l’administration Biden, au-delà des expressions de sympathie et de tristesse, n’a pas fait grand-chose pour demander justice pour un journaliste – et un citoyen américain, après tout – qui aurait été tué par les Israéliens et, au lieu de cela, a semblé faire écho à la ligne israélienne, qui avait changé au fur et à mesure que plus de preuves ont émergé. Le 4 juillet, le Département d’État a publié une brève déclaration après avoir terminé une analyse des preuves médico-légales et balistiques, ainsi que des enquêtes distinctes menées par les Palestiniens et les Israéliens. Il a conclu que la balle qui a tué Abu Akleh provenait probablement de tirs israéliens, mais il n’y avait “aucune raison de croire que c’était intentionnel” – une conclusion qui a apparemment écarté la culpabilité israélienne et exaspéré la famille d’Abu Akleh et d’autres personnes cherchant à rendre des comptes.

Le président Biden n’a pas donné suite à une demande des proches d’Abu Akleh de se rencontrer lors de sa visite en Israël et en Cisjordanie ce mois-ci. Il ne l’a pas mentionnée dans des remarques publiques lorsqu’il se tenait aux côtés de responsables israéliens. Mais les responsables américains ont toujours insisté sur le fait que l’administration Biden se souciait de son cas.

“Il faudra faire des efforts pour rendre des comptes et s’assurer que nous trouvons un moyen de conclure ce chapitre de manière juste”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan aux journalistes avant que Biden n’atterrisse en Israël. “C’est quelqu’un qui était journaliste, un citoyen américain. Le président, le secrétaire d’État, toute l’équipe pleure la famille.

“Nous voudrions rendre des comptes comme pour tenir le gouvernement israélien responsable, à commencer par… le soldat qui a appuyé sur la gâchette” La nièce de Shireen Abu Akleh @LinaAbuAkleh m’a dit sur #MSNBCPrime que les États-Unis doivent “mettre fin à l’impunité” dont jouit Israël :pic.twitter.com/3WuDS4TI1v — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) 27 juillet 2022

La famille d’Abu Akleh tient maintenant l’administration Biden à sa parole. Cette semaine, son frère, sa femme et leurs deux enfants sont venus à Washington pour plaider sa cause. Cela a commencé par une rencontre avec le secrétaire d’État Antony Blinken mardi dont ils sont sortis déçus.

« Nous espérions qu’ils nous diraient quelque chose que nous n’avions jamais entendu auparavant », m’a dit Lina Abu Akleh, la nièce de Shireen, le lendemain. Mais cela ne devait pas être: “C’était juste la même rhétorique, répétant les mêmes déclarations”, a-t-elle ajouté. Blinken n’a apparemment fait aucun nouvel engagement ou promesse et n’a pas retiré la déclaration du 4 juillet qui a tant bouleversé la famille Abu Akleh.

“Pourquoi arriveraient-ils à une conclusion sur l’intention et nuire à notre cas, s’ils n’ont pas de preuves claires ou de sources crédibles”, a déclaré Abu Akleh. “Cela vous fait vous demander – essaient-ils de dissimuler l’histoire, de la mettre sous le tapis, de clore l’affaire?”

Elle estime que sa tante « a clairement été visée » par un « tir très précis », alors même qu’elle portait un gilet de presse visiblement marqué. “Il n’y a aucun moyen que ce soit une erreur”, a-t-elle déclaré.

La famille a également rencontré des responsables de la section des droits de l’homme et des poursuites spéciales du ministère de la Justice, qui est séparément impliquée dans l’enquête sur le meurtre d’un journaliste américain par les forces russes en Ukraine.

Dans un éditorial pour le Washington Post, Abu Akleh a souligné une longue histoire d’impunité pour Israël lorsqu’il s’agit de tuer des citoyens américains – depuis le tristement célèbre incident de 2003 qui a vu un soldat israélien conduire un bulldozer sur la militante pour la paix Rachel Corrie jusqu’à plus tôt ce mois-ci. année, lorsque les forces israéliennes ont tiré Omar Assad, un Palestinien américain de 78 ans, hors de sa voiture à un poste de contrôle et l’ont laissé ligoté et bâillonné dans le froid sur un chantier de construction, où il est mort d’une crise cardiaque.

« Les États-Unis ont un choix à faire : soit ils soutiennent les droits de l’homme, l’égalité de traitement de ses citoyens, soutiennent la justice, soit ils continuent à perpétuer l’impunité dont jouit Israël », m’a-t-elle dit.

La famille Abu Akleh mérite des comptes. CNN, NYT, etc. ont découvert que Shireen avait été abattue par un tireur d’élite israélien alors qu’elle portait un gilet de presse. Pourtant, les États-Unis n’ont rien fait. Nous n’avons même pas mené d’enquête approfondie sur ce meurtre d’un journaliste américain. Le président Biden doit agir. pic.twitter.com/A4rhu3D1lt — Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) 28 juillet 2022

Pour les Palestiniens, l’absence de responsabilité dans la mort d’Abu Akleh est une parabole de l’injustice plus large de le statu quo qui prévaut – un pays où des millions de Palestiniens restent soumis à l’occupation militaire israélienne, des citoyens de seconde classe sur leur propre terre. Ils considèrent son meurtre comme un autre exemple de l’impunité avec laquelle Israël peut opérer, et la réponse de l’administration Biden, jusqu’à présent, comme un autre exemple de la manière dont les États-Unis ont historiquement protégé Israël de la censure et de l’examen.

“Son cas représente toutes les histoires qu’elle a couvertes au cours des 25 dernières années”, a déclaré Abu Akleh, désignant le quart de siècle de couverture de sa tante sur la politique et les conflits dans les territoires occupés. “Quand vous parlez de son cas, vous parlez de toute la cause de la Palestine.”

La famille a reçu plus d’encouragements à la suite de réunions sur la Colline. Une conférence de presse jeudi sur les marches du Capitole a réuni une série d’éminents législateurs démocrates, dont la représentante Alexandra Ocasio Cortez (NY), qui a exhorté l’administration Biden à lancer une enquête appropriée et indépendante sur l’incident.

Une déclaration de six sénateurs démocrates du comité des crédits, dont Chris Van Hollen (Md.) et Patrick Leahy (Vt.), A décrit comment ils avaient introduit un texte qui mandaterait Blinken ou un futur secrétaire d’État pour soumettre un rapport sur les étapes prises pour faciliter une enquête crédible sur la mort d’Abu Akleh. “Nous continuerons à travailler pour obtenir toute la vérité sur cette tragédie, garantir la responsabilité et exprimer clairement notre soutien indéfectible à la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes dans le monde”, ont-ils déclaré.

Le soutien des législateurs “nous a apporté un peu de réconfort et de réconfort”, a déclaré Abu Akleh, “mais pendant deux mois, nous n’avons vu aucune action significative”.

Ils pourraient avoir un long chemin à parcourir : les droits de l’homme palestiniens sont loin d’être une priorité bipartite à Washington, tandis que l’administration Biden a déjà clairement indiqué son manque d’intérêt pour la relance des pourparlers de paix israélo-palestiniens et la perspective moribonde d’un État palestinien indépendant. La famille Abu Akleh a déclaré qu’elle était disposée à porter l’affaire devant la Cour pénale internationale – mais la CPI est une institution dont ni les États-Unis ni Israël ne reconnaissent la compétence.