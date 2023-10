La famille de Ronald Caldwell Jr., le joueur de football de la Northwestern State University tué plus tôt ce mois-ci, a tenu vendredi une conférence de presse à Houston aux côtés de ses représentants légaux pour annoncer un éventuel litige contre l’université, son ancien entraîneur et le complexe d’appartements où Caldwell a vécu et a été tué, entre autres parties possibles.

“Nous estimons qu’un certain nombre d’échecs se sont produits ici”, a déclaré Helen Daniel Holman, membre de la représentation juridique de la famille Caldwell. « Premièrement, nous pensons que la Northwestern State University n’a pas réussi à protéger Ronald Caldwell Jr. Nous pensons également que le complexe d’appartements Quad où il résidait n’a pas réussi à protéger Ronald Caldwell Jr. Et plus important encore, nous pensons que l’entraîneur (Brad) Laird n’a pas réussi à protéger. Ronald Caldwell Jr… Nous recherchons la responsabilité et la justice.

Caldwell Jr., 21 ans, un junior de sécurité de Cedar Park, au Texas, a été tué par balle tôt le matin du 12 octobre. La conférence de presse tenue vendredi intervient un jour après que l’État du Nord-Ouest, situé à Natchitoches, en Louisiane, a annoncé qu’il annulerait le reste de sa saison de football 2023 et que l’ancien entraîneur Brad Laird a démissionné après six ans à la tête du programme de football des Demons. Northwestern State est un programme FCS et membre de la Southland Conference.

“Je n’ai jamais vu une école annuler une saison et un entraîneur démissionner à cause de quelque chose comme ça”, a déclaré Troy Pradia, un autre membre de la représentation juridique de la famille Caldwell. « C’est une situation étrange. Il y a beaucoup de questions sans réponse, c’est pourquoi nous voulons aller au fond des choses. »

Dans une déclaration fournie à L’Athlétisme, le président de la Northwestern State University, le Dr Marcus Jones, a déclaré : « Nous sommes au courant de la conférence de presse tenue aujourd’hui par la famille Caldwell. La cause du décès de Caldwell Jr. fait toujours l’objet d’une enquête active de la part du service de police de Natchitoches, et il serait inapproprié pour nous de commenter ou de spéculer pour le moment. La police bénéficie de toute notre coopération et de notre soutien. Nous continuons d’adresser nos plus sincères condoléances et notre sympathie à la famille Caldwell, et nous restons concentrés sur l’aide à nos étudiants-athlètes et à la communauté plus large de la NSU à guérir de cette tragédie.

L’équipe juridique de la famille a déclaré vendredi que Caldwell Jr. avait informé son père, Ronald Caldwell Sr., que son colocataire avait pointé une arme sur lui dans la nuit du 9 octobre. Caldwell Sr. affirme qu’il a appelé et envoyé un SMS à Laird pour que son fils quitte l’établissement. l’appartement du complexe d’appartements The Quad, qui se trouve en face de l’université.

Caldwell Sr. a déclaré que Laird lui avait dit qu’il déplacerait son fils immédiatement, mais qu’il ne l’avait jamais fait. Trois jours plus tard, Caldwell Jr. était tué.

« Ils n’ont même pas essayé. Ils n’ont rien fait », a déclaré Caldwell Sr. « Vous leur avez juste donné le ballon et ils l’ont raté. Cest ce qui est arrivé.”

Blanche Caldwell, la mère de Caldwell Jr., a déclaré qu’elle pensait que « l’école a laissé tomber mon fils ». La famille et ses représentants ont également soulevé des questions quant au fait que The Quad était un complexe de logements pseudo-étudiants qui hébergeait également des non-étudiants. Vers 1 h 08 du matin le 12 octobre, le service de police de Natchitoches a répondu à un appel de coups de feu au complexe The Quad. À leur arrivée, ils ont découvert que Caldwell Jr. avait subi plusieurs blessures par balle. Le bureau du coroner de la paroisse de Natchitoches a déclaré son décès à la suite de ses blessures.

Bien qu’aucune accusation n’ait encore été déposée et qu’aucun suspect n’ait été nommé, la police de Natchitoches a arrêté deux hommes en lien avec la mort de Caldwell Jr. John McIntosh, le colocataire de Caldwell Jr., âgé de 27 ans, à qui Caldwell Jr. a dit à son père d’avoir pointé une arme sur lui, a été arrêté le 12 octobre pour possession d’une arme à feu en présence d’une substance contrôlée. Huit jours plus tard, la police de Natchitoches a arrêté l’ancien coéquipier de Caldwell Jr. dans l’État du Nord-Ouest, Maurice Campbell II, 22 ans, pour entrave à la justice, possession de marijuana dans l’intention de la distribuer et possession d’une arme à feu en présence d’une substance contrôlée. , selon les archives de la police.

Campbell était un plaqueur de nez junior pour les Démons. Sa biographie en ligne sur le site Web du département des sports a été supprimée jeudi.

“Le service de police de Natchitoches enquête vigoureusement sur l’homicide de Ronald Caldwell qui a eu lieu jeudi matin (12 octobre) sur University Parkway”, a déclaré le département dans un communiqué précédent. “Les détectives travaillant sur les lieux du crime ont pu récupérer plusieurs éléments de preuve physiques et numériques qui seront envoyés à un laboratoire criminel pour analyse médico-légale.”

Pradia a expliqué vendredi qu’au printemps, on avait découvert de la moisissure dans l’ancien appartement de Caldwell Jr. au Quad, ce qui l’avait rendu malade. Caldwell Jr. vivait à l’époque avec un autre joueur de football. Caldwell Jr. a finalement été transféré dans un nouvel appartement du complexe pour vivre avec McIntosh, qui, selon certaines informations, a été accusé de tentative de meurtre au deuxième degré en 2014.

Caldwell Jr. aurait également informé « un maréchal » avant d’informer son père que son colocataire avait tiré sur lui une arme à feu.

“Nous ne savons pas exactement de quel maréchal il s’agissait”, a précisé Pradia plus tard vendredi après-midi. L’Athlétisme. “Nous savons qu’il s’agissait d’un rapport officiel.”

Northwestern State a annulé son match contre Nicholls immédiatement après la mort de Caldwell Jr.. Mais les Démons sont revenus sur le terrain et ont affronté le sud-est de la Louisiane vendredi dernier, une défaite de 37-20 pour tomber à 0-6.

“Ronnie était un membre bien-aimé de notre communauté et il nous manque beaucoup”, a déclaré le président Jones dans un communiqué publié jeudi. « Même si notre instinct était de retourner sur le terrain après sa mort, nous avons appris depuis que la blessure de notre équipe était trop profonde. Il est désormais dans le meilleur intérêt de nos joueurs, de nos entraîneurs et de notre personnel de faire une pause et de prendre ce temps pour pleurer, guérir et soutenir la famille de Ronnie.

Avant d’être transféré dans l’État du Nord-Ouest, Caldwell a passé deux saisons au Tyler Junior College à Tyler, au Texas. Thomas Rocco, l’entraîneur de Caldwell chez Tyler JC, a déclaré L’Athlétisme Vendredi, Caldwell Jr. était le genre de personne « à donner à quiconque sa chemise sur le dos ». Rocco, maintenant entraîneur adjoint de Sam Houston State, a ajouté que Caldwell Jr. avait eu un impact sur tous ceux qu’il a connus.

“À l’université, tout le monde est un joueur exceptionnel”, a déclaré Rocco, “mais il était aussi une personne exceptionnelle et bien lui-même.”

La représentation juridique de la famille attend les conclusions de l’enquête sur la mort de Caldwell avant d’engager formellement une action en justice.

“L’enquête est toujours en cours”, a déclaré Daniel Holman. “Le but d’aujourd’hui était de parler de la récente démission de l’entraîneur Laird et de se concentrer pour la famille sur la responsabilité et la justice que nous recherchons en leur nom.”

(Photo : Bobby McDuffie / Icon Sportswire via Getty Images)