LA famille d’un héros décédé après avoir plongé dans la Tamise pour sauver un inconnu pense que les équipes de secours ont interrompu sa recherche trop rapidement.

Folajimi Olubunmi-Adewole – connu sous le nom de Jimi – a plongé dans les eaux près de London Bridge aux premières heures de samedi après avoir alerté les flics sur le sort de la femme.

Folajimi OlubunmiAdewole, 20 ans, est décédée après avoir sauté pour sauver une femme tombée du London Bridge

Son père, Michael Adewola et sa mère, Olasunkanmi Adewole, ont qualifié leur fils de héros

Un passant a sauté avec lui et le deuxième homme et la femme ont été sauvés, mais Jimi, 20 ans, a été emporté et son corps a été retrouvé tragiquement six heures plus tard.

Les parents de Jimi, Michael Adewola, 63 ans, et Olasunkanmi Adewole, 54 ans, ont le cœur brisé par la tragédie.

Mme Adewole a déclaré à Sky News: « Je me sens mal, parce que mon fils essayait de sauver une femme. »

M. Adewola a ajouté: « Il avait un très bon cœur et il était un très bon fils pour moi. » Il a ajouté que son fils aidait souvent d’autres personnes dans sa région.

Il a ensuite déclaré qu’il pensait que la recherche d’une heure pour son fils dans l’eau n’était « pas suffisante ».

Jimi était avec son ami Bernard quand ils ont appris qu’une femme était tombée dans la rivière en contrebas.

Il a dit à Sky: « Il y a une femme qui vient de sauter à bord, nous pouvons l’entendre crier » aidez-moi, aidez-moi, je vais mourir « .

« Immédiatement, Jimi m’a regardé et j’ai dit: » D’accord, on peut la chercher « . Mais on ne pouvait pas la voir, c’était noir. »

Jimi – qui a été décrit comme un « bon nageur » ​​- a ensuite plongé dans l’eau malgré le danger évident.

Bernard a dit: « Parce que c’est comme ça que Jimi est – Jimi a un cœur pur ».

Le Sun a révélé plus tôt que la mort était la deuxième tragédie à frapper sa famille en trois ans, après que son cousin Malcolm Mide-Madariola, 17 ans, ait été poignardé à mort pour avoir protégé un ami près de la station de métro Clapham South en 2018.

Brit, né au Nigéria, âgé de 20 ans, était un ancien élève de la Harris Academy de Peckham, la même école que Malcolm.

Ses parents ont dit qu’ils étaient dévastés par la nouvelle tragédie, mais étaient fiers que leur fils soit mort en essayant de sauver la vie d’une autre personne.

M. Adewola a déclaré au Sun: «Jimi était un jeune homme très gentil et gentil, il était le cœur de notre famille.

Jimi rentrait du travail quand il a vu la femme

Son corps a été retrouvé tragiquement six heures plus tard

«Il était plein de vie, il avait sa vie à vivre, il était ambitieux et il était tellement doué.

«C’était un garçon précieux, tellement respectueux et au cœur pur. Parfois, je ne sais pas comment ces garçons sont comme ça ensemble, il était juste autre chose.

Et M. Adewola pense que son fils devrait être reconnu pour sa bravoure.

«Nous voulons que justice soit rendue pour lui», a-t-il déclaré.

«Nous voulons que sa vie signifie quelque chose, cela signifiera toujours quelque chose pour nous, mais il devrait être récompensé pour la bravoure dont il a fait preuve, il mérite une médaille pour ce qu’il a fait.

« C’est une âme angélique et unique, et je suis fier de lui, si fier, et je veux connaître le monde, il est l’homme le plus profond et le plus merveilleux. »

Jimi – qui a deux frères au Nigéria et un frère aîné à Londres – rentrait du travail au restaurant gastronomique The Cinnamon Club à Westminster lorsqu’il a repéré la femme sur le pont.

Après l’avoir vue tomber à l’eau, il a plongé pour essayer de la sauver, avec son collègue.

Décrivant ce qui s’est passé, son père a déclaré: «Lui et son ami venaient de travailler ensemble, et ils ont appelé la police et ont vu ce qui se passait. Ils voulaient l’aider et essayaient de lui parler, mais voulaient laisser le soin à la police.

«C’est un héros, et le sera toujours, je ne peux pas le ramener mais je veux qu’on se souvienne de lui pour toujours pour ce qu’il a fait, c’était comme s’il voulait toujours essayer d’aider les autres.

«Il aiderait tous ceux qui en auraient besoin. Je suis fier de mon fils, il est incroyable, mais en tant que famille, nous sommes dévastés. Nous sommes juste heureux que la femme soit vivante aussi.

«Je ne pense pas que je serais capable de le faire, je pourrais peut-être appeler la police, mais je ne sais pas si je pourrais le faire, mais c’était Jimi, vous ne pouvez même pas décrire le genre de cœur il avait. »

L’oncle de Jimi, Olumide Wole-Madariola, 53 ans, et le père de Malcolm ont déclaré: «C’est le genre de personne qu’il était, lui et Malcolm étaient les mêmes.

«Il revenait juste du travail, et il a vu la femme et il a juste senti que ‘non, cela ne peut pas arriver’, c’est juste Jimi pour vous. C’est typique des deux de vouloir aider les autres.

Jimi avait un tatouage du nom de son ami Malcolm et de sa date de naissance

Les services d’urgence, y compris les gardes-côtes et les unités marines de la police, se sont précipités sur les lieux

«À la maison, c’est ce qu’il affiche de l’affection, il a toujours été prêt à tout pour aider les gens, il est gentil, attentionné, aimant et il était incroyable.

«C’est tellement dévastateur en ce moment, nous avons tous le cœur brisé.»

Parlant de la relation entre Malcolm et Ji, il a déclaré: «Ce sont des besties, ce sont des besties.

«Jimi avait même un tatouage du nom de Malcolm et de sa date de naissance, c’est à quel point ils sont proches, et maintenant c’est comme s’ils étaient tous les deux morts de la même manière.

«Malcolm est mort a essayé de sauver une personne plus jeune, et Jimi a essayé de sauver une autre personne aussi.

«C’est tellement douloureux pour toute la famille, mais nous sommes heureux que la femme soit vivante, mais je pense que les parents ont besoin de tout le soutien du monde.

«Mais à quoi pensaient-ils tous les deux, je pense à Malcolm et Jimi. Quand Malcolm a arrêté son ami, et la même chose avec Jimi quand il a sauté dans l’eau, qu’est-ce qui lui passait par la tête.

« C’est un héros, un vrai héros et chaque partie un héros. »

Un porte-parole de la police de la ville de Londres a déclaré: « Nous avons été appelés à 12h12 le samedi 24 avril pour recevoir des informations faisant état d’une femme dans la Tamise près du London Bridge.

«Deux hommes, qui avaient vu la femme tomber du pont, sont entrés dans la rivière pour essayer de la sauver.

« Les unités maritimes des garde-côtes et de la police métropolitaine ont pu sauver la femme et l’un des hommes. »

Le surintendant-détective Oliver Shaw a ajouté: «Je souhaite adresser mes plus sincères condoléances, ainsi que les condoléances de tous les membres de la police de la ville de Londres, à la famille et aux amis de ce jeune homme courageux, gentil et altruiste.

«Nos officiers sont arrivés extrêmement rapidement sur les lieux mais deux membres du public étaient déjà entrés dans l’eau. Un homme avait réussi à nager vers la femme et ils ont tous deux été vus au-dessus de l’eau par les garde-côtes.

« Malheureusement, il n’y avait aucun signe de l’autre sauveteur. Nous sommes restés sur les lieux pour aider les unités de marine et l’hélicoptère de police avec la recherche dans l’eau. Cela a été arrêté par les garde-côtes plus d’une heure plus tard.

«Nous avons continué à fouiller le bord de la rivière, en personne et en utilisant notre réseau de caméras de vidéosurveillance, et malheureusement, à 05h46, un corps a été découvert.

« Les circonstances de cet incident sont extrêmement tragiques. Nous continuons à soutenir la famille de ce jeune homme héroïque qui a perdu la vie de façon déchirante en essayant de sauver celle d’un autre. »

La Maritime & Coastguard Agency a confirmé que sa propre recherche avait été suspendue avant que Jimi ne soit retrouvé.

Matt Leat, commandant maritime stratégique de HM Coastguard, a déclaré: «HM Coastguard a coordonné une recherche multi-agences impliquant cinq navires de recherche et de sauvetage, des recherches visuelles depuis les ponts et une recherche aérienne par l’hélicoptère de police.

«Malgré des rapports contradictoires sur le nombre de personnes qui étaient entrées dans l’eau, nous avons pleinement répondu à la suggestion d’une troisième personne dans l’eau.

«Les conditions étaient bonnes pour une recherche de nuit, avec une marée lente et un grand nombre d’unités des services d’urgence présents. On a déterminé où dans l’eau la personne pourrait se trouver et chaque zone a été minutieusement fouillée à plusieurs reprises.

« Malgré tous nos efforts, la triste décision a été prise de suspendre la fouille à 1h20 du matin alors qu’aucun signe de la personne n’a été trouvé. »