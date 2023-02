La famille du futur marié dit “nous sommes tous excités” à leur arrivée à Jaisalmer

Après de multiples rumeurs et spéculations, il est maintenant enfin confirmé que Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont tous prêts à se marier le 6 février au palais Suryagarh à Jaisalmer. Le couple Shershaah, qui n’a même pas reconnu leur relation en public, est souvent vu rougir chaque fois que le nom de leur partenaire est pris.

Le 4 février, samedi matin, Kiara Advani a été aperçue au terminal privé de l’aéroport de Mumbai, en compagnie de sa famille et de Manish Malhotra. L’actrice a été vue dans une tenue blanche avec une dupatta rose. Plus tard, ils ont été photographiés par les paparazzi à leur arrivée à Jaisalmer.

Dans la soirée, Sidharth et sa famille ont été capturés devant l’aéroport de Delhi. L’acteur a été vu dans des tenues décontractées noires. La mère du futur marié Rimma Malhotra et son frère aîné Harshad Malhotra ont été félicités par les papas à l’aéroport de Jaisalmer. Lorsque les papas leur ont demandé à quel point ils étaient excités par le mariage, Rimma a répondu “bahut hain excité (nous sommes trop excités)” et Harsad a dit “nous sommes tous excités” avant de s’asseoir dans leurs voitures. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur sa poignée Instagram. Une autre vidéo montre également Sidharth se dirigeant directement vers sa voiture alors qu’il sort de l’aéroport.









Pendant ce temps, sur le front du travail, Sidharth a été vu plus récemment dans le thriller d’espionnage Mission Majnu qui présentait Rashmika Mandanna en tant que principale dame et a été publié directement sur Netflix. D’autre part, le dernier film de Kiara, Govinda Naam Mera, une comédie romantique dans laquelle elle a partagé l’espace d’écran avec Vicky Kaushal et Bhumi Pednekar, a également été diffusé en streaming direct sur Disney+ Hotstar.

