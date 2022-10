La famille du financier du dernier navire négrier américain rompt le silence

Les descendants du propriétaire du bateau à vapeur de l’Alabama responsable d’avoir amené illégalement 110 captifs africains en Amérique à bord du dernier navire négrier américain ont mis fin à des générations de silence public, qualifiant ses actions d’il y a plus de 160 ans de “mauvaises et impardonnables”.

Dans une déclaration publiée sur NBC News, des membres de la famille de Timothy Meaher – qui est toujours en vue autour de Mobile, en Alabama – ont déclaré que ce que Meaher a fait à la veille de la guerre civile “a eu des conséquences qui ont eu un impact sur des générations de personnes”.

« Notre famille est restée trop longtemps silencieuse à ce sujet. Cependant, nous espérons que nous – la génération actuelle de la famille Meaher – pourrons commencer un nouveau chapitre », indique le communiqué. Vendredi, deux membres de la famille Meaher n’ont pas répondu aux messages sollicitant des commentaires supplémentaires.

La déclaration est intervenue au milieu de la sortie de “Descendant”, un nouveau documentaire sur les personnes qui ont été amenées aux États-Unis à bord du navire négrier Clotilda et leurs familles. Le film a été acquis par Netflix et Higher Ground, la société de production de Barack et Michelle Obama.

La famille Meaher a commencé à rencontrer des dirigeants de la communauté dans les environs d’Africatown, la communauté créée par les Africains dans le nord de Mobile après leur libération de l’esclavage à la fin de la guerre civile en 1865, selon le communiqué.

Darron Patterson, un descendant de Pollee Allen, captive de Clotilda, a déclaré avoir rencontré deux fois le mois dernier un membre de la famille Meaher qui l’avait contacté par un intermédiaire. Les discussions ont été cordiales mais n’ont pas approfondi les détails de leur histoire commune, a-t-il déclaré.

“Nos conversations portaient uniquement sur qui nous sommes en tant que personnes”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il est important que nous commencions par là.”

Patterson était alors président de la Clotilda Descendants Association. Le président actuel, Jeremy Ellis, a déclaré que l’organisation avait été en contact avec la famille Meaher par e-mail depuis la diffusion de l’histoire de NBC dimanche aujourd’hui, et que les membres espéraient des entretiens en face à face.

“Je suis intéressé à apprendre et à chercher des réponses de la famille Meaher sur les documents historiques, les artefacts et les histoires orales qui peuvent apporter de la clarté aux descendants”, a déclaré Ellis.

La Clotilda, une goélette en bois, était le dernier navire connu à avoir amené des captifs d’Afrique du Sud des États-Unis pour les réduire en esclavage. Des décennies après que le Congrès a interdit la traite internationale des esclaves, le Clotilda a quitté Mobile pour un voyage financé par Timothy Meaher, dont les descendants possèdent toujours des millions de dollars de biens immobiliers dans la ville. Un parc d’État à Mobile Bay porte le nom de la famille.

Le capitaine du Clotilda a enlevé sa cargaison humaine du navire à Mobile et a mis le feu au navire pour cacher les preuves du voyage. Les gens, tous originaires d’Afrique de l’Ouest, ont été réduits en esclavage.

Les restes du navire ont été découverts pour la plupart intacts au fond boueux de la rivière il y a environ quatre ans, et les chercheurs tentent toujours de déterminer le meilleur moyen de préserver ce qui reste de l’épave, dont beaucoup à Africatown espèrent qu’elle fera partie d’une résurgence de leur communauté. .

Selon le communiqué, les membres de la famille Meaher “croient que l’histoire d’Africatown est une partie importante de l’histoire qui doit être racontée”.

“Notre objectif est d’écouter et d’apprendre, et nous espérons que ces conversations pourront aider à guider les actions que notre famille entreprend alors que nous travaillons pour être de meilleurs partenaires dans la communauté”, a-t-il déclaré.

La déclaration “est insuffisante” car elle omet de mentionner deux autres frères Meaher qui ont conspiré avec Timothy Meaher et la décision de la famille de louer des terres à des entreprises papetières responsables de la pollution autour d’Africatown, a déclaré Ellis.

Alors que certains membres de la communauté d’Africatown ont plaidé pour des réparations pour les descendants de Clotilda, la déclaration de la famille ne fait aucune mention de ce sujet. Le fait que la famille ait entamé une conversation avec des descendants d’esclaves pourrait être une leçon pour d’autres familles dont les ancêtres ont été impliqués dans la traite des esclaves, a déclaré Patterson.

“J’espère que ce que la famille Meaher montre ici déteint sur les familles d’autres esclavagistes”, a-t-il déclaré.

Jay Reeves, l’Associated Press