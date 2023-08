La famille du capitaine Tom Moore a riposté après avoir reçu l’ordre de démolir le complexe thermal « construit sous le nom du héros »

La famille du CAPITAINE Sir Tom Moore a défendu sa décision de construire un complexe thermal à son nom.

Hannah Ingram-Moore, 52 ans, et son mari Colin ont construit le pool house de 50 pieds sur 20 pieds équipé de vestiaires, de toilettes et de douches.

Hannah Ingram-Moore et son mari ont défendu la décision de construire un spa au nom de son père Crédit : PA

Le couple fait appel de la décision de le démolir

Le couple a déclaré aux planificateurs qu’il souhaitait un bureau pour la Fondation Captain Tom dans leur maison de 1,2 million de livres sterling.

Mais The Sun a révélé qu’ils avaient plutôt construit le complexe de spa et de piscine non autorisé dans leur jardin, qu’ils ont depuis reçu l’ordre de démolir.

Le couple fait maintenant appel de l’ordonnance et a défendu la structure dans les documents de planification.

Colin a déclaré: « Le bâtiment en question n’est pas plus autoritaire que le schéma consenti.

« La vue est pratiquement identique, à l’exception d’un toit en pente ajouté au traitement d’élévation. Les hauteurs sont les mêmes. En tant que tel, il ne peut pas y avoir d’impact excessif inacceptable. »

Il a également affirmé qu’il n’y avait « aucun motif justifiant le refus de l’application rétroactive » et a demandé à l’Inspection de l’urbanisme de faire droit à leur appel.

Les plans du bâtiment en forme de L du manoir de sept lits à Marston Moretaine ont reçu le feu vert en 2021.

Le couple avait déposé une demande de planification en son propre nom, mais a utilisé le nom de la fondation dans la déclaration de conception, d’accès et de patrimoine.

La déclaration affirmait que le bâtiment devait être utilisé en partie « en relation avec la Fondation Captain Tom et ses objectifs caritatifs ».

Une demande rétrospective ultérieure de 2022 – qui est recherchée après que quelque chose a déjà été construit – pour agrandir le bâtiment initialement approuvé pour former une forme en C, contenant une piscine thermale, a été refusée par l’autorité de planification.

La structure était appelée The Captain Tom Building et décrite comme « un nouveau bâtiment à l’usage des occupants », alias Hannah et Colin.

Le conseil du Bedfordshire a confirmé le mois dernier qu’un avis de démolition avait été émis, qui fait maintenant l’objet d’un appel auprès de l’Inspection de la planification.

Le capitaine Tom a remonté le moral lors du premier verrouillage de Covid en parcourant des tours de son jardin à l’approche de son 100e anniversaire.

Il a levé près de 39 millions de livres sterling pour le NHS avant sa mort de la maladie en février 2021.

Le capitaine Tom a levé des millions pour le NHS pendant le verrouillage Crédit : PA

Hannah a affirmé qu’elle avait besoin du bâtiment pour ses souvenirs