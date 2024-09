La famille d’Oscar Wilde critique la nouvelle statue « hideuse » de l’écrivain

Une nouvelle statue d’Oscar Wild a été qualifiée d’« absolument hideuse » par le petit-fils de l’écrivain.

La sculpture sera installée à Chelsea et représentera la tête et les épaules de l’auteur, couchées horizontalement et divisées en segments.

Le petit-fils de Wilde, Merlin Holland, a critiqué l’œuvre d’art moderne et a affirmé qu’elle ne ressemblait en rien à son célèbre ancêtre.

Dans une interview à The Observer, il a déclaré : « Je suis tout à fait pour toute forme d’innovation dans l’art moderne. Mais cela me semble inacceptable. C’est absolument hideux. »

Conçu par Sir Eduardo Paolozzi, décédé en 2005, le buste sera érigé près de l’ancienne maison de Wilde dans l’ouest de Londres

Écrivain et humoriste de premier plan

Célèbre pour son esprit, Wilde est devenu l’un des principaux écrivains de la Grande-Bretagne victorienne avec des romans comme Le Portrait de Dorian Gray et sa pièce extrêmement populaire L’Importance d’être constant.

Il tomba rapidement en disgrâce lorsque sa relation avec Lord Alfred « Bosie » Douglas fut découverte par l’oncle de l’aristocrate, le marquis de Queensberry, qui accusa l’écrivain d’être un « sodomite ».