La famille dit que son fils a eu le cœur mort pendant 14 heures

Destiny Anderson a déclaré que lorsqu’elle avait amené son fils Cartier à l’hôpital pour enfants le 10 avril, elle pensait que c’était juste un rhume – jusqu’à ce qu’il ait besoin de soins intensifs.

DENVER — La famille de Cartier Anderson, 4 ans, célèbre chaque jour le miracle de la vie.

Destiny Anderson se souvient d’un jour début avril, où son fils a eu de la fièvre. La fièvre n’a jamais diminué et Cartier présentait des symptômes tels que beaucoup de sommeil, des douleurs, des pieds froids et un comportement anormal.

« J’ai appelé l’infirmière et lui ai parlé des symptômes qu’il ressentait, et elle a dit : ‘Oh non, il respire énormément trop vite. Vous devez vous rendre à l’hôpital' », a déclaré Destiny.

Le 10 avril, a déclaré Destiny, elle a admis Cartier à l’hôpital.

« Honnêtement, je pensais que Cartier avait un rhume », a-t-elle déclaré.

Destiny a déclaré que Cartier avait déjà eu d’autres maladies, comme une bronchiolite, alors elle pensait que les médecins le soigneraient et qu’ils seraient bientôt de retour chez eux.

Plus d’un mois plus tard, Cartier dort toujours dans un lit d’hôpital.

« Je le rejoue à chaque fois que je le regarde », a déclaré Destiny. « Et je me dis : « Si j’avais vu ça, remarqué ça ? Serait-il toujours dans cet état ? »

Elle a déclaré que les médecins avaient diagnostiqué chez Cartier une angine streptococcique, qui avait fini par devenir septique.

« C’est une maladie assez grave qui nécessite généralement une admission à l’unité de soins intensifs », a déclaré le Dr Payal Kohli, expert de 9Health. « Cela signifie essentiellement qu’une infection, généralement une infection bactérienne, a pénétré dans la circulation sanguine et fait des ravages sur la tension artérielle et sur les organes. Et cela peut être très grave. »

Destiny a déclaré que Cartier s’était connecté à un tas de machines, dont une intraveineuse et un tube respiratoire.





« Avant que je m’en rende compte, ils l’ont allongé et ont commencé à lui faire une réanimation cardio-respiratoire et je l’ai perdu », a déclaré Destiny. « Je me suis demandé : « Que se passe-t-il ? Que lui avez-vous fait ? » »

Cartier avait fait un arrêt cardiaque. Dans les 24 heures suivant leur arrivée à l’hôpital, a déclaré Destiny, les médecins ont rassemblé sa famille pour lui annoncer une nouvelle dévastatrice.

« Ils vous disent de bien des façons que votre fils est parti, mais ils ne vous disent pas qu’il est parti », a déclaré Destiny.

Le destin a déclaré que le père de Cartier, Dominique, ne voulait pas croire que son fils était parti. Il a choisi de ne retirer Cartier d’aucune machine et de « s’en remettre à Dieu ».

Destiny a déclaré qu’elle était restée aux côtés de Dominique, croyant qu’il y avait encore de l’espoir pour leur fils.

« Au fond de moi, quand j’ai baissé la tête pour pleurer, je me suis dit : ‘il n’est pas parti' », a déclaré Destiny. « Comme si j’avais pleuré, bien sûr, mais comme si j’avais l’impression que ma mère voulait que je verse, je ne pouvais pas. Quelque chose au fond de ma tête me disait que ce n’était pas fini et que c’était Dieu. »

La tante de Cartier, Angela Maduro, et sa grand-mère, Catherine Reid, sont restées avec Cartier après l’annonce de la nouvelle.

« À ce stade, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire médicalement », a déclaré Angela, répétant ce que les médecins avaient dit à leur famille. « Donc, à l’heure actuelle, Cartier a ce que nous appelons ‘le cœur mort’. »

Angela a déclaré que quelques instants après le départ des médecins, sa famille a entouré de prières la chambre d’hôpital de Cartier. Elle a dit que sa sœur mettait des huiles de bénédiction sur toutes les surfaces et que sa mère, Catherine, priait fort et fort.

« Je lui frotte la main et pendant que je lui frotte l’huile de prière que ma sœur lui a mise, je lève les yeux et en levant les yeux, la ligne verte dit ‘zzhhhup' », a déclaré Angela. « J’ai dit : ‘Maman, tu as vu ça ?’ Elle ne m’entend pas. Elle prie toujours, en tapant dans ses mains.

Catherine a dit qu’elle avait senti une présence dans la pièce pendant qu’elle priait. Elle a dit qu’elle avait l’impression que quelqu’un se trouvait au bout du lit et que les autres personnes présentes dans la pièce ne pouvaient pas le voir ou l’entendre.

« Je pense que Dieu avait toutes les bonnes personnes là-bas », a déclaré Angela.

« Le médecin est revenu et a amené d’autres médecins et il a dit : ‘J’ai de bonnes nouvelles’, et je réponds : ‘Je sais' », a déclaré Catherine.

La famille de Cartier a déclaré que les médecins leur avaient dit que son cœur avait des caillots sanguins et l’avaient placé sous un appareil d’oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO). Angela a dit qu’à un moment donné, cette machine était la seule chose qui pompait le sang à l’intérieur de son neveu.

« Quand quelqu’un souffre de sepsis, le sepsis empoisonne le sang. Lorsque le sang est empoisonné, les organes, y compris le cœur, peuvent abandonner », a déclaré Kohli. « Dans ce cas, on dirait que le cœur s’est arrêté. Donc, afin de maintenir la circulation sanguine, lorsque votre cœur ne fonctionne pas, ils ont mis ce jeune enfant sous ECMO, qui était essentiellement une pompe cardiaque artificielle qui fournissait de l’oxygène et du sang à tous les organes et je l’ai en quelque sorte maintenu en vie.

Angela a déclaré qu’il s’était écoulé plus de 14 heures avant que le cœur de Cartier ne batte.

« Je pense que tous ceux qui étaient là savent qu’il y avait quelque chose de spécial », a déclaré Angela. « Je veux dire, c’était inexplicable. Si tu avais ressenti l’énergie dans la pièce, c’était fou. »





« Je suis encore sous le choc aujourd’hui en le regardant », a déclaré Destiny.

Le destin a dit de ses sept enfants : Cartier est le « artisan de la paix ».

« Il veut toujours que tu ailles bien », dit Destiny. « Comme si tu vas bien, Cartier va bien. »

Le destin a déclaré le mois dernier que Cartier s’était grandement amélioré. Il voit, il répond aux questions et son infection streptococcique a presque disparu.

« Ses yeux disent tout », a déclaré Destiny. « Le fait qu’il ouvre les yeux est incroyable, parce qu’il ne l’était pas. »

Pourtant, la famille de Cartier a déclaré qu’il lui restait un long chemin à parcourir avant d’être complètement guéri. Sa tante a ouvert un GoFundMe pour subvenir aux futurs frais médicaux et subvenir aux besoins de la famille, car Dominique a perdu son emploi et doit passer beaucoup de temps à l’hôpital.

Plus que tout, la famille demande des bénédictions et des prières continues, car c’est en partie la raison pour laquelle ils croient que Cartier est toujours avec eux aujourd’hui.

« Personne ne comprend pourquoi, mais nous le savons », a déclaré Destiny. « C’était Dieu. C’est tout. Pas de si et ni de mais. C’était Lui. »

Kohli a souligné l’importance de traiter les infections tôt et rapidement. Elle a dit que cela peut aider à prévenir le développement ultérieur de symptômes plus graves.