La famille dit que les vidéos montrent que le tournage était injustifié

Les avocats de la famille d’Andrew Brown Jr. affirment que la vidéo présentée à sa famille mardi montre clairement que les adjoints du shérif de Caroline du Nord ont été « sans équivoque injustifiés » en tirant mortellement sur l’homme noir non armé alors qu’il tentait de fuir dans sa voiture.

Les images, qui ne seront pas rendues publiques malgré un procès et l’indignation de la communauté, ont été montrées à la famille par le bureau du shérif du comté de Pasquotank après une ordonnance du tribunal.

La décision du juge de la Cour supérieure de Caroline du Nord, Jeff Foster, a précisé quelles parties de la vidéo la famille de Brown peut voir, a permis aux visages du député d’être expurgés et les a limités à moins de 20 minutes des plus de deux heures de vidéo prises avant et après la mort de Brown .

Brown a été abattu cinq fois – dont une à l’arrière de la tête, a montré une autopsie soutenue par la famille – alors que des députés purgeaient des mandats de perquisition et d’arrêt au domicile de Brown à Elizabeth City, en Caroline du Nord, le 21 avril. Un procureur de Caroline du Nord a déclaré des députés. a ouvert le feu sur Brown alors qu’il tentait de fuir et a frappé des députés avec son véhicule – un détail clé La famille de Brown dit que les images ne sont pas sauvegardées.

« Ce que nous avons vu sur cette vidéo était un meurtre injustifié », a déclaré Bakari Sellers, l’un des avocats de la famille. « Ce que nous avons vu sur cette vidéo est quelque chose qui, selon nous, dénote également une enquête plus approfondie et comporte une certaine responsabilité pénale. »

Après avoir passé plusieurs heures à visionner les images, les avocats de la famille ont exposé au public ce qu’ils avaient vu sur les bandes. Les images ont été divisées en six clips, qui comprenaient une bande de caméra de tableau de bord et cinq vidéos de caméra corporelle de députés, a déclaré l’avocate de la famille Chance Lynch lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

Lynch a déclaré que les clips montraient Brown dans une voiture et que «ses mains étaient visibles à tout moment». Il a déclaré que les images montraient le chaos avec le député hurlant différentes commandes pour que Brown montre à la fois ses mains et sorte de la voiture.

«C’était tellement hurlant que nous pouvions à peine comprendre ce qu’ils disaient, donc je ne peux pas imaginer ce qui passait par l’esprit de M. Brown», a déclaré Lynch.

Lynch a déclaré que le premier coup de feu a retenti alors que Brown était toujours assis dans la voiture. Après le tir, Brown a mis la voiture en marche arrière, puis a tourné le volant vers la gauche. Lynch dit que les agents qu’ils ont pu voir dans les images n’étaient pas à proximité du véhicule et n’étaient pas sur son chemin.

« Nous n’avons vu aucune action de la part de M. Brown où il a pris contact avec eux ou tenté d’aller dans leur direction. En fait, il a fait exactement le contraire », a-t-il déclaré.

Lynch a déclaré que lui et les autres avocats avaient compté six impacts de balle dans le côté passager de son véhicule, six autres balles à travers le pare-brise arrière et au moins un qui avait traversé le pare-brise avant. Les images ont montré des députés sortant un Brown non armé de la voiture et le fouillant.

Jha’rod Ferebee, l’un des fils de Brown, a déclaré que son père ne représentait pas une menace et n’aurait pas dû mourir.

« Mon père ne méritait pas du tout de mourir », a-t-il déclaré aux journalistes. « Il ne méritait pas d’être tué. De quelque manière que ce soit, il ne représentait aucune menace. »

Après que les images aient été montrées à la famille de Brown, le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten, a publié une déclaration vidéo exprimant ses condoléances à la famille, promettant la transparence et détaillant que «c’était un jour que personne ne voulait».

« J’espérais que nous pourrons publier la vidéo publiquement afin que chacun puisse voir par lui-même ce qui s’est passé », a déclaré Wooten. « Nous respectons la décision du tribunal et avons prêté serment de respecter la loi de Caroline du Nord. Et c’est exactement ce que nous avons fait. »

Alors que la famille de Brown regardait les images mardi après-midi, les manifestants et les chefs religieux se sont rassemblés avec des pancartes. Ils ont scandé le nom de Brown et ont demandé aux dirigeants de «libérer les bandes». De nombreux bureaux du centre-ville du comté de Pasquotank ont ​​fermé à 14 h HE et les responsables d’Elizabeth City disent que des manifestations sont attendues plus tard dans la soirée et pourraient avoir un impact sur la circulation.

La mort par balle de Brown s’est produite juste un jour après que l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, un rappel brutal des demandes que les militants ont faites pour que les services de police changent après une journée remplie de célébrations à travers le pays. Depuis la mort de Brown, les manifestations se sont poursuivies dans la région, les manifestants exigeant la transparence et la diffusion publique des images. À un moment donné, les dirigeants ont institué un couvre-feu.

La famille de Brown a vu un clip de 20 secondes à la fin du mois dernier qui a conduit à plus de questions sur sa mort. Sa famille a qualifié les images d’une exécution et a déclaré que Brown était dans un véhicule, avait les mains sur le volant et n’était pas une menace pour les députés.

« Ils courent jusqu’à son véhicule en train de tirer », a déclaré l’avocate de la famille Chantel Cherry-Lassiter après avoir visionné les images. « Il décide finalement d’essayer de s’enfuir et il recule, ne allant pas du tout vers les officiers. »

Le procureur de district Andrew Womble a qualifié le récit de Cherry-Lassiter de «manifestement faux».

« En reculant, il prend contact avec les forces de l’ordre », a déclaré Womble. La voiture s’arrête à nouveau, selon Womble, et « le prochain mouvement de la voiture est vers l’avant. Il est dans la direction des forces de l’ordre et fait contact avec les forces de l’ordre. C’est alors et seulement alors que vous entendez des coups de feu. «

Le shérif Wooten a déclaré que les images ne racontaient qu’une partie de l’histoire et que des enquêteurs extérieurs interrogeaient des témoins et recueillaient plus d’informations.

Résultats de l’autopsie:Andrew Brown Jr. a tiré 5 fois, une fois mortellement derrière la tête, une autopsie indépendante demandée par des expositions familiales; Enquête du FBI

Information non divulguée:La police alimente l’indignation suite à la mort d’Andrew Brown Jr.en retenant des informations, selon des experts

« Cet incident tragique a été rapide et s’est terminé en moins de 30 secondes », a déclaré Wooten, « et les caméras corporelles sont tremblantes et parfois difficiles à déchiffrer. »

Le juge de la Cour supérieure Foster a déclaré que les vidéos complètes de la mort de Brown pourraient être rendues publiques plus tard, mais a déclaré qu’il souhaitait attendre qu’une enquête du Bureau d’enquête de l’État soit terminée et que le procureur de district puisse prendre une décision sur les accusations potentielles.

Foster a déclaré qu’il reconsidérerait la possibilité de publier les images dans un délai de 30 à 45 jours. Womble a déclaré qu’il pensait que le Bureau d’enquête d’État, qui supervise une enquête indépendante sur la fusillade, serait en mesure d’achever son travail et qu’il pouvait prendre toute décision de mise en accusation potentielle dans ce délai.

Foster a déclaré qu’il ne diffusait pas les images par prudence, afin d’éviter toute menace potentielle pour un procès équitable et impartial si des accusations devaient être portées. Il a déclaré que la libération pourrait également menacer la sécurité des personnes vues dans les images.

Depuis la fusillade, Wooten a publié les noms de sept députés impliqués dans la mort par balle de Brown. Tous les sept ont été mis en congé administratif après la fusillade, mais un examen des images de la caméra corporelle a montré que quatre des députés n’avaient jamais tiré d’arme. Ces députés ont été réintégrés au service actif.

« Une enquête plus approfondie est nécessaire sur les trois députés qui ont tiré avec leurs armes et ils resteront en congé administratif en attendant l’achèvement de l’enquête interne et / ou de l’enquête pénale menée par le Bureau national d’enquête », a déclaré Wooten.