La famille dit que le rappeur disparu Theophilus London a été retrouvé en sécurité

Le rappeur Theophilus London a été retrouvé sain et sauf après avoir disparu pendant des mois, a annoncé un proche mercredi soir.

“Nous avons retrouvé Theo. Il est sain et sauf”, a posté le cousin du rappeur, Mikhail Noel, sur Instagram. “En ce moment, la famille aimerait les prières et l’intimité. Merci à tous !!!”

Le message n’a pas fourni de détails sur l’endroit où Londres avait été retrouvé, où il avait été ou pourquoi il n’avait pas contacté sa famille, qui a déposé un rapport de personne disparue auprès de la police de Los Angeles la semaine dernière et a demandé l’aide du public pour le retrouver.

La famille et les amis de London avaient déclaré qu’ils pensaient que quelqu’un avait parlé pour la dernière fois au musicien en juillet à Los Angeles.

Londres, 35 ans, a posté de manière prolifique sur Instagram, mais ses derniers messages sont également venus en juillet.

Un communiqué de presse du LAPD du 28 décembre a déclaré que London avait été vu pour la dernière fois dans la région de Skid Row en octobre et que sa famille avait complètement perdu le contact avec lui.

Le rappeur est né à Trinité-et-Tobago et a ensuite grandi dans le quartier de Brooklyn à New York. Il a été nominé pour un Grammy 2016 pour la meilleure performance de rap pour un spot vedette aux côtés de Paul McCartney sur “All Day” de Kanye West.

Londres a fréquemment collaboré avec l’artiste maintenant connu sous le nom de Ye, qui a produit et invité sur “Vibes” en 2014. Londres publiait souvent des mises à jour sur “Donda” et “Donda 2” de Ye sur Instagram, disant même qu’il avait été “promu pour s’occuper des tâches médiatiques” au nom de Ye pour le mois de février.

Londres a sorti trois albums studio : “Timez Are Weird These Days” en 2011, “Vibes” et “Bebey” en 2020. Il a récemment été l’un des artistes vedettes de “Get Your Money” de Young Franco, sorti en septembre, le mois avant qu’il ne soit vu pour la dernière fois.