La famille dit qu’Amazon a expédié un faux produit, refuse le remboursement jusqu’à ce que l’article “correct” soit retourné

Lorsque Matthew Legault a obtenu son diplôme d’études secondaires en juin, ses parents ont pensé qu’ils reconnaîtraient son travail acharné en achetant les pièces dont il avait besoin pour construire son propre ordinateur personnel.

Ils ont passé une commande auprès d’Amazon et celle-ci est arrivée rapidement chez eux à Calgary.

Mais lorsque Matthew a ouvert la carte graphique – une pièce de 690 $ – il a découvert que le boîtier en plastique avait été creusé et rempli d’une substance semblable à du mastic pour lui donner du poids.

“C’était en fait un peu un choc”, a-t-il déclaré. “Tout avait l’air assez officiel jusqu’au point où je l’ai sorti et j’ai jeté un deuxième coup d’œil.”

Le vrai choc est venu, cependant, lorsque le père de Matthew a essayé d’obtenir un remboursement.

François Legault a suivi les instructions de retour d’Amazon et a renvoyé l’article en s’attendant à un remboursement.

Au lieu de cela, Amazon a déclaré dans un e-mail qu’il n’y aurait aucun remboursement tant que le “bon” article n’aurait pas été renvoyé.

En plus de cela, le représentant d’Amazon a déclaré que le faux article retourné avait été jeté, pour protéger les autres employés.

“C’était absurde”, a déclaré François. “C’est juste un morceau de plastique, donc je doute qu’il y ait un danger pour leurs employés. Et deuxièmement… maintenant, ils ont détruit la pièce à conviction.”

Amazon a affirmé à plusieurs reprises qu’il avait expédié le bon article.

Legault a expliqué à plusieurs reprises qu’il avait reçu et retourné “un faux complet” et joint des photos pour le prouver.

Dire aux clients que l’article qu’ils ont retourné a été éliminé est un excellent moyen pour Amazon de “mettre fin à la conversation”, a déclaré le spécialiste du marketing Marc Gordon, qui accompagne à la fois les petites entreprises et les grandes multinationales dans l’interaction avec les clients.

La fausse carte graphique, remplie d’une substance semblable à du mastic pour donner du poids, qui, selon Matthew, est arrivée d’Amazon. (Soumis par François Legault)

Mais “cela a un impact sur la qualité du service qu’ils fournissent”.

Le service, dit Gordon, pourrait être affecté car les clients qui ont afflué vers le détaillant en ligne pendant la pandémie reviennent dans les magasins physiques, obligeant Amazon à se réorganiser.

“Ils n’ont ni le temps ni les ressources nécessaires pour traiter chaque plainte des clients, chaque demande, chaque problème”, a déclaré Gordon. “Ils veulent que cela soit fait et ils veulent passer à autre chose.”

Dans un e-mail, la porte-parole d’Amazon Canada, Ryma Boussoufa, a déclaré: “Tous les produits retournés ne peuvent pas ou ne peuvent pas légalement être revendus ou donnés pour des raisons d’hygiène ou de sécurité des produits. Dans ces cas, nous recyclerons les produits dans la mesure du possible.”

‘Claque au visage’

François dit que son histoire avec Amazon aurait dû signifier quelque chose – il est un client fidèle depuis des années et a rarement rendu quoi que ce soit.

“La boîte avait manifestement été trafiquée”, a-t-il déclaré. “Nous nous attendions en quelque sorte à ce qu’Amazon ait de meilleurs contrôles de qualité, de meilleures procédures pour s’assurer que quelque chose comme ça ne se produise pas.”

La croissance mondiale des bénéfices d’Amazon a ralenti entre 2020 et 2021. Les experts du secteur estiment que cette tendance se poursuivra. (Chris Young/La Presse Canadienne)

“Ils disent essentiellement que nous essayons de les escroquer”, a déclaré François. “Nous n’avons jamais eu l’habitude de retourner des choses, ou quoi que ce soit de cette nature.”

Un représentant d’Amazon avait, à un moment donné, déclaré que la décision était définitive.

“C’est un peu une gifle”, a déclaré François. “Ils arrêtent essentiellement cela et disent qu’il n’y a rien d’autre à discuter. Et malheureusement, je ne suis pas d’accord.”

Après que Go Public se soit renseigné, la société a remboursé François et s’est excusée d’avoir mis près de cinq mois à résoudre “l’incident malheureux”.

Amazon a annoncé des bénéfices mondiaux en 2020 de plus de 386 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 38 % par rapport à l’année précédente. Elle a doublé ses effectifs entre 2020 et 2021 et s’est rapidement développée.

Mais l’année dernière, la croissance a été plus lente – une augmentation de 22% par rapport à 2020 – et la croissance pour l’année en cours devrait encore être plus lente, selon les experts du secteur.

Matthew joue sur l’ordinateur personnel qu’il a construit avec des pièces commandées sur Amazon. Les Legault ont finalement acheté sa carte graphique dans un magasin local. (Colin Hall/CBC)

Le mois dernier, Amazon a confirmé ce serait licencier quelque 10 000 employés dans le monde.

Les retours que les clients effectuent chaque jour représentent une dépense majeure pour Amazon, déclare Gordon.

Les détaillants en ligne perdent en général en moyenne 21 % de la valeur d’origine d’un article retourné – une fois les coûts d’expédition, de traitement et de réapprovisionnement pris en compte – selon une étude américaine de Pitney Bowes plus tôt cette année.

Go Public a demandé quel pourcentage de commandes avaient été retournées l’année dernière, mais Boussoufa a écrit que la société ne publie pas cette date “pour des raisons de sensibilité commerciale”.

Plus de produits retournés “éliminés”

Go Public a entendu plus d’une demi-douzaine d’autres personnes qui ont déclaré qu’elles étaient également frustrées par la politique d’Amazon consistant à éliminer les articles retournés avant qu’un litige ne soit résolu.

Allan Papernick de St. Davids, en Ontario, a commandé une montre Citizen à 280 $ en avril dernier. Mais il était difficile de lire les mains noires sur son visage noir, alors il l’a renvoyé.

Amazon a répété à plusieurs reprises à Papernick qu’il avait renvoyé une montre “ancien modèle”, qu’il avait ensuite jetée. Il lui a demandé de retourner le bon article.

“Si je les escroquais, alors laissez-les me renvoyer cet article”, a-t-il déclaré. “S’en débarrasser est une pratique commerciale étrange, c’est le moins qu’on puisse dire.”

Il a menacé de poursuivre pour 10 000 $ et a reçu un remboursement complet le lendemain.

Amazon n’a pas répondu lorsque Go Public a demandé si tous les colis sortants étaient inspectés individuellement pour confirmer le contenu. Mais chaque article retourné est soigneusement inspecté “pour déterminer avec précision son état”, selon Boussoufa, le porte-parole.

D’autres clients, comme Justin Tabbert d’Ottawa, disent qu’ils ne commanderont plus jamais chez Amazon après des expériences similaires et frustrantes.

REGARDER | Que faire lorsque votre colis Amazon arrive : Conseils d’un expert de l’expérience client Marc Gordon partage une astuce pour donner le dessus aux consommateurs lors de l’ouverture d’un colis Amazon.

Il a dépensé environ 700 $ pour commander de la RAM pour son ordinateur en avril dernier, mais dit que son colis avait été ouvert et qu’il manquait la moitié de la commande.

Lorsqu’il l’a renvoyé, Amazon s’est plaint qu’il manquait des “composants”. Il a fini par renvoyer la commande complète, mais le problème n’est toujours pas résolu.

“Maintenant, ils disent qu’ils vont me facturer un autre [order]parce qu’à leur avis, ils en ont envoyé deux”, a déclaré Tabbert.

Faire une vidéo de déballage

Gordon dit que la tactique d’Amazon consistant à insister pour qu’un client retourne un article qu’il dit ne pas avoir est conçue pour remettre au client la responsabilité de résoudre le problème.

“Le problème, c’est que ça ne marche pas”, a déclaré Gordon. “Vous vous retrouvez avec un client vraiment en colère qui a le sentiment d’avoir été exploité, trompé ou trompé.”

Il dit que toute personne inquiète de ne pas pouvoir obtenir de remboursement si une commande en ligne rencontre des problèmes devrait faire une vidéo de déballage. Demandez à quelqu’un de saisir son téléphone et de filmer lorsqu’un colis est ouvert.

“Si c’est exactement ce qu’ils ont commandé, super, ils peuvent supprimer la vidéo”, a déclaré Gordon. “Si c’est, en fait, quelque chose qui a été remplacé ou faux ou frauduleux, eh bien, c’est juste là dans la vidéo. On ne peut le nier.”

Quant à Matthew Legault, le diplômé du secondaire est heureux que son ordinateur soit opérationnel – il l’utilise pour jouer à des jeux avec des amis et apprend à écrire du code informatique.

Son père dit que le conflit avec Amazon lui a aussi appris quelque chose.

“Toute cette expérience m’a vraiment motivé à acheter à nouveau local”, a déclaré François.

Amazon a “perdu beaucoup d’affaires avec nous”.