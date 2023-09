La famille d’Irvo Otieno règle un procès pour mort injustifiée de 8,5 millions de dollars

Combien de fois ce cycle doit-il continuer ? Tuez quelqu’un inutilement, payez des millions, rincez, répétez.

Plus tôt cette année, BOSSIP a fait état du meurtre d’Irvo Otieno, un homme de Virginie souffrant d’une crise de santé mentale lorsqu’il a été attaqué par les adjoints du shérif à la prison du comté de Henrico. Dans une vidéo d’une caméra de sécurité qui a ensuite été diffusée après son assassinat, on peut voir des hommes qui ont juré de « servir et protéger » pulvériser du poivre, lancer des coups de poing et battre Otieno sans se soucier de sa santé ou de sa sécurité. Après avoir été transféré à l’hôpital central d’État pour des soins médicaux, un total de dix adjoints et employés de l’hôpital se sont entassés sur Otieno pendant 12 minutes, l’étouffant jusqu’à la mort.

Hier, selon Actualités AP, la famille d’Irvo Otieno a conclu un règlement pour décès injustifié avec l’État de Virginie, le comté de Henrico et la shérif du comté de Henrico, Alisa A. Gregory, à hauteur de 8,5 millions de dollars. Les avocats de la famille, Ben Crump, et le co-conseil Mark Krudys, ont publié une déclaration concernant le règlement :

« La famille de Irvo Otieno et le comté de Henrico, son shérif et le Commonwealth de Virginie sont parvenus à un règlement confidentiel concernant le décès de Irvo Otieno. La famille est heureuse d’avoir pu trouver une résolution hors tribunal d’une manière qui honore IrvoC’est la vie.

Bien qu’ils disent que les termes étaient « confidentiels », le dossier légal est une information publique obtenue auprès de la Cour de circuit du comté de Henrico. Il précise que la famille Otieno recevra 5 millions de dollars une fois les frais funéraires de 3 millions de dollars couverts.

Selon WRIC le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, souhaitait que cette affaire soit réglée dès que possible :

Macaulay Porter, porte-parole du gouverneur Glenn Youngkin, a décrit la mort d’Otieno comme une « profonde tragédie », affirmant dans un communiqué que le gouverneur « a poussé » en faveur du règlement « dans l’espoir que le faire de manière proactive et équitable pourrait atténuer – dans un petit façon – une partie des souffrances auxquelles la mère et le frère d’Irvo ont été confrontés, reconnaissant qu’aucun règlement ne peut remplacer un être cher.

Repose en paix, Irvo Otieno. Espérons que les personnes responsables de sa mort seront envoyées en prison avant d’être envoyées en enfer.