La famille dévastée d’une jeune maman de 24 ans, tuée dans un fracas d’horreur, dit que le monde est “un endroit plus sombre maintenant”

LA famille dévastée d’une jeune maman tuée dans un accident d’horreur dit que le monde est maintenant un “endroit plus sombre” sans son sourire.

Martine Hearn, 24 ans, est décédée des suites de la collision entre deux véhicules près de Shepton Mallet dans le Somerset hier.

Martine Hearn n’a malheureusement pas pu être sauvée Crédit : Facebook

Sa famille au cœur brisé a désormais rendu hommage à Martine, qui avait un fils de quatre ans.

Un communiqué a déclaré: “” Hier, notre famille a été dévastée par la perte de notre belle Martine.

“Elle avait 24 ans et était pleine de vie et d’amour, et elle laisse derrière elle son fils de quatre ans.

«Elle sera toujours une fille, une petite-fille, une sœur, une partenaire et une mère bien-aimées.

“Le monde sera un endroit plus sombre sans l’éclat de son sourire.”

La famille de Martine a également remercié les équipes d’urgence et le public qui ont tenté d’aider la “belle” maman.

La police a été appelée sur l’A371 à Arthurs Bridge vers 8 heures du matin hier après le déroulement de l’horreur.

Malheureusement, Martine n’a pas pu être sauvée et a été déclarée morte sur les lieux.

Toute personne ayant des informations a été priée d’appeler la police d’Avon et du Somerset au 101 en citant la référence 5223001826.

La famille de Martine a rendu hommage Crédit : Police d’Avon et du Somerset

Elle a tragiquement eu un jeune fils Crédit : Police d’Avon et du Somerset