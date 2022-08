La famille désemparée du travailleur humanitaire britannique Paul Urey “a dit de payer 10 000 £ pour ramener le corps à la maison” après sa mort en captivité pro-russe

LA famille du travailleur humanitaire Paul Urey a été informée qu’elle devait payer 10 000 £ pour ramener son corps à la maison après sa mort en captivité russe.

L’homme de 45 ans est décédé alors qu’il était retenu en otage par des séparatistes pro-Poutine après avoir été capturé dans l’est de l’Ukraine avec son compatriote britannique Dylan Healey lors d’une mission de grâce pour sauver des civils.

Paul Urey est mort alors qu’il était détenu par des séparatistes pro-russes Crédit : PA

Chelsea et Courtney Coman photographiés avec leur père Crédit : GoFundMe

Il aurait été inculpé d'”activités mercenaires” par des responsables de la République populaire de Donetsk après que des séparatistes soutenus par la Russie aient insisté sur le fait qu’il était un soldat “professionnel”.

Linda, la mère au cœur brisé de Paul, a accusé les ravisseurs russes du diabétique de « le laisser mourir » en ne prenant pas soin de lui et a qualifié les Russes de « putains de meurtriers ».

Maintenant, ses filles, Chelsea, 20 ans et Courtney Coman, 17 ans, disent que le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement leur a dit qu’elles devaient trouver 10 000 £ pour ramener son corps à la maison.

Ils comprennent que son corps est toujours détenu par la République populaire de Donetsk dans la région du Donbass, que la Russie a saisie à l’Ukraine.

“Les Russes n’ont pas encore accepté de libérer son corps, mais si et quand ils le font, nous devrons collecter nous-mêmes l’argent pour le ramener chez nous”, a-t-elle déclaré au Manchester Evening News.

“Le FCDO nous a dit que ramener son corps coûterait entre 8 000 et 10 000 £.

“Je n’ai que 20 ans et ma sœur a 17 ans et est toujours à l’université. Nous n’avons aucune source de revenus qui pourrait payer suffisamment ce montant. J’élève également une fille, donc c’est beaucoup d’argent à trouver.”

Chelsea a déclaré qu’elle et sa sœur ne savaient pas que Paul s’était rendu en Ukraine déchirée par la guerre et n’avaient appris qu’il avait été capturé que par des reportages.

La famille a contacté l’ambassade de Russie au Royaume-Uni dans l’espoir de conclure un accord pour que le corps de leur père soit libéré.

Ils ont également lancé une page Gofundme pour essayer de collecter les fonds nécessaires pour ramener le corps de leur père au Royaume-Uni.

“Mon seul souhait est de ramener mon père à la maison et de lui donner un enterrement et de l’envoyer ici au Royaume-Uni avec des gens qui l’aiment et célèbrent sa vie”, a-t-elle déclaré.

“Tous les dons, qu’ils soient petits ou grands, seront très appréciés par moi et la famille de mon père.”

Cela survient alors que Dylan et deux autres Britanniques, John Harding et Andrew Hill, ont été informés qu’ils risquaient la peine de mort après que la République populaire de Donetsk les ait accusés d’être des mercenaires.

La larbin de Poutine, Daria Morozova, a affirmé que le Britannique était mort « à cause de la maladie et du stress ».

Elle a déclaré que Paul souffrait de “diabète insulino-dépendant, de lésions du système respiratoire, des reins et d’un certain nombre de maladies du système cardiovasculaire” lorsqu’il a été capturé.

Mais s’adressant à ses ravisseurs, Linda a déclaré : « Je suis vraiment en colère – je vous ai dit que c’était un homme très malade, je vous ai dit qu’il était diabétique, j’ai supplié de me rendre mon fils. Pourquoi l’as-tu laissé mourir ?

« Je veux des réponses. Pourquoi ne l’avez-vous pas libéré ? Je vous déteste tous, je suis absolument furieux, je le suis vraiment, je suis en colère – très, très, très, très en colère.

“Des meurtriers, c’est ce que vous êtes, des putains de meurtriers. Je vous déteste.”

Paul Urey et sa maman, Linda Crédit : Facebook

Linda a accusé les ravisseurs de Paul de l’avoir laissé mourir Crédit : Facebook