La famille des victimes de la fusillade au Texas révèle des détails déchirants après que maman et sa fille, 20 ans, aient été parmi les 5 tuées de sang-froid

DEUX “belles âmes” qui ont donné tout ce qu’elles avaient à leur église, leur communauté et leur famille étaient des passants innocents lorsqu’elles sont mortes jeudi dans une “fusillade insensée”, a déclaré leur famille au cœur brisé.

La nuit précédente, Lori Aviles et sa fille, Natalie, ont célébré un anniversaire en famille avec de la musique, de la danse, des jeux et des histoires, a déclaré la belle-sœur de Lori, Renee Flores, au US Sun.

Lorena Aviles, 47 ans, et sa fille Natalie, 20 ans, sont mortes dans une fusillade qui a fait cinq morts jeudi Crédit : Renee Flores

Natalie étudiait pour devenir médecin, dit sa tante Crédit : Renee Flores

Les forces de l’ordre sont intervenues sur les lieux et ont trouvé cinq corps Crédit : AP : Associated Press

Renee Flores (à gauche) a parlé au US Sun de son chagrin suite à la perte de sa belle-sœur et de sa nièce Crédit : Renee Flores

Lori et Natalie étaient deux des cinq personnes qui ont perdu la vie après que Nicolas Hernandez-Jaimes aurait ouvert le feu à McGregor, au Texas, vers 8 heures du matin jeudi, ont déclaré les Texas Rangers.

Les autres victimes étaient Monica Delgado, 38 ans, Miguel Avila, 15 ans et Natalie Avila, 14 ans.

Ils ne connaissaient ni Lori ni Natalie.

“Le monde a besoin de savoir que ce type a emporté deux belles âmes”, a déclaré Flores lors d’une interview émouvante.

“C’étaient deux belles personnes enlevées trop tôt. Ils aimaient Dieu et ils étaient si forts.”

Même après que Lori ait perdu son mari, Mike Aviles, il y a deux ans à cause d’un cancer, la foi de la mère et de la fille n’a jamais faibli et elles ont continué à donner sans jamais attendre ou vouloir quoi que ce soit en retour, a déclaré Flores.

Hier soir, lors d’un service de veillée, Flores a déclaré que les gens parlaient de toutes les bonnes actions que le combo mère-fille avait faites pour tout le monde.

“Au service de la veillée, quelqu’un a dit qu’il avait besoin de provisions, et Lori l’a emmené chercher de la nourriture. Une autre personne a dit qu’elle avait besoin d’un matelas, et Lori et mon frère (le mari de Lori, Mike) leur ont acheté un matelas.

“Tout le monde sait qu’ils pourraient aller voir Lori avec n’importe quoi.”

Natalie “avait un bel avenir” et suivait les traces de sa mère, dit sa tante.

La gagnante du concours “Miss McGregor”, âgée de 20 ans, étudiait pour devenir médecin.

Elle est partie en voyage missionnaire au Costa Rica et était déterminée à utiliser ses antécédents médicaux pour aider tous ceux qu’elle pouvait, a déclaré Flores.

“Natalie était connue pour son pain aux bananes, et elle l’a utilisé comme collecte de fonds pour collecter des fonds à donner à une famille qui a perdu son seul fournisseur (financier).

“Natalie avait de si grands rêves.”

Leur famille a mis en place un GoFundMe pour aider aux frais funéraires.

« ILS NE SONT PAS RICHES… VOULAIT JUSTE DONNER »

Lori, qui, selon Flores, ressemblait plus à une sœur qu’à une belle-sœur, est retournée à l’école pour trouver un meilleur travail afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants après la mort de son mari.

Elle a également été pasteure associée dans leur église.

“Tout revient à donner, et ils ne sont pas riches”, a déclaré Flores.

“Ils ont toujours voulu donner.

“Lorsque mon frère luttait contre le cancer, nous nous sommes appuyés sur l’American Cancer Association parce qu’ils n’avaient pas d’assurance maladie.

“Après le décès de mon frère, cela a motivé Natalie à devenir membre du conseil d’administration de l’association contre le cancer.

“Ils ont collecté des fonds pour redonner à l’American Cancer Association afin que l’organisation puisse aider une autre famille.”

SOIRÉE FAMILIALE AMUSANTE AVANT LA TRAGÉDIE

Des coups de feu ont brisé le calme dans la ville de McGregor lorsqu’ils ont retenti vers 8 heures du matin, selon la police.

La veille au soir m’a semblé parfaite.

C’était l’anniversaire de la mère de Flores, et Flores a plaisanté en disant qu’elle ne se souvenait pas toujours de tout en vieillissant, alors ils ont passé un bon moment à plaisanter avec elle sur la façon dont elle avait oublié d’aller à l’église.

“Nous sommes une famille très proche”, a déclaré Flores.

“Nous étions environ 30 à jouer de la musique mexicaine et les enfants jouaient à des jeux. Si votre famille n’organise pas une fête d’anniversaire comme celle-là, vous ratez quelque chose.”

Pendant la nuit, Flores a dit qu’ils parlaient de tout et de rien, comme du travail et du déroulement de leurs journées. Ils ont fait leurs blagues et ont ri pendant que les enfants jouaient de la musique.

Flores a déclaré qu’ils avaient des talents musicaux comme son frère et qu’à chaque fois qu’ils prenaient un instrument, “ils en jouaient magnifiquement”.

“ÇA N’AURAIT PAS DU ARRIVER”

Le lendemain matin, la tragédie a frappé lorsque Lori et Natalie faisaient partie des cinq personnes abattues.

“J’aurais aimé qu’ils n’aient que des blessures mineures”, a déclaré Flores.

“Ma famille est grande et amusante et ensemble et une famille de foi.”

Flores a ajouté: “Nous allons rire, pleurer et guérir ensemble.

“Il est difficile de comprendre pourquoi ces choses se produisent. C’était un acte de violence qui n’aurait pas dû se produire.

“Ils vont beaucoup nous manquer.”

ARRESTATION ET ACCUSATIONS

Le suspect, Hernandez-Jaimes, a été arrêté et accusé de voies de fait graves avec une arme mortelle, selon les dossiers des détenus.

“D’autres accusations sont en cours. L’enquête est toujours active”, ont déclaré les Texas Rangers dans un e-mail.

Le US Sun a demandé des dossiers et déposé des demandes d’informations publiques sur l’incident.

Les responsables ont déclaré que Hernandez-Jaimes n’avait pas encore été inculpé.