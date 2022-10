La famille d’Erik Cantu parle pour la première fois depuis qu’un policier lui a tiré dessus

Nous ne pouvons même pas commencer à imaginer la douleur que ces gens souffrent en ce moment.

Après tout ce dont nous avons été témoins à l’été 2020, les manifestations, la rébellion, la colère, la solidarité mondiale, c’est comme d’habitude pour les services de police de tout le pays alors qu’ils continuent de tuer des gens qui ne représentaient absolument aucune menace pour eux.

L’une des victimes les plus récentes de cette violente soif de sang de la police est Erik Cantu, qui a été abattu par un flic de San Antonio alors qu’il était assis sans armes dans le service au volant d’un McDonald’s local. Selon KSAT, les parents du jeune de 17 ans s’expriment maintenant pour la première fois depuis la fusillade. Eric Cantu Sr. et Victoria Casarez ont tenu une conférence de presse aux côtés de l’avocat Ben Crump et ont informé le public de la sombre condition de leur fils.

“[He is] sur un cocktail de différents sédatifs juste pour le maintenir en vie… y compris le fentanyl, qui contre-attaque sa respiration », a déclaré Cantu Sr. “C’est une course effrénée du fentanyl, l’empêchant de respirer et la machine le faisant avancer.”

Cantu Sr. dit également qu’Erik a subi une trachéotomie et a développé une pneumonie et une forte fièvre. Il décrit l’état de son fils comme “touch and go”, ce qui suggère qu’il y a une forte possibilité que le garçon ne survive pas aux blessures par balle que l’officier James Brennand lui a infligées.

À l’heure actuelle, Brennand a été inculpé de deux chefs de voies de fait graves, mais la famille exige que des accusations de tentative de meurtre soient déposées.

Nous aurons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.