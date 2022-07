La famille d’Emmett Till blessée par la décision de l’AG de ne pas rouvrir l’affaire Lynching

La famille d’Emmett Till est blessée par la décision des procureurs généraux du Mississippi de ne pas rouvrir l’affaire de lynchage après la découverte d’un ancien mandat.

La famille Till n’arrive pas à faire une pause.

La décision du procureur général Lynn Fitch de ne pas rouvrir l’affaire du meurtre d’Emmett Till sert de sel frais dans une vieille blessure. Il n’a aucune intention de poursuivre la femme blanche, Carolyn Bryant Donham, dont l’accusation a provoqué une tempête de feu qui a conduit au lynchage de Till.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Till a été accusé d’avoir sifflé une femme blanche, ce qui n’était pas illégal mais jugé suffisamment flagrant aux yeux des hommes blancs pour assassiner le jeune de 14 ans. La mère de Till, Mamie Till-Mobley, a déclaré que son fils bégayait et qu’elle lui avait appris à siffler chaque fois qu’il ne pouvait pas former son prochain mot. L’un des garçons qui accompagnait Till à l’épicerie affirme que Till n’a pas sifflé pour cette raison, mais il ne sifflait pas à Bryant. Il était ravi par une partie de dames en cours sur le porche de l’épicerie.

Un groupe de chercheurs a trouvé un mandat non exécuté dans le sous-sol du palais de justice du comté de Leflore en juin. Le mandat inculpait Donham, son mari de l’époque, Roy Bryant, ainsi que son beau-frère, JW Milam, dans l’enlèvement de Till en 1955.

Milam et Bryant ont été arrêtés, mais pas Donham. Les hommes ont ensuite été déclarés non coupables du meurtre de Till.

Michelle Williams, chef de cabinet du procureur général Lynn Fitch, a déclaré à l’Associated Press : « Il n’y a aucune nouvelle preuve pour rouvrir l’affaire ».

En décembre, le ministère de la Justice a décidé de ne pas porter plainte après une enquête interne et a par la suite classé l’affaire.

Priscilla Sterling, la cousine de Till, a déclaré: “Cela a tout à voir avec l’histoire du Mississippi qui n’est pas disposée à faire face à la justice que cette famille mérite tant”.

Elle a poursuivi : « Il est temps que les mentalités changent. Il est temps de contester cette histoire raciste qui continue de se cacher dans cet État.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles des fonctionnaires à la retraite et des membres du Klan enfermés qui souhaitent défendre le «vieux sud» ne permettront jamais la réouverture de l’affaire. Peu importe les preuves qui ont été présentées.

Sterling a mentionné qu’une pétition avait circulé pour obliger le procureur de district du comté de Leflore, DeWayne Richardson, à agir et à signifier le mandat récemment découvert.

“Nous allons continuer à faire pression sur DeWayne Richardson pour qu’il serve ce mandat [and] convoquer un nouveau grand jury pour présenter toutes les nouvelles preuves dont dispose la famille », a révélé Sterling. “Nous avons des preuves plus que ses mémoires, plus le mandat d’arrêt avec cette information avec les sénateurs américains impliqués dans cette affaire pour entrave à la justice”.

Dans les mémoires de Donham, elle a affirmé qu’elle ne voulait pas que Till soit tué.

Sterling a conclu avec passion : « Pourquoi attendriez-vous 67 ans après les faits pour venir dire : « Oh, je ne voulais pas qu’il lui arrive quelque chose ? Je ne veux pas entendre ça. Ce n’est pas pertinent pour moi. Nous voulons régler le problème en cours et c’est pour qu’elle soit arrêtée.

Oui, je suis avec Sterling. Pourquoi sortir maintenant et dire que vous ne vouliez pas qu’il soit tué ? Avouez qui est réellement coupable. Il y a des vidéos de Donham en train de parler à son mari devant le palais de justice après qu’il ait été acquitté d’un meurtre qu’elle sait qu’il a commis. Bien qu’elle ait plus de 80 ans, elle a encore le temps. Expiez-vous maintenant avant qu’il ne soit trop tard.