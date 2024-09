La famille d’Emily Gold, pom-pom girl adolescente de « America’s Got Talent », s’exprime après son suicide

Les parents au cœur brisé d’une pom-pom girl adolescente qui s’est suicidée quelques semaines seulement après une apparition spectaculaire dans « America’s Got Talent » se sont exprimés dimanche, affirmant que la mort de leur fille bien-aimée avait laissé un « trou de la taille de l’univers » dans leur cœur.

Emily Gold, une jeune Californienne de 17 ans, s’est jetée d’un pont à Rancho Cucamonga vendredi soir, dans ce que le bureau du coroner de San Bernardino a déclaré être un suicide, selon le magazine américain.

Deux jours plus tard, ses parents a pris sur Instagram pour annoncer sa mort — et partager leur insondable chagrin avec le monde.

Le corps d’Emily Gold, 17 ans, a été retrouvé peu avant minuit vendredi sous un pont. Instagram / Brandy Gold

« Chers amis, c’est avec une tristesse sans borne que nous devons vous annoncer que nous avons perdu notre belle Emily le 13 septembre », ont écrit les parents endeuillés Steven et Brandy Gold dans le message du dimanche.

« Nos cœurs sont actuellement remplis d’un trou de la taille de l’univers », ont-ils poursuivi. « L’effusion d’amour et de soutien que nous recevons nous montre combien de vies cet ange a touchées et élevées, et c’est ce qui nous aidera à traverser la période la plus difficile de notre vie. »

« Merci beaucoup à tous pour votre amour et votre soutien. »

Le frère d’Emily, Alex, a également signé le message et a laissé sa propre note triste dans la section des commentaires.

« Je t’aime, ma sœur, je ferai tout pour toi, je te chercherai toujours dans le ciel », a-t-il écrit, terminant le message avec une paire de cœurs jaunes.

La mort d’Emily est survenue juste un mois après que sa troupe de danse du lycée de Los Osos se soit produite lors des quarts de finale de l’émission de téléréalité de NBC « America’s Got Talent ».

Gold avec sa famille. Instagram / Steven A. Gold

Gold était récemment apparue avec l’équipe de danse de son école dans l’émission « America’s Got Talent » de NBC. Instagram / Em

Gold et ses coéquipiers ont impressionné les juges, y compris Simon Cowell, la célébrité notoirement austère qui leur a réservé une rare ovation debout après leur audition en mai.

« C’était absolument génial », a déclaré Cowell, 64 ans, à l’époque. « Ce que j’ai aimé dans cette expérience, c’est tout d’abord l’énergie qui y règne. Je pense que ce que j’ai vu, c’est tout ce qu’une grande école devrait faire, c’est-à-dire encourager le talent et l’amitié. »

La troupe pleine d’énergie a été éliminée lors des quarts de finale du spectacle en août.

Cowell, cependant, est resté impressionné.

« Je ne connais rien à la danse », a-t-il déclaré. « Mais pour moi, c’était un événement. »

La publication déchirante de ses parents sur Instagram déplorant sa mort. Instagram / Brandy Gold

L’équipe a impressionné le juge notoirement austère Simon Cowell à chaque apparition.

La danseuse adolescente semblait reconnaissante malgré l’élimination – écrivant dans l’un de ses derniers messages Instagram que se produire dans l’émission était « l’expérience la plus incroyable ». selon Pennlive.

Vendredi soir, la California Highway Patrol a reçu un appel indiquant qu’un adolescent errait dans la circulation à Rancho Cucamonga, près de Los Angeles.

Mais les flics sont arrivés trop tard, a rapporté le journal américain Sun.

Au moment où ils sont arrivés, le corps d’Emily gisait sous le pont.

Gold et ses coéquipières ont impressionné les juges qui leur ont réservé une rare ovation debout après leur prestation lors de l’audition en mai. Instagram / Em

Un hommage publié sur Instagram par le frère d’Emily. Instagram / Alex Gold

Les autorités pensent qu’elle a été heurtée au moins une fois, mais le conducteur était introuvable, a indiqué le média.

L’équipe de danse universitaire du lycée Los Osos a publié lundi une déclaration déplorant le décès de leur capitaine « beau, gentil et aimant », a rapporté US Weekly.

« Emily a toujours incarné tous les aspects des valeurs fondamentales de notre équipe grâce à sa force, son engagement, sa gentillesse, sa compassion et son cœur le plus humble », a écrit l’équipe.

« On se souviendra d’elle comme d’une leader, d’un modèle, d’une amie et d’une sœur pour ses coéquipières. »

« Notre douce et tendre Emily, nous t’aimons infiniment et tu nous manques plus que les mots ne peuvent l’exprimer », ont-ils déclaré. « Tout ce que nous faisons est pour toi, notre bel ange. »

Si vous avez des pensées suicidaires ou si vous vivez une crise de santé mentale et que vous vivez à New York, vous pouvez appeler le 1-888-NYC-WELL pour bénéficier d’une aide psychologique gratuite et confidentielle. Si vous habitez en dehors des cinq arrondissements, vous pouvez composer le 988, la ligne d’assistance téléphonique nationale de prévention du suicide, disponible 24h/24 et 7j/7, ou vous rendre sur SuicidePreventionLifeline.org.