La famille demande des réponses après que Fredericton ER a renvoyé un homme à la maison quelques heures après qu’il se soit cassé le cou

John Barnet a reçu six heures de soins hospitaliers pour une fracture du cou et du sternum avant de se faire dire qu’il devait partir.

Maintenant, sa famille demande des réponses pour savoir pourquoi l’homme de 41 ans est sorti de l’hôpital régional Dr Everett Chalmers à Fredericton quelques heures après avoir accidenté sa moto, et avec peu de soins de suivi pour des blessures qui auraient pu durer longtemps- effets à terme.

“C’est inacceptable”, a déclaré Taylor Grandy, sa femme, dans une interview vendredi.

“Il devrait encore être à l’hôpital. Il devrait vraiment l’être, tu sais, au moins pendant une semaine ou plus.”

Barnet a récemment acheté une moto et est sorti faire un tour avec un ami mardi après-midi, a déclaré Grandy.

Peu de temps après avoir traversé le pont Princess Margaret sur la route 8, a déclaré Grandy, son mari a heurté du gravier, a perdu le contrôle de son vélo et a heurté le terre-plein de l’autoroute.

Les ambulanciers paramédicaux l’ont emmené à l’hôpital régional Dr Everett Chalmers vers 20 heures, où il a été soigné pour une vertèbre C7 cassée au cou, un sternum cassé, un nez cassé, une langue fendue et des dents cassées.

Grandy a déclaré qu’elle s’était précipitée à l’hôpital craignant le pire.

Taylor Grandy prend soin de son mari depuis sa sortie de l’hôpital aux premières heures de mercredi. (Soumis par Taylor Grandy)

Quand elle est arrivée, une infirmière l’a avertie de la gravité des blessures de Barnet avant de le ramener aux urgences sur une civière après son scanner.

“Il souffrait tellement. Tellement de douleur. Il a dit:” Taylor, je pense que mon dos est cassé “, et c’était juste un gâchis.”

Grandy a déclaré qu’une fois que les résultats de la tomodensitométrie avaient confirmé la fracture de la vertèbre dans son cou, le personnel avait commencé à lui donner des instructions pour entretenir l’attelle que son mari avait autour du cou.

Puis, sans explication, ils ont informé le couple que Barnet sortirait de l’hôpital plus tard dans la soirée.

“Ils voulaient le faire asseoir dans le lit … pour le faire bouger, et ils se disaient:” Tu peux rentrer à la maison ce soir “.

“Et même John n’arrivait pas à y croire.”

John Barnet et Taylor Grandy vivent à Fredericton avec leurs cinq enfants. Il est photographié avant l’accident. (Soumis par Taylor Grandy)

Grandy a dit qu’elle avait appelé la sœur de Barnet vers 1 heure du matin pour l’aider à se lever et à sortir de l’hôpital. Après avoir lutté pendant 90 minutes pour le déplacer sans le blesser, ils l’ont fait charger dans la fourgonnette familiale avec leurs cinq enfants et étaient sur le chemin du retour vers leur domicile à Fredericton.

Le personnel a renvoyé Barnet chez lui avec quelques comprimés de Tylenol, des ordonnances de naproxène et de morphine et une référence à un neurochirurgien à Saint John, a déclaré Grandy.

Une décision qui, même deux jours plus tard, la laisse encore perplexe face à la gravité de ses blessures.

“Et le médecin m’a dit que s’il bougeait d’une certaine manière ou s’il prenait le [brace] éteint ou quelque chose comme ça, il pourrait être paralysé.”

Grandy a également déclaré qu’elle s’appelait le neurochirurgien auquel Barnet avait été référé le lendemain, pour découvrir qu’il était absent du travail pendant la semaine et demie suivante.

CBC News a demandé à Horizon Health Network pourquoi le personnel a choisi de renvoyer Barnet alors qu’il l’a fait et attend une réponse.

Grandy est la deuxième personne ce mois-ci à critiquer publiquement l’hôpital Chalmers.

John Staples a déclaré avoir vu un homme plus âgé mourir en attendant de recevoir des soins dans la salle d’attente de l’hôpital aux petites heures du matin du 12 juillet.

Cela a incité Horizon à lancer un examen de ce qui s’est passé, et a ensuite incité le premier ministre Blaine Higgs à renvoyer le PDG d’Horizon, John Dornan, et à remplacer le conseil d’administration d’Horizon et de Vitalité par des administrateurs individuels.

Solliciter l’action du premier ministre

Outre sa femme, les parents de Barnet exigent également des réponses et des actions à la lumière de la décision de le libérer quelques heures après son arrivée à l’hôpital.

Dave et Nancy Barnet, les parents de John Barnet, demandent au premier ministre Blaine Higgs d’examiner pourquoi leur fils est sorti de l’hôpital. (Soumis par Dave Barnet)

“L’action de l’hôpital nous laisse avec dégoût et colère”, ont déclaré Dave et Nancy Barnet dans une lettre qu’ils ont envoyée à Higgs jeudi.

“Pourquoi notre fils n’a-t-il pas été gardé en observation pendant au moins 24 à 48 heures après avoir appris qu’il pourrait être paralysé ? Pourquoi a-t-il été renvoyé chez lui dans son état après six heures ?”

Dans une interview vendredi, Dave Barnet a déclaré qu’il n’avait pas eu de nouvelles de Higgs, ajoutant qu’il ne cherchait pas seulement une explication, mais une action pour améliorer les soins offerts à l’hôpital.

“J’espère entendre qu’une sorte de déclaration ou de nouvelles sortira, qu’ils vont trouver plus d’argent ou allouer des ressources ou transférer de l’argent et avoir plus d’infirmières et / ou de médecins dans le [Chalmers] pour résoudre cette situation critique », a déclaré Barnet.

Dans une déclaration par courriel à CBC News, Higgs a déclaré qu’il avait reçu la lettre des Barnets et qu’il les contacterait pour en savoir plus sur leur expérience.

“Ce n’est pas quelque chose que je commenterai plus loin dans les médias car je préférerais leur parler directement”, a-t-il déclaré.