La famille demande de nouvelles excuses au milieu des allégations de racisme à Sesame Place

L’avocat LaMarr a ajouté dans une interview avec CNB10 que l’incident a nui à la santé mentale des enfants.

Il a ajouté qu’un procès est possible et a mentionné les autres histoires qui ont fait surface sur les réseaux sociaux revendiquant des incidents similaires à Sesame Place dans le passé.

“Nous n’avons jamais cru à l’histoire racontée par Sesame Place, et je ne pense pas que le monde ait cru non plus à cette explication”, a déclaré LaMarr. “Il n’était donc pas surprenant de voir fleurir des vidéos substantielles pour étayer les allégations qui sont faites dans cette affaire.”

“Vous avez dit à ces enfants pendant des années ‘venez jouer, tout va bien, des voisins amicaux là-bas, c’est là que nous nous rencontrons, pouvez-vous me dire comment aller à Sesame Street ?” Et une fois que ces enfants ont compris comment se rendre à Sesame Street… ils tendent la main à bras ouverts vers ces sympathiques voisins, pour quoi faire ? Être licencié ? Être rejeté ? Et laisser votre parc inférieur », a déclaré LaMarr, selon ABC 6.

Il n’est pas nécessaire d’être parent pour comprendre à quel point les petits enfants absorbent tout. Cette petite fille ne mérite pas de penser qu’elle a fait quelque chose de mal à cause de l’insensibilité d’un adulte. Jusqu’à présent, la personne en costume de Rosita n’a pas été identifiée, mais TMZ a déclaré qu’une pétition Change.org avait été mise en place pour les identifier. Pendant ce temps, LaMarr et Jodi Brown, la mère de l’un des enfants et la tante de l’autre, a tenu une conférence de presse où ils ont exigé que l’employé soit licencié et que toutes les dépenses liées à la santé mentale des filles soient payées par le parc et que Sesame Place fasse plus pour lutter contre l’inclusion raciale.

Il a ajouté qu’il avait plus de documentation sur l’incident et qu’il pourrait la publier en fonction des actions ultérieures de Sesame Place à moins que la famille ne reçoive des “excuses authentiques”.

«Nous avons des informations que nous possédons – nous allons donner à cette entreprise, ils ont eu moins de 12 heures pour sortir des informations avec des excuses très sincères et authentiques – ou nous allons publier des preuves montrant exactement ce qui s’est passé dans en plus de la vidéo que vous avez déjà vue », a déclaré LaMarr aux rapports d’ABC 6. LaMarr a déclaré que les preuves se réfèrent aux commentaires de la famille selon lesquels après avoir dépassé les deux filles, le personnage de Rosita a continué à serrer dans ses bras un enfant blanc.

Comme indiqué précédemment dans une déclaration initiale, Sesame Place a déclaré que le parc et ses employés défendaient “l’inclusivité et l’égalité sous toutes leurs formes” tout en notant que les artistes manquent parfois des demandes de câlins parce que les costumes qu’ils portent rendent difficile à voir à des niveaux inférieurs.

Le parc a ensuite publié une deuxième déclaration s’excusant à nouveau et promettant qu’il «prenait des mesures pour faire mieux» parallèlement à une formation obligatoire à l’inclusivité.