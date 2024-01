La famille demande au juge d’ordonner aux enseignants de retourner dans les salles de classe de Newton

Alors que les cours ont été annulés lundi pour le septième jour d’école consécutif à Newton au milieu d’une grève des enseignants en cours, une famille s’est adressée au tribunal et a demandé à un juge d’intervenir et de renvoyer à l’école l’un des plus grands districts scolaires du Massachusetts. Environ 20 autres familles ont également soumis des lettres de soutien à la requête, selon un greffier du tribunal. La grève a débuté le 19 janvier et a duré toute la semaine dernière et n’a pas été résolue lors des négociations du week-end, entraînant l’annulation des cours lundi. Lital Asher-Dotan, mère de trois élèves de l’école publique de Newton, a déposé lundi une requête demandant l’intervention d’un juge de la Cour supérieure de Middlesex. Sa motion soutient que la grève « interfère et interrompt leur droit constitutionnel à l’éducation publique ». Il est illégal pour les enseignants de faire grève dans le Massachusetts, mais les éducateurs de cinq communautés ont manifesté pendant au moins une journée depuis mai 2022 : Brookline, Malden, Haverhill, Woburn et Andover. Les écoles publiques de Newton avaient le plus grand nombre d’inscriptions parmi ces districts scolaires, avec près de 12 000 élèves. Jusqu’à présent, la Newton Teachers Association a fait face à des amendes imposées par le tribunal totalisant 425 000 $ pour la grève. Des frais supplémentaires de 50 000 dollars par jour seront ajoutés pour chaque jour de grève, a déclaré un juge. Asher-Dotan a déclaré que la grève a également des conséquences néfastes sur ses enfants, qui manquent d’opportunités sportives et académiques. “Le manque d’apprentissage structuré et de continuité entrave gravement leurs progrès, car une pratique régulière est vitale pour retenir et comprendre de nouveaux concepts”, a déclaré le états de mouvement. Elle a déclaré que la grève entrave leur progression et isole les enfants de leurs cercles sociaux. “Les pertes académiques et de développement auxquelles sont confrontés les étudiants intervenants proposés s’étendent bien au-delà de la salle de classe”, indique la motion. “De plus, c’est l’interruption qui constitue une perte cruciale et irrécupérable. Le simple fait de supprimer quelques jours d’école à la fin de l’année scolaire ne résout pas ce problème.” La requête d’Asher-Dotan demande au juge d’ordonner la fin immédiate de la grève. “La NTA a passé chaque instant de cette grève à essayer de rouvrir les écoles. Mais nous ne pouvons plus accepter des conditions de travail qui mettent les étudiants en danger ou ne répondent pas à leurs besoins. Nous ne pouvons pas retourner au travail tant qu’un contrat équitable n’est pas conclu. La famille qui cherchent à intervenir dans l’action en justice impliquant la NTA n’a en réalité aucune valeur juridique dans cette affaire”, indique un communiqué de la Newton Teachers Association. “Les citoyens privés ne peuvent pas demander une injonction lors d’une grève dans le secteur public”, poursuit le communiqué. “Notre objectif depuis toujours est de ramener les étudiants dans les salles de classe où l’apprentissage s’épanouit. Sans aides ni thérapeutes comportementaux, de nombreux étudiants ne peuvent pas apprendre pleinement. Mais aux salaires actuels offerts par Newton, les personnes qualifiées ne peuvent pas se permettre d’accepter ces emplois. De même, Sans un accès facile à un travailleur social, la crise de santé mentale d’un élève peut s’aggraver. C’est inacceptable. Les éducateurs qui ne peuvent pas prendre le temps nécessaire pour prendre soin d’eux-mêmes ont du mal à donner le meilleur d’eux-mêmes en classe. “Nous partageons l’inquiétude et la colère des parents. Mais cette colère doit être dirigée contre le maire Fuller et le comité scolaire qui ne financent pas entièrement nos écoles”, conclut le communiqué. Les deux parties se sont rencontrées lundi et ont négocié pendant environ une heure, a indiqué le district. Aucun progrès significatif n’a été signalé dans l’immédiat. Il existe plusieurs points de friction, notamment les augmentations de salaire, les travailleurs sociaux dans chacune des écoles de la ville et une politique de congé parental « moderne et humaine ».Les enseignants de Newton et leurs partisans se sont rassemblés lundi devant l’hôtel de ville de Newton.

Alors que les cours ont été annulés lundi pour le septième jour d’école consécutif à Newton au milieu d’une grève des enseignants en cours, une famille s’est adressée au tribunal et a demandé à un juge d’intervenir et de renvoyer à l’école l’un des plus grands districts scolaires du Massachusetts. Environ 20 autres familles ont également soumis des lettres de soutien à la requête, selon un greffier du tribunal. La grève a débuté le 19 janvier et a duré toute la semaine dernière et n’a pas été résolue lors des négociations du week-end, entraînant l’annulation des cours lundi. Lital Asher-Dotan, mère de trois élèves de la Newton Public School, a déposé une requête Lundi, sollicitant l’intervention d’un juge de la Cour supérieure de Middlesex. Sa motion soutient que la grève « interfère et interrompt leur droit constitutionnel à l’éducation publique ». Il est illégal pour les enseignants de faire grève dans le Massachusetts, mais les éducateurs de cinq communautés ont manifesté pendant au moins une journée depuis mai 2022 : Brookline, Malden, Haverhill, Woburn et Andover. Les écoles publiques de Newton avaient le plus grand effectif de ces districts scolaires, avec près de 12 000 élèves. Jusqu’à présent, la Newton Teachers Association a dû faire face à des amendes imposées par le tribunal totalisant 425 000 dollars pour la grève. Des frais supplémentaires de 50 000 dollars par jour seront ajoutés pour chaque jour de grève, a déclaré un juge. Asher-Dotan a déclaré que la grève a également des conséquences néfastes sur ses enfants, qui manquent d’opportunités sportives et académiques. “Le manque d’apprentissage structuré et de continuité entrave gravement leurs progrès, car une pratique régulière est vitale pour retenir et comprendre de nouveaux concepts”, indique la motion. Elle a déclaré que la grève entrave leur progression et isole les enfants de leurs cercles sociaux. “Les pertes académiques et de développement auxquelles sont confrontés les étudiants intervenants proposés s’étendent bien au-delà de la salle de classe”, indique la motion. “De plus, c’est l’interruption qui constitue une perte cruciale et irrécupérable. Le simple fait de supprimer quelques jours d’école à la fin de l’année scolaire ne résout pas ce problème.” Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations sur leur site Web. RUPTURE : Un parent de Newton a déposé une requête en son nom et au nom de ses trois enfants pour se joindre à la lutte judiciaire contre les enseignants en grève. Deux douzaines d’autres familles ont soumis des lettres de soutien. #wcvb pic.twitter.com/SMK5gSrKmw – David Bienick (@BienickWCVB) 29 janvier 2024 La requête d’Asher-Dotan demande au juge d’ordonner la fin immédiate de la grève. “La NTA a passé chaque instant de cette grève à essayer de rouvrir les écoles. Mais nous ne pouvons plus accepter des conditions de travail qui mettent les étudiants en danger ou ne répondent pas à leurs besoins. Nous ne pouvons pas retourner au travail tant qu’un contrat équitable n’est pas conclu. La famille qui cherchent à intervenir dans l’action en justice impliquant la NTA n’a en réalité aucune valeur juridique dans cette affaire”, lit-on dans un communiqué de la Newton Teachers Association. “Les citoyens privés ne peuvent pas demander une injonction lors d’une grève dans le secteur public”, poursuit le communiqué. “Notre objectif depuis toujours est de ramener les étudiants dans les salles de classe où l’apprentissage s’épanouit. Sans aides ni thérapeutes comportementaux, de nombreux étudiants ne peuvent pas apprendre pleinement. Mais aux salaires actuels offerts par Newton, les personnes qualifiées ne peuvent pas se permettre d’accepter ces emplois. De même, Sans accès facile à un travailleur social, la crise de santé mentale d’un élève peut dégénérer. C’est inacceptable. Les éducateurs qui ne peuvent pas prendre le temps nécessaire pour prendre soin d’eux-mêmes ont du mal à donner le meilleur d’eux-mêmes en classe. “Nous partageons l’inquiétude et la colère des parents. Mais cette colère doit être dirigée vers le maire Fuller et le comité scolaire qui ne financent pas entièrement nos écoles”, conclut le communiqué. Les deux parties se sont rencontrées lundi et ont négocié pendant environ une heure, a indiqué le district. Aucun progrès significatif n’a été signalé dans l’immédiat. Il existe plusieurs points de friction, notamment les augmentations de salaire, les travailleurs sociaux dans chacune des écoles de la ville et une politique de congé parental « moderne et humaine ». Les enseignants de Newton et leurs partisans se sont rassemblés lundi devant l’hôtel de ville de Newton. Couverture précédente :