La famille demande au coroner de rouvrir l’enquête sur une femme retrouvée morte sur le sol de Lakeshore ER

La famille de Candida Macarine, la femme de 86 ans qui a été retrouvée morte sur le sol d’une chambre à l’urgence de l’Hôpital général du Lakeshore de Montréal en février 2021, a écrit au coroner en chef du Québec pour lui demander de rouvrir l’enquête sur le décès .

CBC a obtenu une copie d’une lettre que la famille a rédigée avec l’aide du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRAAR) à la coroner en chef du Québec, Pascale Descary.

« La famille et le CRARR ont des motifs sérieux et légitimes de croire que le rapport fait par le coroner [Amélie] Lavigne contient des omissions majeures de preuves cruciales et pertinentes”, a déclaré la famille dans la lettre.

La famille pense que si l’affaire avait été examinée de manière plus approfondie, le coroner serait parvenu à une conclusion différente sur les causes et les circonstances de la mort de Macarine.

Et ils suggèrent que la race et la langue peuvent avoir joué un rôle dans le traitement que Macarine a reçu à l’hôpital.

Candida Macarine, photographiée ici avec l’un de ses 17 petits-enfants et son premier arrière-petit-fils, était la matriarche d’une grande famille philippine basée à Montréal. (Soumis par Emmanuel Macarine)

Le rapport du coroner Lavigne publié le mois dernier a conclu que Macarine était probablement décédée naturellement d’une crise cardiaque et que rien ne suggérait une possible négligence ou abandon de la part du personnel infirmier.

La seule recommandation du rapport était que l’hôpital améliore la surveillance des alertes visuelles et auditives des systèmes de surveillance des patients.

Au moment de la mort de Macarine, l’hôpital n’a pas dit à la famille que Macarine avait été retrouvée morte sur le sol d’une pièce des urgences que le personnel avait signalée aux responsables comme ayant des problèmes de visibilité, ce qui rendait difficile le suivi des patients là-bas.

La famille n’a découvert cela qu’après avoir vu un reportage de la CBC le matin des funérailles de Macarine.

Depuis lors, il a été difficile d’obtenir plus d’informations de sources officielles, et le rapport du coroner n’est que le dernier d’une série de déceptions.

La famille dit que le coroner a ignoré des faits clés dans le dossier médical

La famille a écrit au coroner après avoir examiné tous les dossiers médicaux que le coroner avait en sa possession. La lettre détaillée énonce plusieurs choses que la famille pense que le coroner a négligées, notamment :

Lorsque Macarine a été admise à l’hôpital, elle a reçu un code de triage P2 – ce qui signifie qu’elle aurait dû être évaluée par une infirmière toutes les 15 minutes – mais il n’y a aucune trace de quiconque l’a surveillée pendant près de trois heures la nuit de sa mort.

Macarine a été maintenue en isolement préventif dans une pièce éloignée du poste infirmier avec un accès visuel limité malgré son état grave et le fait qu’elle avait été testée négative au COVID-19.

Un test de gastrite sanguin a indiqué que Macarine avait un “état acide très critique” qui aurait dû être traité.

Il n’y a aucune preuve que Macarine ait jamais été placée sur un moniteur cardiaque malgré ses antécédents de problèmes cardiaques graves.

La famille pense que Macarine n’a pas été correctement surveillée et aurait dû être placée en soins intensifs quelques heures plus tôt.

“Le coroner ne s’est même pas demandé comment, malgré les alarmes sonores et visuelles, il n’y avait personne au poste de soins infirmiers qui avait entendu et vu ces alarmes”, a déclaré la famille.

“Ce sont des questions que le coroner aurait dû approfondir et expliquer dans son rapport”, ont-ils déclaré.

Famille : le coroner aurait dû tenir compte de la langue et de la race

La famille a également noté que l’un des médecins de garde cette nuit-là avait écrit dans ses notes que Macarine ne parlait ni anglais ni français. La lettre disait que ce n’était pas vrai et que Macarine parlait anglais mais ne portait pas son appareil auditif ce soir-là.

“Cela aurait dû déclencher un réflexe pour revoir plus attentivement la nature et la qualité des soins prodigués à Mme Macarine”, indique la lettre.

“Comment ce manque perçu de connaissance des langues officielles parlées a-t-il influencé son traitement?” demandait la lettre de la famille.

“La question troublante qui a malheureusement persisté dans l’esprit des membres de la famille à la lecture de cette ligne” pas d’anglais, pas de français “est:” Comment le personnel de l’hôpital a-t-il communiqué avec elle pendant les quatre heures où elle était à l’hôpital? “” La lettre de la famille a dit.

La famille de Macarine établit également des comparaisons entre l’enquête sur la mort de Macarine et l’enquête sur la mort de Joyce Echaquan, la femme Atikamekw décédée dans un hôpital de Joliette en 2020 après que le personnel eut tenu des propos racistes.

Le rapport d’un coroner a conclu que le racisme systémique avait joué un rôle dans la mort d’Echaquan.

“Par rapport à l’impressionnante analyse contextuelle et à l’examen par le coroner de la conduite et des témoignages du personnel médical dans l’enquête Joyce Echaquan, qui, à notre avis, établit de nouvelles normes pour les enquêtes sur les situations de décès de personnes dont la race ou l’origine ethnique pourrait être un facteur , le rapport du coroner Lavigne est gravement défectueux”, indique la lettre.

“Nous vous demandons instamment d’ordonner une nouvelle enquête sur la mort de Mme Macarine à la lumière des faits passés sous silence et des nouveaux faits portés à votre connaissance”, conclut la lettre.

Jake Lamotta-Granato, porte-parole du bureau du coroner, a répondu à CBC dans un courriel.

“Le coroner en chef examinera et analysera rigoureusement toute demande de la famille dans les meilleurs délais”, a déclaré Lamotta-Granato.

L’hôpital avait promis de rénover les urgences pour améliorer le suivi des patients dans les semaines suivant la mort de Macarine, bien avant la publication du rapport du coroner.

Ces rénovations n’ont pas encore eu lieu. Un porte-parole de l’agence de santé locale qui supervise Lakeshore, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, a déclaré à CBC dans un courriel lundi que ces rénovations en sont toujours au «stade de planification».

Des membres de la famille de Macarine et du CRARR doivent tenir une conférence de presse mardi à Montréal pour discuter davantage de l’affaire.