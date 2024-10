La famille demande 15 millions de dollars après l’accident mortel d’un bateau dans la baie de Biscayne en 2023. Affaire pénale en cours

La famille d’un homme de 22 ans décédé après avoir été éjecté d’un bateau qui s’est écrasé contre une borne kilométrique fixe dans l’Intracoastal Waterway en septembre 2023 a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre l’opérateur du navire, qui, selon la police, était fortement ivre, pour excès de vitesse. et conduire de manière imprudente.

Eric Rodriguez, 25 ans, a été inculpé en mars d’un chef d’accusation chacun de navigation sous influence/homicide involontaire et d’homicide sur un navire résultant d’une conduite imprudente – deux crimes au deuxième degré passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison.

Il est désormais poursuivi en justice par la famille de Justin Sosa, l’homme de 22 ans décédé cette nuit-là, pour 15 millions de dollars.

Peu avant 23 heures le 23 septembre 2023, le bateau Sea Hunt 2023 de 26 pieds de Rodriguez a heurté le marqueur de canal fixe 20 dans la baie de Biscayne, juste au nord de la chaussée de la 79e rue, à 45 mph – dans un chenal avec une limite de vitesse de 30 mph, selon les enquêteurs de la police de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission et le procès intenté lundi dans le comté de Miami-Dade.

Les conditions d’obscurité totale ont été aggravées par des averses torrentielles cette nuit-là, a écrit l’avocat de la famille Sosa, Justin Shapiro, dans le procès. Néanmoins, Rodriguez, qui vit à Miramar, a continué à conduire le bateau à une vitesse élevée, faisant des embardées dans et hors du canal, a conclu la police sur la base de l’analyse des données GPS de son bateau.

Les enquêteurs du FWC ont déclaré dans leur rapport d’arrestation du 6 mars que lorsque le bateau a heurté le marqueur du chenal, la tête de Sosa a heurté le marqueur de jour et « le matériel en acier inoxydable », et il a été projeté vers l’arrière du navire avant d’être éjecté.

Le procès indique que le « matériel » décrit dans le rapport de police était une tige métallique dépassant du marqueur de canal qui a frappé la tête de Sosa.

Rodriguez n’a pas arrêté son navire après l’accident jusqu’à ce que d’autres passagers lui disent que Sosa était à la mer, selon le rapport du FWC.

Les plongeurs de la police ont retrouvé le corps de Sosa quelques heures plus tard au fond du canal, indique le rapport du FWC.

« Cette tragédie évitable est le résultat direct de la négligence grave de l’accusé », a déclaré Shapiro mardi dans un communiqué. « Nous nous engageons à demander justice pour la famille de Justin et à demander des comptes à la partie responsable. »

L’avocat de Rodriguez a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par le Herald mardi matin. Il a plaidé non coupable dans l’affaire pénale, qui est pendante devant le tribunal de circuit du comté de Miami-Dade.

Les agents ont testé le sang de Rodriguez vers 5 h 20 le lendemain, et il était de 0,79 gramme pour 100 millilitres de sang, juste en dessous de la limite légale de 0,08, selon le rapport d’arrestation. Mais cela signifie que son taux d’alcoolémie était probablement proche de 0,170 au moment de l’accident, soit plus de deux fois la limite légale, indique le procès, en déduisant que les gens métabolisent 0,015 millilitre d’alcool chaque heure après avoir pris leur dernier verre.

Les autres passagers ont déclaré que Rodriguez avait beaucoup bu depuis que le bateau avait quitté la marina de Keystone Point vers 15 heures et tout au long de la journée passée au Miami Marine Stadium, au large de Virginia Key.

Les agents ont trouvé une bouteille de tequila, deux bouteilles de vodka et plusieurs canettes de bière sur son bateau, selon le procès. Plusieurs des contenants d’alcool étaient vides et les policiers ont déclaré dans le rapport d’arrestation que Rodriguez « sentait comme s’il avait bu des boissons alcoolisées ».

« Nous sommes plus que dévastés par la perte soudaine de notre bien-aimé Justin et les circonstances très évitables de sa mort », a déclaré la mère de Justin Sosa, Danielle Sosa, dans un communiqué. « Nous intentons cette action en justice pour garantir la responsabilité de la mort de Justin et pour sensibiliser aux dangers de la navigation de plaisance en état d’ébriété. »