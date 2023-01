La famille d’Earl Moore intente une action en justice contre les ambulanciers tueurs

Nous avons vu des fonctionnaires tuer beaucoup de Noirs de nos jours, mais être tué par des ambulanciers dont le travail littéral est d’aider à fournir une aide médicale à ceux qui en ont besoin est particulièrement exaspérant.

La semaine dernière, BOSSIP a rapporté le décès d’Earl Moore, un homme de Springfield, dans l’Illinois, qui souffrait d’un grave sevrage alcoolique et avait un besoin urgent de soins médicaux. Deux ambulanciers nommés Peter Cadigan et Peggy Finley ont répondu à l’appel du 911 et ont traité Moore avec un manque de respect odieux et un manque total d’empathie. De plus, ils ont directement et explicitement pris des mesures qui ont conduit à sa mort lorsqu’ils l’ont attaché face contre terre sur une civière. En conséquence, les deux ont été accusés de meurtre au premier degré.

La famille Moore intente une action en justice contre les ambulanciers

Selon Nouvelles de la SCBla famille d’Earl Moore a intenté une action en justice pour mort injustifiée non seulement contre Cadigan et Finley, mais également contre Lifestar, la société de répartition des ambulances.

“Ils n’ont rien fait de ce que nous savons tous être non seulement la bonne chose à faire, mais la chose nécessaire pour sauver une personne”, a déclaré l’avocat Bob Hilliard, qui représente la famille Moore. « Je veux dire, c’était Earl ce soir-là, mais qui peut dire qui c’est le lendemain soir ?

Le service de police et l’hôpital devraient être ajoutés en tant que défendeurs dans l’affaire civile et nous espérons qu’ils seront obligés de payer chaque centime légalement autorisé pour cette fausse couche grossière. Si Cadigan et Finely sont reconnus coupables de meurtre, ils risquent 20 à 60 ans derrière les barreaux.