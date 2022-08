La famille de Windsor attend toujours ses bagages perdus 2 semaines après son retour d’Iran

Moe Abdollahi, sa femme et ses deux fils sont rentrés au Canada depuis l’Iran sur un vol d’Air Canada à l’aéroport Pearson de Toronto le 15 août.

Ils ont découvert que deux de leurs six sacs avaient disparu et ont déclaré qu’après une attente de deux heures à la récupération des bagages perdus, on leur avait dit qu’ils récupéreraient leurs bagages dans deux jours.

Cependant, a déclaré Abdollahi, après de nombreux appels au service client de la compagnie aérienne au cours des deux dernières semaines, la famille n’a toujours pas reçu ses bagages – et n’a aucune idée du moment où ils seront rendus.

“L’argent est important, mais je parle du service client”, a déclaré Abdollahi, propriétaire d’une pizzeria. “Personne ne nous répond. Personne ne dit désolé. Cela signifie qu’ils s’en fichent.”

Abdollahi a déclaré qu’un sac contenait un ordinateur portable d’une valeur d’environ 1 500 dollars, ainsi qu’une console de jeu à 580 dollars.

Il a dit que son fils adolescent Amir avait besoin de l’ordinateur pour l’école la semaine prochaine, alors Abdollahi doit en acheter un nouveau.

“Nous appelons [Air Canada] environ 10 fois par jour », a déclaré la femme d’Abdollahi, Kimia Pirmoradi. « Une seule fois, ils ont répondu au téléphone, puis ils ont dit : ‘Vos bagages vont arriver dans quatre ou cinq heures.’ Comme, vous savez, c’est arrivé trois ou quatre fois. Aujourd’hui, c’est comme deux semaines. Nous n’avons toujours pas récupéré nos bagages et nous ne savons pas quoi faire.”

Moe Abdollahi, à droite, se tient avec les membres de sa famille, à côté d’un des sacs perdus lors d’un récent voyage avec Air Canada. (Soumis par Kimia Pirmoradi)

Parmi les autres objets manquants figurent des vêtements et des souvenirs achetés en Iran lors d’une visite à la famille. Abdollahi estime la valeur à environ 3 000 $.

L’expert de l’industrie, John Gradek, a déclaré que de tels incidents sont trop fréquents cet été et que ce retard dans la restitution des bagages est normal. Il a dit que depuis que la famille a changé d’avion à Dublin sur le chemin du retour d’Iran via Istanbul, les bagages sont très certainement toujours à Dublin.

“Il y a un problème majeur à Dublin. La gestion des bagages à Dublin pour les passagers en correspondance a été problématique tout l’été. Il y a tout simplement trop de bagages en correspondance à Dublin”, a déclaré Gradek, coordinateur académique du programme de gestion de l’aviation à l’Université McGill.

“Dublin est vraiment un aéroport d’origine, pas un aéroport sur lequel vous avez beaucoup de correspondances, sauf cet été, où Turkish, Ryanair et EasyJet viennent d’ajouter beaucoup de capacité à Dublin.”

Gradek suggère que la famille pourrait déposer une réclamation auprès d’Air Canada pour la perte monétaire. Il a dit qu’il y a aussi le Droits des passagers aériens groupe qui aide les voyageurs. Mais Gradek s’attend à ce qu’il faille encore une semaine avant que les bagages ne soient récupérés, bien qu’il ait entendu dire qu’il a fallu deux mois pour que certains articles soient renvoyés de Dublin.

Il suggère d’acheter des Apple AirTags pour vos bagages lorsque vous voyagez, afin que vous sachiez où ils se trouvent n’importe où dans le monde.

CBC a contacté Air Canada au sujet des bagages d’Abdollahi et on lui a dit que l’entreprise traitait directement avec les clients, mais que “le dossier reste ouvert”.

“Généralement, nous pouvons également ajouter que la plupart des clients arrivent avec leurs bagages et éviter les retards de bagages est une priorité absolue pour nous. Nous savons très bien que les retards sont perturbateurs et gênants pour nos clients”, a déclaré la société dans un communiqué envoyé par e-mail.

Dans une lettre du 19 août à Abdollahi obtenue par CBC News, la compagnie aérienne s’est excusée pour le retard, déclarant qu’« en raison du nombre plus élevé de demandes en cours, cela peut prendre jusqu’à 45 jours pour qu’un représentant d’Air Canada revienne. à toi.”

Cependant, la compagnie aérienne a fait une déclaration contradictoire sur la gestion des bagages dans un communiqué de presse du 17 août sur le site Web de la société qui disait : « Au cours de la semaine du 27 juin, les taux de mauvaise gestion pour 1 000 clients étaient environ 2,5 fois le même nombre en 2019. la semaine du 8 août, ce taux est complètement revenu aux niveaux de 2019 avec un taux de réussite de la manutention des bagages de 98 % ».

Abdollahi a déclaré que s’il ne récupérait pas les bagages, il déposerait une réclamation pour se faire rembourser la perte.

Lui et sa femme ont déclaré qu’ils n’utiliseraient plus Air Canada après leur expérience et qu’ils paieraient plus pour voler avec une autre compagnie aérienne.