Le soldat de 2e classe Travis King, le Soldat américain qui est passé en Corée du Nord « volontairement et sans autorisation » mardi, selon des responsables américains, il a fait ce qu’il fallait car il devait être renvoyé aux États-Unis et renvoyé de l’armée.

Des responsables américains ont déclaré mardi que King, 23 ans, serait détenu par les forces nord-coréennes. Le gouvernement nord-coréen n’a rien dit à propos de King depuis qu’il a apparemment été détenu.

Ce qui a motivé le soldat américain à traverser la frontière dans un pays isolé et autoritaire considéré comme l’une des plus grandes menaces pour la paix dans le monde reste incertain, mais vous trouverez ci-dessous ce que nous savons jusqu’à présent des déclarations faites par des responsables militaires, des témoins et des membres de la famille de King aux États-Unis.

Comment King a-t-il traversé la DMZ en Corée du Nord ?

King a traversé la frontière dans l’un des rares endroits où cela aurait été possible sans risquer d’être rapidement abattu ou explosé. Le Zone démilitarisée qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud est l’une des frontières les plus fortement fortifiées et militarisées de la planète. La grande majorité est marquée de plusieurs lignes de barbelés et gardée par des soldats nord et sud-coréens lourdement armés de chaque côté.

Mais dans la zone de sécurité conjointe (JSA) du « village de la paix » de Panmunjom, les armes et les barbelés cèdent sur une courte distance à une simple ligne au sol – la ligne de démarcation militaire. Les soldats des deux côtés ont longtemps gardé la ligne, à quelques centimètres l’un de l’autre, bien que les troupes nord-coréennes se soient retirées plus loin de leur côté pendant la pandémie de COVID-19 et ne soient pas revenues à l’impasse symbolique.

Des soldats sud-coréens montent la garde dans le village frontalier de Panmunjom entre la Corée du Sud et la Corée du Nord dans la zone démilitarisée (DMZ) le 18 avril 2018 à Panmunjom, en Corée du Sud. Chung Sung-Jun/Getty

King a été escorté jusqu’à un aéroport d’Incheon, près de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, pour un vol de retour aux États-Unis afin d’être « séparé » de l’armée, ont déclaré des responsables américains à CBS News, mais après s’être séparé de son escorte à la douane, il n’est pas monté à bord de l’avion. Après avoir traversé la sécurité de l’aéroport, il est revenu d’une manière ou d’une autre et a réussi à rejoindre un groupe de touristes civils se rendant de Séoul à Panmunjom.

Le réseau partenaire britannique de CBS News, BBC News, s’est entretenu avec un homme qui travaillait pour une entreprise qui organisait des visites à la JSA pour les troupes américaines servant en Corée du Sud.

Maintenant l’hôte du podcast NK News sur le thème de la Corée du Nord, Jacco Zwetsloot a déclaré à la BBC il n’y avait « pas moyen que cette personne puisse s’échapper de l’aéroport un jour et réserver l’une de ces visites le lendemain ».

Il a dit qu’il faut généralement trois jours pour qu’une personne soit autorisée à faire l’un des voyages, et que ses anciens clients devraient soumettre à l’avance les informations sur leur passeport et leur carte d’identité militaire au Commandement des Nations Unies, qui gère la JSA.

« Quand je dirigeais les tournées, nous avons dû changer le délai d’exécution de 48 à 72 heures car il y avait trop d’erreurs », a-t-il déclaré à la BBC, ajoutant qu’il était devenu encore plus difficile de rejoindre les tournées depuis la pandémie. Il a dit que réserver une place sur l’une des tournées limitées en cours aurait nécessité des recherches et une planification.

Le soldat américain de 2e classe Travis King, vêtu d’une chemise noire et d’une casquette noire à gauche, est vu sur une photo prise lors d’une visite de la zone de sécurité conjointe étroitement contrôlée à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, au « village de la paix » de Panmunjom, Corée du Sud, le 18 juillet 2023. Sarah Leslie/Document/Reuters

Un témoin qui faisait partie du groupe de tournée de King a déclaré mardi à CBS News que l’Américain avait brusquement quitté les autres, riait, puis avait traversé la ligne de démarcation militaire avant que quiconque ne puisse agir pour l’arrêter.

La brève histoire de King avec l’armée américaine

King a servi dans l’armée américaine depuis janvier 2021, a déclaré le porte-parole de l’armée Bryce Dubee à CBS News. Il n’avait pas été déployé pour le service actif, mais a été envoyé en Corée du Sud dans le cadre de la rotation régulière des forces coréennes du Pentagone, affecté au 6e Escadron, 1er Régiment de cavalerie, 1re Brigade Combat Team, 1re Division blindée.

Dubee a déclaré que King avait reçu la médaille du service de la défense nationale, la médaille du service de la défense coréenne et le ruban du service outre-mer.

Des responsables américains ont déclaré à CBS News que King avait purgé une peine dans un centre de détention en Corée du Sud et avait été remis à des responsables de la garnison de l’armée américaine Humphreys, la plaque tournante des forces américaines dans le pays, il y a seulement une semaine environ.

Une photo d’archive non datée obtenue par Reuters montre le soldat de 2e classe Travis King de l’armée américaine. Reuter

Il avait passé environ deux mois dans une prison sud-coréenne après une arrestation pour voies de fait, a déclaré un responsable sud-coréen à l’agence de presse Agence France-Presse. Selon les médias sud-coréens, il a été accusé d’avoir donné des coups de pied dans la portière d’une voiture de patrouille de police et d’avoir crié des jurons aux agents coréens.

« Je suis absolument avant tout préoccupé par le bien-être de notre troupe, et nous resterons donc concentrés sur cela », a déclaré mardi le secrétaire à la Défense Lloyd Austin au Pentagone, sans nommer spécifiquement King.

Ce que dit la famille de King

La mère de King a déclaré mardi à ABC News qu’elle avait été choquée d’apprendre que son fils était passé en Corée du Nord.

« Je ne vois pas Travis faire quelque chose comme ça », Claudine Gates, du Wisconsin, dit ABC.

Elle a dit que la dernière fois qu’elle avait entendu parler de son fils, c’était « il y a quelques jours » et qu’elle voulait juste « qu’il rentre à la maison ».

Le Daily Beast a cité l’oncle de King Carl Gates a déclaré mercredi que le jeune soldat s’était « effondré » émotionnellement à la suite de la mort du fils de 7 ans de Gates, le cousin de King, plus tôt cette année.

«Sa mère est venue à quelques reprises, puis elle lui a parlé et lui a fait savoir ce qui se passait avec mon fils. Et il semblait qu’il était en train de s’effondrer. Cela a beaucoup affecté Travis », a déclaré Gates au Daily Beast. « Parce qu’il ne pouvait pas être ici. Il était dans l’armée, à l’étranger.

Le média a déclaré que le jeune fils de Gates est décédé en février après une hospitalisation prolongée pour une maladie génétique incurable.

« Quand mon fils était sous respirateur artificiel et quand mon fils est décédé… Travis a commencé [being] téméraire [and] fou quand il a su que mon fils était sur le point de mourir », a déclaré Gates au Daily Beast. « Je sais que c’était lié à ce qu’il a fait. »

