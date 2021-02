Le chanteur légendaire, âgé de 94 ans, a commencé à présenter des symptômes de la maladie en 2015, selon un reportage du magazine AARP, qu’il a remercié sur Twitter de l’avoir laissé raconter son histoire.

« La vie est un cadeau – même avec la maladie d’Alzheimer. Merci de [his wife] Susan et ma famille pour leur soutien, et @AARP The Magazine pour avoir raconté mon histoire », a-t-il écrit.

Bennett a été officiellement diagnostiqué avec la maladie d’Alzheimer en 2016, mais le public n’était pas au courant de sa santé déclinante parce qu’il continuait à performer.

Encouragé par son équipe de neurologues, Bennett a continué à chanter et à jouer de la musique à la maison pour aider à stimuler son cerveau de manière positive. Il suit également un régime alimentaire spécial et fait régulièrement de l’exercice avec un entraîneur.

L’épouse de Bennett, Susan, et son fils aîné, Danny, ont également parlé au magazine, décrivant comment Bennett pouvait jouer même dans la confusion.

« Susan et Danny ont dit que dans les coulisses, Tony pouvait sembler complètement mystifié de sa localisation. Mais au moment où il a entendu la voix de l’annonceur exploser » Mesdames et messieurs – Tony Bennett! » il se transformait en mode performance, passait sous les projecteurs, souriant et reconnaissant les applaudissements du public », décrit la pièce.

Et il sortira toujours de la musique; une suite à «Cheek to Cheek» de 2014, sa collaboration avec Lady Gaga, sortira ce printemps. Les deux ont enregistré les dernières chansons entre 2018 et début 2020, et selon la publication, Lady Gaga était au courant de son diagnostic lorsque leurs sessions d’enregistrement ont été filmées dans le cadre d’un documentaire.

«La douleur et la tristesse sur le visage de Gaga sont claires à de tels moments – mais jamais plus que dans une séquence extraordinairement émouvante dans laquelle Tony (un homme qu’elle appelle ‘un mentor incroyable, un ami et une figure paternelle’) chante un passage en solo d’une chanson d’amour. Gaga regarde, derrière son micro, son sourire se brisant en frémissement, ses yeux débordants, avant de mettre ses mains sur son visage et de sangloter. «

La dernière représentation publique de Bennett a eu lieu le 11 mars 2020 au Count Basie Center for the Arts à Red Bank, New Jersey.