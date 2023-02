La famille de Tire Nichols se prépare à l’inhumer

MEMPHIS, Tennessee (AP) – La famille de Tire Nichols prévoit de l’inhumer mercredi, trois semaines après sa mort à la suite d’un passage à tabac brutal par la police de Memphis après un arrêt de la circulation.

Au cours de ces trois semaines, cinq policiers ont été licenciés et accusés de meurtre, et leur unité spécialisée a été dissoute. Deux autres agents ont été suspendus. Également licenciés: deux secouristes du service d’incendie de Memphis et un lieutenant. Et plus de discipline pourrait venir.

Mais mercredi sera consacré à Nichols, un skateur de 29 ans et photographe amateur qui a travaillé à la fabrication de boîtes chez FedEx, s’est fait des amis lors de visites matinales à Starbucks et a toujours salué sa mère et son beau-père à son retour à la maison avec un “Bonjour , Parents!”

Nichols était le bébé de leur famille, né 12 ans après ses frères et sœurs les plus proches. Il avait un fils de 4 ans et a travaillé dur pour s’améliorer en tant que père, a déclaré sa famille.

Nichols a grandi à Sacramento, en Californie, et adorait les 49ers de San Francisco. Il est venu à Memphis juste avant la pandémie de coronavirus et est resté coincé. Mais il était d’accord avec ça parce qu’il était avec sa mère, RowVaughn Wells, et ils étaient incroyablement proches, a-t-elle dit. Il s’est même fait tatouer son nom sur le bras.

Des amis lors d’un service commémoratif la semaine dernière l’ont décrit comme joyeux et gentil, rapide avec le sourire, souvent idiot.

“Cet homme est entré dans une pièce et tout le monde l’aimait”, a déclaré Angelina Paxton, une amie qui s’est rendue à Memphis depuis la Californie pour le service commémoratif.

Les funérailles de Nichols auront lieu à l’église chrétienne Mississippi Boulevard, à partir de 10h30 CST. Le révérend Al Sharpton, fondateur et président du National Action Network, prononcera l’éloge funèbre. Ben Crump, un avocat national des droits civiques qui représente la famille Nichols, lancera un appel à l’action.

Sharpton a réuni la famille de Nichols et des militants locaux mardi soir à l’église Mason Temple de Dieu en Christ à Memphis. Le monument historique est l’endroit où le révérend Martin Luther King, Jr. a prononcé son dernier discours la veille de son assassinat il y a près de 55 ans.

Sharpton a déclaré que la famille avait l’intention d’avoir un “service funéraire digne, pas un marathon”.

“Ce n’est pas une question de politique, c’est une question de justice”, a déclaré le révérend. “Les gens viennent du monde entier, et nous venons parce que nous sommes tous Tyr, maintenant.”

Parmi les personnes attendues, citons la vice-présidente Kamala Harris; Tamika Palmer, la mère de Breonna Taylor ; et Philonise Floyd, le frère de George Floyd.

La mort de Taylor à Louisville, dans le Kentucky, et de Floyd à Minneapolis, aux mains de la police, a déclenché des protestations à travers le pays contre l’injustice raciale.

Loller a rapporté de Nashville, Tenn.

Aaron Morrison et Travis Loller, Associated Press