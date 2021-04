WASHINGTON – La famille de Tamir Rice, 12 ans, demande au ministère de la Justice de rouvrir son enquête sur la fusillade du garçon en 2014 et de convoquer un grand jury qui examinerait les accusations portées contre les policiers de Cleveland impliqués dans sa mort.

S’inspirant de la promesse du président Joe Biden de relancer les enquêtes sur les actions de la police et de l’engagement du procureur général Merrick Garland de donner la priorité aux droits civils, la famille de Rice demande au ministère de la Justice de revoir les preuves que l’administration précédente jugeait insuffisantes pour justifier des poursuites. fdg

« L’élection du président Biden, votre nomination et votre engagement en faveur de l’état de droit, de la justice raciale et de la réforme de la police donnent à la famille de Tamir l’espoir que la possibilité de rendre des comptes n’est pas perdue à jamais », selon une lettre envoyée aux avocats de la famille Rice. Garland vendredi.

La mort de Rice aux mains de la police a contribué à alimenter le mouvement Black Lives Matter et a fait partie, pendant des années, de la conversation nationale sur l’usage de la force contre les personnes de couleur. La mort de citoyens noirs lors des affrontements avec la police a continué de déclencher des manifestations à l’échelle nationale et des appels à des réformes. Le plaidoyer renouvelé de la famille de Rice intervient alors que le pays regarde le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour la mort de George Floyd, tandis qu’à Chicago, des images de la caméra du corps de la police publiées jeudi semblent montrer Adam Toledo, 13 ans, avec son mains levées quand il a été abattu.

« Tamir aurait eu 19 ans en juin », a déclaré sa mère, Samaria Rice, dans un communiqué. « Je souffre toujours tellement parce que personne n’a été tenu pour responsable de l’acte criminel qui lui a coûté la vie. »

Une porte-parole a déclaré que le ministère de la Justice n’avait pas de commentaire.

Le département dirigé par l’ancien président Donald Trump et l’ancien procureur général William Barr a refusé de poursuivre des accusations criminelles pour la mort de Rice, affirmant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que les policiers de Cleveland avaient utilisé une force excessive contre le garçon.

« Les preuves dans cette affaire ne permettent pas d’établir définitivement ce qui s’est passé au moment de la fusillade », selon une longue déclaration du ministère de la Justice à la fin de l’année dernière, ajoutant qu’une preuve clé – une vidéo de la fusillade – était trop granuleuse pour être clairement montrer ce qui s’était passé.

Le policier Timothy Loehmann, qui est blanc, a abattu Rice le 22 novembre 2014. La police avait reçu un appel au sujet d’un «type avec un pistolet» qui pointait l’arme à l’extérieur d’un centre de loisirs à Cleveland. Le joueur de 12 ans avait passé la journée à l’extérieur du centre à jouer avec un pistolet à plomb. Les agents ne savaient pas que l’arme pouvait être un jouet ou que Rice pouvait être un mineur, a déclaré la police.

Des images de surveillance montrent Rice assis à une table de pique-nique sous un belvédère juste avant d’être abattu. Le garçon s’est ensuite levé et a fait le tour de la table alors que la voiture de police s’arrêtait devant lui. En quelques secondes, Loehmann est sorti de la voiture alors qu’elle se déplaçait et a tiré deux coups de feu, frappant Rice dans l’abdomen.

Loehmann et un autre officier, Frank Garmback, ont tous deux déclaré avoir vu Rice attraper son arme et qu’on lui avait dit à plusieurs reprises de montrer ses mains. La vidéo, qui n’a pas d’audio, ne montre pas les mains de Rice et ce n’est pas clair d’après les images lorsque le garçon a vu les agents pour la première fois.

Les avocats de la famille contestent le récit des policiers, affirmant que la vidéo montre clairement que Loehmann a immédiatement ouvert le feu sur Rice.

« La caractéristique la plus frappante de cette affaire est la rapidité avec laquelle tout s’est passé. (…) Ce n’est pas une situation où les officiers se sont engagés dans une poursuite ou une bagarre, ou une situation où beaucoup de gens sont impliqués », a déclaré Zoe Salzman , l’un des avocats de la famille. « Il n’y a pas de temps pour plusieurs commandes. (Loehmann) tire (Rice) en moins d’une seconde. »

L’enquête du ministère de la Justice sur la mort de Rice a commencé sous l’administration Obama. Salzman a déclaré que la famille du garçon avait rencontré des responsables de l’administration Obama et avait l’impression que l’enquête était en cours. Mais « les choses ont complètement changé » sous l’administration Trump, au cours de laquelle la famille Rice n’a eu aucune communication officielle avec le ministère de la Justice, a déclaré Salzman.

L’année dernière, la famille de Rice a appris dans les médias que des procureurs de carrière avaient cherché à porter l’affaire devant un grand jury en 2017, mais les superviseurs du département ont rejeté la demande deux ans plus tard, mettant ainsi fin à l’enquête. Le délai de prescription pour une accusation d’obstruction à la justice fédérale est de cinq ans, bien qu’il n’y ait pas de limite à une accusation de violation des droits civils.

Un grand jury de l’État a refusé d’inculper Loehmann en 2015. Il a été renvoyé deux ans plus tard pour avoir menti sur sa demande à la division de police de Cleveland.

« C’est incroyablement décourageant pour la famille », a déclaré Salzman. « Ils comprennent que personne ne peut garantir une condamnation dans tous les cas, mais ils veulent avoir une chance d’obtenir justice, et ils ne l’ont jamais obtenue. »

En 2016, la famille Rice a remporté un règlement de 6 millions de dollars dans un procès contre Cleveland. La ville n’a admis aucun acte répréhensible.

Dans la lettre, les avocats ont demandé à rencontrer des fonctionnaires du ministère de la Justice.

« Cette affaire implique le meurtre injustifié d’un enfant et une poursuite qui a été contrecarrée par des abus politiques », indique la lettre.