Une famille de Sydney déterminée à passer Noël avec ses proches en Australie-Méridionale a parcouru 2 028 km en 23 heures dans une tentative désespérée de vaincre les restrictions aux frontières.

Chaque État et territoire se sont précipités pour interdire efficacement aux résidents de la Nouvelle-Galles du Sud de traverser leurs frontières à partir de minuit dimanche en réponse à l’épidémie de coronavirus sur les plages du nord de Sydney.

Après avoir entendu parler des nouvelles restrictions, Joanne et Ian Griffiths et leur fils Zach, 12 ans, ont quitté leur domicile de Wattle Grove dimanche à 5 heures du matin pour se rendre à Adélaïde avant l’entrée en vigueur des mesures de quarantaine de 14 jours.

Mais lorsque la famille est arrivée à la frontière sud-africaine, via Mildura à Victoria, à 17 heures – heures avant la date limite – on leur a dit qu’elle devrait entrer en isolement obligatoire.

Joanne, 49 ans, et Ian Griffiths, 56 ans, et leur fils Zach, 12 ans (photographiés avec leur fille Lauren et son petit ami Sean) ont quitté leur domicile de Sydney dimanche pour traverser le pays dans le but de surmonter les restrictions de voyage imminentes de l’État.

« C’était comme si notre monde s’était effondré autour de nous », a déclaré Mme Griffith au Daily Mail Australia.

« Nous avions planifié ce voyage pendant plus de trois mois et avions déjà été déçus car notre fille aînée du Queensland a dû annuler son voyage et n’a pas pu nous rejoindre. »

Après avoir déjà parcouru 1092 km, la famille dévastée, qui n’était pas allée sur les plages du nord, est revenue en voiture à travers Victoria à travers la frontière NSW pour passer la nuit dans un motel à Buronga.

Le gouvernement sud-australien a annoncé lundi qu’il avait forcé par erreur des centaines de voyageurs arrivés avant minuit à s’isoler, accusant le gouffre d’une « panne de communication ».

Lorsque les Griffith ont appris l’erreur le lendemain matin, ils ont de nouveau tenté de passer mais ont été refoulés lorsqu’ils ont atteint la frontière victorienne à Mildura.

Déjà à l’autre bout de l’État, et décidé à entrer après avoir été injustement bloquée, la famille a ensuite doublé en passant par NSW, parcourant 298 km jusqu’à Broken Hill, avant de traverser en SA et de parcourir encore 516 km jusqu’à Adélaïde.

« À un moment donné, nous pensions que nous allions devoir dormir sur le bord de la route lorsque nous devions faire demi-tour », a déclaré Mme Griffith.

Une carte montrant le voyage à travers le pays des Griffiths, qui a totalisé 23 heures et un énorme 2028 km alors qu’ils ont été forcés de doubler à travers différents États

«Après 12 heures de conduite sur cette première étape, nous ne pouvions plus rien faire.

« Nous n’avons pris les pauses régulières nécessaires à chaque voyage que pour la nourriture, les étirements des jambes ou la salle de bain. »

L’État interdit les voyages pour des milliers de familles enthousiastes à l’idée de revoir des proches après une année difficile.

Lundi, la police d’Australie du Sud s’est excusée pour la confusion après que des milliers de personnes arrivées de Sydney par avion et en voiture bien avant la coupure se soient fait dire qu’elles devraient être isolées.

« Nous ne pouvons que nous excuser auprès des personnes qui ont reçu des informations erronées la nuit dernière », a déclaré le commissaire de police de l’AS, Grant Stevens.

«Je ne peux tout simplement pas expliquer à ce moment précis où cette panne s’est produite… il n’y a aucune excuse.

«Nous avons un espace dédié qui va passer des appels… ce matin, ils téléphonent aux personnes qui sont venues hier.

Mais la reconnaissance n’a pas fait grand-chose pour apaiser la frustration de ceux qui avaient suivi les directives, mais leurs projets de Noël n’étaient pas anéantis.

«Nous étions en colère contre le maniérisme à la frontière. Nous nous sommes sentis stupides, pensant que nous avions peut-être manqué certaines des informations mises à jour, même si nous avions régulièrement vérifié tout le voyage », a déclaré Mme Griffith.

Les trois membres de la famille ont passé 12 heures en voiture de leur domicile à Wattle Grove, dans le sud-ouest de Sydney, pour atteindre la frontière sud-africaine via Mildura à Victoria.

Mais quand ils sont arrivés à 17 heures, on leur a dit qu’ils devraient entrer en quarantaine – bien qu’ils soient bien avant la date limite de minuit. Sur la photo: le trafic au poste-frontière victorien

«Aucune mise à jour n’a été fournie. J’ai passé de 18h à 12h cette nuit-là à sonner et à supplier quelqu’un de me donner une mise à jour sur les informations officielles.

« C’était en fait une station de radio SA qui m’a appelé à 1h du matin pour me dire qu’ils avaient reçu un appel de quelqu’un qui venait de passer la frontière et que c’était une erreur.

Mme Griffith a déclaré qu’elle avait appelé la police de Renmark lundi, qui lui avait donné la permission de traverser étant donné qu’elle avait essayé d’entrer avant la fermeture de la frontière.

Elle a déclaré que des questions devaient être posées sur la façon dont une telle bungle aurait pu être créée.

Les plages du nord de Sydney ont été verrouillées dimanche après l’apparition d’une épidémie de coronavirus, avec des restrictions plus strictes imposées au reste du Grand Sydney.

Huit nouveaux cas ont été enregistrés mardi, portant le nombre total d’infections actives NSW à 90.

L’un des nouveaux cas, un travailleur de la santé, n’était pas lié au groupe des plages du nord et avait transporté une famille symptomatique des États-Unis vers la quarantaine de l’hôtel.

Un record de 44 466 personnes à travers l’État ont été testés lundi, battant le record de dimanche de 38 578 alors que les résidents ont répondu à l’appel pour se faire tamponner s’ils remarquent des symptômes.

Le Queensland, Victoria, l’Australie du Sud, la Tasmanie, le Territoire de la capitale australienne et le Territoire du Nord ont fermé les frontières du Grand Sydney et ont rendu l’isolement de 14 jours obligatoire pour les voyageurs.

L’Australie occidentale a fermé ses frontières à l’ensemble de la Nouvelle-Galles du Sud indéfiniment et seuls ceux bénéficiant d’exemptions spéciales seront autorisés à entrer dans l’État.