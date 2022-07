La famille de Summer Wells donne une mise à jour déchirante sur la disparition d’un enfant de cinq ans et dit “ça nous tue”

Le père d’une fille DISPARUE a écrit une deuxième lettre de prison remerciant les donateurs du fonds de récompense de sa fille, qui est empêtré dans un litige.

Don Wells, dont la fille Summer a disparu en juin dernier, a écrit un poème religieux dans sa note de remerciement aux donateurs alors qu’il termine sa peine pour une arrestation DUI.

“Nous voulions remercier tous ceux qui ont fait un don au fonds de récompense dans l’espoir de ramener notre précieuse fille à la maison”, a écrit Wells.

“Nous pouvons vous assurer qu’elle vaut tout pour nous et plus encore car elle aime tout le monde, est irréprochable et mérite d’être à l’école avec ses pairs pour devenir une jeune femme.

“Cela nous tue de penser à ce qu’elle pourrait traverser.”

Le fonds de récompense a été créé pour encourager les pronostiqueurs à fournir toutes les informations dont ils disposaient pour retrouver l’enfant de six ans disparu.

La lettre ouverte a été rendue publique vers 16 heures mercredi et a été vérifiée avant sa publication, a déclaré un porte-parole de la famille.

La première lettre était adressée à “la ou les personnes responsables de l’enlèvement de Summer”, et la troisième lettre sera adressée à Summer, a déclaré un porte-parole de la famille au Sun.

DONS À DÉCIDER PAR LE TRIBUNAL

La libération des fonds appartiendra à un tribunal du Tennessee après que la Church Hill Rescue Squad a intenté une action en justice en juin après que la source d’environ 32 000 $ de dons ait été interrogée.

L’équipe de sauvetage de Church Hill faisait partie de la recherche de Summer Wells et a créé le fonds de dons pour récompenser les gens pour leurs pourboires.

Selon le document judiciaire, le fonds comprend 28 dons monétaires totalisant 73 705,90 $.

Le tribunal n’a pas encore pris de décision.

TRANSCRIPTION INTÉGRALE DE LA LETTRE AUX DONATEURS

“Nous voulions remercier tous ceux qui ont fait un don au fonds de récompense dans l’espoir de ramener notre précieuse fille à la maison et nous pouvons vous assurer qu’elle vaut tout pour nous et plus encore car elle aime tout le monde, est irréprochable et mérite d’être à l’école avec ses pairs deviennent une jeune femme. Cela nous tue de penser à ce qu’elle pourrait traverser.

Nous connaissons ceux qui ont fait un don et tant d’autres ressentent la même chose, alors merci du fond du cœur !

Et pour ceux dans les médias qui font leur travail avec un cœur, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.

Alors que nous nous promenons dans cette traînée de larmes, rappelez-vous,

Dieu a erré dans le désert avec les Israélites pendant 40 ans.

Dieu a dit à Moïse : ‘J’enverrai un ange, n’aie pas peur.’

Moïse a dit: ‘Seigneur, non, s’il te plaît, j’ai besoin de toi près de toi.’

Poème de Donny Wells

Père terrestre de Summer Wells.”

OÙ EST L’ÉTÉ ?

Summer a été vue pour la dernière fois le 15 juin 2021 dans sa maison du comté de Hawkins, dans le Tennessee, et une alerte AMBER a été émise le lendemain.

La famille Wells a déclaré qu’elle était allée au sous-sol pour jouer avec des jouets après avoir planté des fleurs dans la cour avant avec sa grand-mère et sa mère et qu’elle avait apparemment disparu.

Le tribunal de l’opinion publique s’est retourné contre Don et la famille Wells et les a pointés du doigt.

Mais la famille a soutenu que Summer avait été enlevé par un auteur inconnu.

En mars, il a été signalé que la famille de Summer “ne coopérait pas” avec les forces de l’ordre alors que la recherche de leur fille se poursuit.

Candus Bly, la mère de Summer, a écrit une note à un WJHL, qui a été transmise au Sun par un porte-parole de la famille, qui a nié les allégations de mur de silence du shérif.

Lors d’une interview avec le Dr Phil, la personnalité de la télévision a clairement indiqué qu’il ne pense pas que les parents aient quoi que ce soit à voir avec la disparition de Summer, mais il les a pressés s’ils en savaient plus sur qui aurait pu cibler la fille.

AVIS D’EXPERT EN LANGAGE DU CORPS DE DON

Le comité de comportement a interrogé M. Wells pendant deux heures avant sa comparution avec le Dr Phil en novembre 2021.

Le comité de comportement – une équipe de quatre membres d’experts en comportement et en langage corporel – a tous convenu qu’ils pensaient qu’il était innocent, ce qui, selon eux, ne s’est produit que deux ou trois fois.

Il n’est “pas un enfant de chœur”, mais il n’est pas non plus “un cerveau criminel”, a déclaré Greg Hartley, un interrogateur militaire à la retraite et l’un des quatre membres du Behavior Panel.

“Rien n’est jamais à 100% (mais) il n’a pas couvert ses réponses. Il ne gardait rien”, a déclaré M. Hartley au Sun lors d’une précédente interview.

Ils ont dit qu’ils avaient demandé à M. Wells s’il avait blessé Summer ou s’il avait quelque chose à voir avec sa disparition.

Sa réponse était non et son histoire était cohérente, a déclaré M. Hartley.