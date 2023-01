La famille de Stephanie Warriner lance un procès de 16 millions de dollars

La sœur d’une femme de 43 ans décédée 16 jours après une altercation avec la sécurité d’un hôpital du centre-ville de Toronto a intenté une action en justice de 16 millions de dollars contre University Health Network et les gardes qui auraient été impliqués dans sa mort, affirmant qu’ils avaient utilisé “excessivement” et la force « déraisonnable ».

Stephanie Warriner, mère de cinq enfants originaire de Scarborough, est décédée le 27 mai 2020 à l’hôpital Toronto Western après avoir apparemment été en détresse médicale et victime d’un arrêt cardiaque à la suite d’une interaction physique avec la sécurité de l’hôpital.

L’incident initial s’est produit le 11 mai 2020 au Toronto General Hospital (TGH). Selon la sœur de la victime, Denise, Warriner a quitté sa chambre et s’est rendue dans le hall de l’hôpital à la recherche de quelque chose à manger, où elle a ensuite eu une confrontation avec des agents de sécurité pour ne pas porter de masque facial.

La déclaration de la poursuite indique que les agents de sécurité “savaient ou auraient dû savoir” que Warriner souffrait de problèmes de santé mentale en raison de leurs interactions avec elle.

Les documents, cependant, allèguent que les gardes l’ont approchée d’une “manière agressive, contraire à leur entraînement” et “ont agi avec un mépris téméraire pour la vie de Stéphanie”.

Danielle Stephanie Warriner, 43 ans, est montrée sur cette photo à distribuer. (Service de police de Toronto)

Ils déclarent en outre que les gardes se sont d’abord engagés dans une “altercation verbale” avec Warriner, mais l’ont finalement poussée contre un mur et l’ont jetée au sol avant de la retenir dans une “position couchée avec un poids appliqué sur son dos”.

Aucune des allégations n’a été testée devant les tribunaux.

«Une fois que les agents de sécurité ont enlevé leur poids à Stéphanie, son corps était mou et sans vie. Plutôt que de commencer immédiatement la RCR ou d’appeler à l’aide, les agents de sécurité ont plutôt récupéré un fauteuil roulant et placé le corps sans vie de Stéphanie dans le fauteuil roulant pour la soustraire à la vue des caméras de sécurité et des témoins », indiquent les documents.

CINQ GARDES NOMMÉS DANS LE PROCÈS

Le procès nomme cinq agents de sécurité qui auraient été impliqués dans l’incident, dont un qui aurait déplacé une caméra de sécurité afin qu’une partie de l’altercation ne soit pas filmée.

Deux des gardes, Amanda Rojas-Silva, 42 ans, et Shane Hutley, 35 ans, ont déjà été accusés d’homicide involontaire coupable et de négligence criminelle par séquestration/contrainte illégale causant la mort en rapport avec l’incident.

Mais les accusations portées contre eux ont été abandonnées en novembre après que le juge de la Cour supérieure Sean Dunphy a annulé l’affaire en raison d’un manque de “preuves recevables pour étayer les conclusions nécessaires pour émettre une ordonnance de dépôt pour l’une ou l’autre des accusations”.

La nouvelle de cette action en justice survient une semaine après que CTV News a obtenu des séquences vidéo de parties de l’altercation.

S’adressant à CP24.com mercredi, Denise Warriner a déclaré que bien que le procès ne ramènera pas sa sœur, cela pourrait permettre à ceux qui l’aimaient, y compris son fils de 28 ans, Theodore, d’obtenir une certaine responsabilité pour ce qu’elle a dit était ” conduite extrême et scandaleuse » par les personnes impliquées.

« C’est un devoir moral que j’ai d’agir. Je ne peux pas vivre sans rien faire, non seulement pour ma sœur mais pour nous tous », a-t-elle déclaré.

“Les systèmes ont prouvé que nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’ils se tiennent responsables… Je reconnais qu’ils ne changeront pas de manière inhérente à moins qu’il n’y ait un coup de poing pour la dette.”

Denise Warriner a déclaré que le traumatisme que sa famille a subi à la suite de l’incident est “indescriptible” et est un “chagrin continu” qui “ne finit jamais”.

Une image de Stephanie Warriner dans un cadre photo, dans la maison de sa sœur Denise Warriner. (CTV Nouvelles Toronto)

Elle a dit qu’en lançant le procès, elle voulait s’assurer que d’autres familles n’aient pas à vivre ce que la sienne a fait.

“Je ne laisserai aucune autre famille vivre cela, au mieux de mes capacités”, a-t-elle juré.

La poursuite civile de 16 millions de dollars contre l’UHN et les membres de son équipe de sécurité a été intentée en septembre dernier, mais les accusés n’ont été signifiés que récemment.

Toutes les personnes nommées n’ont pas encore fourni de déclaration de défense, mais elles ont signifié des avis d’intention de défense, a déclaré Amanda Micallef de Falconers LLP, qui représente la famille Warriner dans le procès, à CP24.com.

Dans une déclaration fournie à CP24.com, University Health Network a déclaré qu’il ne commenterait pas “les affaires devant un tribunal ou les questions d’emploi individuel ou de discipline”.

L’avocat Simon Clements, qui représente Rojas-Silva et Huntley, a également déclaré à CP24.com que ses clients n’avaient aucun commentaire “car il s’agit d’une procédure judiciaire en cours”.

CP24.com a contacté les avocats des autres accusés nommés dans le procès, mais n’a pas encore eu de réponse.

Avec des fichiers d’Alex Arsenych de CTV News Toronto